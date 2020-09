Sentinel, la plataforma de gestión de enfermedades de miR Scientific, recibe el premio a la innovación de 2020

NUEVA YORK, 14 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- miR Scientific, LLC anunció hoy que su plataforma de gestión de enfermedades para el cáncer de próstata ha sido seleccionada como la ganadora del premio "Fierce Innovation Awards 2020 - Life Sciences Edition" de Questex en la categoría de Innovación de Dispositivos Médicos. Los Fierce Innovation Awards, un programa de premios revisado por homólogos de la editorial FierceBiotech y FiercePharma, ha reconocido a miR Scientific y su plataforma miR Sentinel™ Prostate Test como una de las principales innovaciones en dispositivos médicos de la industria.

"Recibir el premio a la innovación médica durante el Mes Nacional de la Concienciación sobre el Cáncer de Próstata de manos de un panel de revisión por homólogos de uno de los principales grupos editoriales de la industria fortalece aún más la firme determinación de nuestro equipo de transformar la gestión del cáncer", dijo Sam Salman, cofundador y presidente de la junta directiva de miR Scientific. "Nuestra innovación es una revolucionaria plataforma validadai que proporciona una medida molecular de la malignidad de todo el órgano con una precisión inigualable, y debido a que se basa totalmente en una única muestra de orina no invasiva, puede lograrse una amplia accesibilidad y completa facilidad de uso".

La prueba miR Sentinel™ Prostate Test resuelve un persistente problema real a nivel mundial relacionado con el tratamiento del cáncer de próstata, una enfermedad que se somete a pruebas de detección y que representa el mayor número de nuevos casos de cáncer diagnosticados anualmente y constituye la segunda causa de muerte por cáncer entre los hombres en todo el mundo. El actual estándar de atención (SOC, por sus siglas en inglés) para la detección del cáncer de próstata no proporciona a los sujetos y a sus proveedores una indicación definitiva de la presencia de la enfermedad y su gravedad. Como resultado, significativamente menos de la mitad de la población masculina de edad apta en los EE.UU., y aún menos a nivel mundial, participa en la detección, perdiendo potencialmente una oportunidad de detección temprana que puede haber permitido el manejo exitoso de la enfermedad. El SOC también identifica a menudo a los pacientes sanos como sospechosos de padecer la enfermedad, lo que requiere que se sometan a biopsias con aguja altamente invasivas, propensas a la morbilidad y costosas. Mucho menos de la mitad de los hombres con sospecha de enfermedad son diagnosticados con cáncer. Por lo tanto, el SOC sufre de elevados falsos positivos, falsos negativos mortales y una desigualdad sanitaria sistemática entre las poblaciones raciales.

El miR Sentinel™ Prostate Test es una plataforma integrada que, a partir de una sola muestra de orina, clasifica y monitorea en forma definitiva el riesgo de un sujeto en uno de cuatro grupos: "Sin evidencia molecular de cáncer de próstata" (NMEPC, por sus siglas en inglés), o en el caso de pacientes con evidencia molecular de cáncer de próstata, los clasifica de Bajo riesgo, de Riesgo intermedio o de Alto riesgo. Los datos de validación para el miR Sentinel™ Prostate Test fueron publicados en el número de septiembre de The Journal of Urology. Estos datos muestran que la plataforma de miR Scientific puede detectar evidencia molecular de cáncer de próstata con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 92%, lo que se traduce en un AUC de 0.98. Cuando se diagnostica el cáncer, la prueba además clasifica el cáncer como de bajo riesgo con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 90%, lo que se traduce en un AUC de 0.98, o de manera crítica, como de alto riesgo con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96%, lo que se traduce en un AUC de 0.99. La compañía se está preparando para el lanzamiento comercial a gran escala de la prueba miR Sentinel™ Prostate Test como una prueba desarrollada por los laboratorios CLIA y CLEP.

Los premios Fierce Innovation Awards destacan a las empresas que demuestran soluciones, tecnologías y servicios innovadores que ofrecen el potencial de tener el mayor impacto para las industrias de la biotecnología y farmacéutica. Las solicitudes de los ganadores y finalistas fueron revisadas por un panel exclusivo de ejecutivos de las principales empresas biotecnológicas y farmacéuticas. Todas las solicitudes se evaluaron sobre la base de la eficacia, la innovación técnica, la ventaja competitiva, el impacto financiero y la verdadera innovación.

Los ganadores fueron anunciados en el Fierce Innovation Report Healthcare Edition 2020 publicado por Fierce Healthcare en septiembre de 2020.

Acerca del ensayo de próstata miR Scientific Sentinel

El artículo de miR Scientific publicado en el Journal of Urology hace referencia a tres pruebas validadas por separado: la prueba miR Sentinel™ PCa Test, que determina si existe o no evidencia molecular de cáncer de próstata; la prueba miR Sentinel™ CS Test, que para aquellos con un miR Sentinel™ PCa Test (u otro diagnóstico de cáncer confirmatorio) positivo, determina si el cáncer es de bajo riesgo versus de riesgo intermedio o alto, y la prueba miR Sentinel™ HG Test, que para aquellos con un miR Sentinel™ PCa Test (u otro diagnóstico de cáncer confirmatorio) positivo, identifica a los pacientes con cáncer de alto grado y alto riesgo. Basándose directamente en la validación de tres pruebas en la referida gran cohorte del Journal of Urology, miR Scientific generó la prueba de próstata miR Sentinel™ Prostate Test como una prueba única que integra los cuatro posibles resultados basados en una sola muestra de orina. La extraordinaria sensibilidad y especificidad de las pruebas Sentinel permiten que se utilicen de forma no invasiva para detectar, diagnosticar, pronosticar y monitorear a los pacientes con cáncer de próstata sin ninguna otra prueba complementaria o aporte analítico, como un PSA, DRE u otro valor específico.

Acerca de miR Scientific

miR Scientific, LLC es una compañía de atención médica cuyo propósito es transformar el manejo del cáncer mediante la detección, la caracterización y el control temprano y altamente preciso de la enfermedad. Nuestro equipo desarrolló la miR Scientific Disease Management Platform™, que consta de pruebas de orina de biopsia líquida patentadas, no invasivas y de alta precisión para la detección, la clasificación y el monitoreo de cánceres urológicos. miR Scientific es una filial operativa de propiedad mayoritaria de Impact NRS LLC, con sede en Nueva York y filiales operativas en Israel, Canadá y Puerto Rico.

i Wang et al, "Expression of Small Noncoding RNAs in Urinary Exosomes Classifies Prostate Cancer into Indolent and Aggressive Disease" (La manifestación de pequeños ARN no codificantes en los exosomas urinarios clasifica el cáncer de próstata en una enfermedad indolente o agresiva), THE JOURNAL OF UROLOGY®, Vol. 204 (septiembre de 2020): 466-475. https://doi.org/10.1097/JU.0000000000001020

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1273459/miR_Scientific_Logo.jpg

FUENTE miR Scientific, LLC

Related Links

https://www.mirscientific.com



SOURCE miR Scientific, LLC