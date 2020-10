Sensory Cloud führt Fend ein, eine mit Kalzium angereicherte Hygiene, die nachweislich luftgetragene Atmungstropfen reduziert, die nicht von chirurgischen Masken aufgefangen werden

Veröffentlichte wissenschaftliche Studien von FEND zeigen eine 99-prozentige Reduzierung von Aerosolen für bis zu 6 Stunden

BOSTON, 20. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Sensory Cloud, ein in Boston ansässiges Start-up-Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie, kündigte heute an, dass es FEND weithin verfügbar machen wird unter www.hellofend.com. Das neue Reinigungssystem FEND reduziert Aerosole aus den Atemwegen, einschließlich der Submikron-Tröpfchen, die nicht von Masken aufgefangen werden und eine besondere Gefahr für verweilende Luftschadstoffe in Innenräumen darstellen.

FEND ist eine neue nasale Kochsalzlösung mit natürlichen physiologischen Salzen, die ab Dienstag, dem 20. Oktober, versandfertig ist. FEND ist eine neue nasale Kochsalzlösung, bestehend aus natürlichen physiologischen Salzen, die Mitarbeiter im Gesundheitswesen und alle Personen, die dem Risiko einer SARS-CoV-2-Exposition ausgesetzt sind, zur Nasenreinigung der Atemwege durch tiefe nasale Inhalation eines salzigen Nebels verwenden können, der von einem tragbaren Nebelgerät erzeugt wird. Das FEND-System reinigt die Luftkanäle von den Tröpfchen der Flüssigkeit, die die Atemwege auskleiden und die wir beim Atmen auf natürliche Weise erzeugen. Diese Partikel können tiefer in die Lunge eindringen, wo gesundheitliche Komplikationen auftreten können, und in die äußere Umgebung gelangen, wo sie sich nicht durch die Schwerkraft absetzen, weil sie so klein sind und sich in Innenräumen ansammeln können, was ein anhaltendes Kontaminations- und Infektionsrisiko darstellt. Das Produkt ist sicher, tragbar und arzneimittelfrei.

In einer Reihe von wissenschaftlichen Publikationen vom Auftreten von SARS-1 bis zur globalen Pandemie SARS-CoV-2 beschrieben (PNAS 2004, JCIS 2007, QRB Discovery 2020, Molecular Frontiers 2020), reduziert FEND Atemwegströpfchen aus den Atemwegen, indem kalziumreiche Kochsalzlösung auf die Oberfläche des Schleims gegeben wird, der sonst dazu neigt, bei einer Infektion an Stärke zu verlieren und sich aufzulösen. FEND senkt die Anzahl der ausgeatmeten Aerosolpartikel — entscheidend in den Atemwegen derjenigen, die die größte Anzahl von Atmungströpfchen erzeugen — für bis zu 6 Stunden um bis zu 99 %, wie jüngste wissenschaftliche Veröffentlichungen gezeigt haben, mit einer Gesamtreduzierung der ausgeatmeten Partikel um 75 % nach 30 Minuten nach der Verabreichung.

„Einzelpersonen und Unternehmen im ganzen Land suchen nach jeder Möglichkeit, das Virus von den Atemwegen der Menschen fernzuhalten, und FEND stellt eine sichere und effektive Ergänzung ihres Hygieneprotokolls dar", sagte David Edwards, Gründer der Sensory Cloud, Aerosolwissenschaftler und ehemaliger Professor an der Harvard University. „Wir haben Aufträge von Familien, medizinischem Personal an vorderster Front, wichtigen Arbeitskräften, Studenten und anderen Personen erhalten, die sich mit den kleinen Partikeln in der Luft befassen wollen, die von den anderen Hygienemaßnahmen, einschließlich Masken, hinterlassen werden."

FEND wurde vor kurzem von der Filmfirma Swoon New York im Rahmen eines viertägigen Musikvideodrehs in Los Angeles, produziert von Say Whisky, getestet, um ihr bestehendes Sicherheitsprotokoll zu verbessern und die bewährten Verfahren der CDC und der Industrie zu ergänzen, um die Übertragung von Krankheiten am Set zu verhindern. Ein Hygienemanager am Set verabreichte FEND in regelmäßigen Abständen (etwa alle 4 Stunden) über den ganzen Tag hinweg und beurteilte quantitativ die Abklärung der Reduzierung der ausgeatmeten Aerosole für jeden Einzelnen nach Verabreichung von FEND.

„Als Werbe- und Musikvideoregisseur habe ich mit der Idee gekämpft, unsere Crews, Talente ohne Masken und mich selbst dem Risiko einer schweren Krankheit oder des Todes auszusetzen, damit wir Inhalte für die Menschen zu Hause schaffen können", sagte Ramón J. Goñi, Filmregisseur und Leiter der Kreativabteilung bei Swoon New York. „Meine Hoffnung ist, dass unser aktuelles Sicherheitsprotokoll, einschließlich FEND als zusätzliche Schutzebene, als Beispiel für unsere Industriepartner dienen wird. Es war kostengünstig und einfach zu bedienen und könnte eine großartige Ergänzung für unsere Branchenkollegen sein, einschließlich Hollywood-Studios, kleinerer Werbeagenturen und Produktionsfirmen, die logistisch und finanziell Schwierigkeiten haben, die Leute wieder in Arbeit zu bringen."

Entscheidend für seine hygienische Wirksamkeit ist die Art der Nebelwolke, die von dem Gerät erzeugt wird, das FEND-Tröpfchen erzeugt. Diese ca. 10 Mikrometer großen Tröpfchen sind zu groß, um in die Lunge einzudringen, ermöglichen aber eine wirksame Ablagerung der physiologischen Salze in der Nase, der Luftröhre und den Hauptbronchien, wo viele Atmungströpfchen entstehen.

Die FEND-Starterkits, die ein wiederverwendbares Mister-Gerät und 2 FEND-Lösungsflaschen (je 1/2 Unze) enthalten, werden zu einem Preis von 49 US-Dollar angeboten, während die einzelnen FEND-Flaschen zum Preis von 7,50 US-Dollar nachfüllbar sind. Jede FEND-Flasche enthält etwa 125 Atemwegsreiniger.

Informationen zu Sensory Cloud

Sensory Cloud ist ein in Boston ansässiges Technologie-Startup-Unternehmen, das Lösungen für Probleme des menschlichen Wohlbefindens und der Gesundheitsfürsorge durch bahnbrechende Entdeckungen an den Grenzen der Geruchs- und Atemwegsbiologie entwickelt. Sensory Cloud entwickelt eine firmeneigene Leinenreihe von Verbraucherprodukten, die auf ihren eigenen Geruchs- und Kalzium-Salz-Plattformen für die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden basieren. Das Unternehmen bringt im Oktober 2020 sein neues Hygieneprodukt FEND (hellofend.com) auf den Markt.

SOURCE Sensory Cloud