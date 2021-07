Sentencia sumaria dictada contra la junta de fideicomisarios del Fondo Fiduciario para la Mejora Interna del Estado de Florida tras encontrar que las tierras semisumergidas eran propiedad privada de NE 32nd Street, LLC

BOCA RATÓN, Florida, 8 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- NE 32nd Street, LLC (NE 32nd), un desarrollador inmobiliario de Boca Ratón, compareció el 8 de marzo de 2021 ante el 15.o Tribunal del Circuito Judicial de Florida contra la junta de fideicomisarios del Fondo Fiduciario para la Mejora Interna del Estado de Florida (BOT) por la propiedad de ciertas tierras actualmente semisumergidas en la vía fluvial intracostera de Boca Ratón, Florida.

La demanda involucra reclamaciones contra el BOT por la validez del título debido a las afirmaciones por parte del BOT de que la tierra propiedad de NE 32nd era en realidad tierra soberana del Estado de Florida, a pesar de que NE 32nd tenga registrado el título de propiedad de todo el terreno. El tracto sucesorio de NE 32nd emanó de una escritura de 1892 del Estado de Florida que el BOT trató de invalidar después de 129 años de aquiescencia. La sentencia sumaria final parcial contra el BOT fue emitida el 28 de junio de 2021 por el juez Donald W. Hafele tras meses de retrasos causados por el intento del BOT de revocar la sentencia tras perderla ante el Tribunal.

NE 32nd sostiene que la sentencia ahora le permite a NE 32nd iniciar un juicio de jactancia contra el Estado por difamación del tracto sucesivo ininterrumpido de 129 años de NE 32nd, y solicitar una indemnización por los honorarios y costos de abogados bajo la doctrina del hecho ilícito incurridos por NE 32nd durante cinco años de litigio, como resultado de la negativa del BOT a reconocer la propiedad de NE 32nd y respetar las escrituras emitidas por el Estado en 1890.

La junta de fideicomisarios del Fondo Fiduciario para la Mejora Interna del Estado de Florida está integrada por el Gobernador, el Fiscal General, el Director Financiero y el Comisionado de Agricultura.

El bufete de abogados de Tobin & Reyes, P.A. de Boca Ratón, Florida representa a NE 32nd. Para obtener más información, por favor, comuníquese con el abogado Ricardo A. Reyes, de Tobin & Reyes, P.A., en [email protected]. El BOT estuvo representado por un abogado en la Oficina del Fiscal General del Estado de Florida.

El caso es NE 32nd Street LLC v State of Florida Board of Trustees of the Internal Improvement Trust Fund. El número de caso en el Tribunal de Primera Instancia es 50-2016-CA-03800 (15th Jud. Cir.).

FUENTE NE 32nd Street LLC

