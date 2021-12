Sensoro lança soluções inovadoras em ESG que atendem ao desenvolvimento de cidades inteligentes

Como uma provedora de serviços de tecnologia de dados em nível municipal, a SENSORO recebeu muita atenção do mercado de capitais e também atraiu muitos acadêmicos de pesquisa, médicos e outros talentos para unir-se a ela. Por meio de pesquisa e desenvolvimento independentes, a equipe criou uma tecnologia e sistema de produtos integrados de IoT e IA de ponta a ponta, como terminais de sensoriamento inteligente, estações base de comunicação de IoT, chips e servidores de edge computing e uma plataforma global de serviços de visualização de dados.

As soluções inteligentes em ESG da SENSORO foram implementadas em larga escala em Yichang, na província de Hubei. A empresa tem atuado em muitas áreas, como prevenção e controle da pandemia da COVID-19, monitoramento climático e alerta antecipado, proteção ecológica do Rio Yangtze, assistência a grupos vulneráveis, atendimento médico básico inclusivo, proteção do bem-estar animal e classificação do lixo. A SENSORO está aproveitando o poder da Internet das Coisas e da inteligência artificial para direcionar a construção urbana para uma nova fase de baixo carbono, economia de energia, alta eficiência e inteligência, utilizando soluções revolucionárias de dados inteligentes para injetar vigor e vitalidade aos setores tradicionais e ao desenvolvimento econômico.

Serviços de inovação tecnológica de verdade

A tecnologia é orientada para as pessoas. Dazhong Tao, morador local de Yichang, na província de Hubei, onde está localizado o serviço digital da SENSORO, ficou profundamente comovido. Ele disse: "Essas altas tecnologias têm nos proporcionado enorme conveniência em nosso dia a dia, tornando nossas vidas mais seguras. Por exemplo, podemos ter fácil acesso a serviços de saúde."

Tony Zhao, CEO da SENSORO, também declarou: "Nossa esperança é utilizar o ESG como um guia para oferecer mais soluções digitais para o meio ambiente, sociedade e governança. Estamos dispostos a trabalhar com parceiros de vários setores para construir uma cidade mais ecológica, segura, habitável e inteligente. Além disso, já testemunhamos essas mudanças ocorrendo agora. As mudanças continuarão a acontecer no futuro."

