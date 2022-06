SENTINEL DIAGNOSTICS BRINGT EIN VOLLAUTOMATISCHES HOCHDURCHSATZ-ANALYSEGERÄT FÜR FÄKALE IMMUNCHEMISCHE TESTS AUF DEN MARKT

MAILAND, 15. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Um den wachsenden Bedarf von Darmkrebs-Screening-Organisationen und großen klinischen Labors zu decken, gibt Sentinel Diagnostics - ein italienisches Unternehmen, das sich seit mehr als 35 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung von In-vitro-Diagnostika für die fortschrittlichsten Plattformen der klinischen Chemie, Immunchemie und Molekulardiagnostik konzentriert - die Markteinführung des SENTiFIT® 800 Analyzers bekannt, eines vollautomatischen Systems mit hohem Durchsatz für immunchemische Tests im Stuhl.

Dickdarmkrebs (CRC) ist eine der gefährlichsten und tödlichsten Krebsarten. Sie ist die zweithäufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle in der westlichen Welt mit fast 2 Millionen Neuerkrankungen/Jahr und 0,9 Millionen Todesfällen (www.iarc.fr). Bei frühzeitiger Diagnose ist Darmkrebs in den meisten Fällen heilbar, weshalb die meisten Länder nationale oder regionale Vorsorgeuntersuchungen durchführen, um den Krebs im Frühstadium zu erkennen, wodurch die Heilung effizienter wird und die Sterblichkeitsrate erheblich sinkt. Im Rahmen dieser Screening-Programme werden jedes Jahr Millionen von Menschen getestet, was neue Herausforderungen für die praktische Organisation der Labors mit sich bringt. Das neue Hochdurchsatz-Analysegerät SENTiFIT® 800 erfüllt die Anforderungen an Durchsatz, Automatisierung und Genauigkeit in den anspruchsvollsten Situationen.

„Seit fast 20 Jahren unterstützt Sentinel Diagnostics den Kampf gegen Darmkrebs mit hochwertigen FOB Gold®-Tests und -Analysatoren", erklärt Marco Buonaguidi, Leiter Vertrieb und Marketing. „Der SENTiFIT® 800 wurde speziell für FIT-Screening-Zentren entwickelt und stellt einen weiteren Schritt in Richtung eines verstärkten Engagements im Bereich der Diagnose von Magen-Darm-Erkrankungen dar."

Der SENTiFIT® 800 Analyzer ist ein High-End-System für Fäkaltests, das bis zu 550 Tests pro Stunde und 1 Million Proben pro Jahr bei vollständiger Automatisierung und vollständiger Rückverfolgbarkeit verarbeiten kann. Dies führt zu einer erheblichen Verringerung des Zeitaufwands, einer besseren Verwaltung der Ressourcen und einer Verringerung der manuellen Fehler. Das System wird von einem speziellen Probenladegerät (Rack Handler RH-150) gespeist, das einen kontinuierlichen Fluss von bis zu 250 Proben zur Analyseeinheit liefert.

Das CE-gekennzeichnete SENTiFIT® 800 Analysegerät ist kompatibel mit der FOB Gold®-Linie, der Komplettlösung für die Identifizierung von okkultem Blut im Stuhl, und mit den Reagenzien der CALiaGold®-Linie für die Quantifizierung von fäkalem Calprotectin, dem Test der ersten Wahl zum Nachweis von Entzündungen im Darm.

