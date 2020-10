Séoul accueillera le "Seoul Global Challenge 2021" en vue de rechercher des solutions innovantes pour améliorer la qualité de l'air dans le métro de Séoul ; les équipes finalement sélectionnées recevront un prix en espèces de 690 millions d'euros

Le "Seoul Global Challenge 2020" s'est tenu d'août 2019 à février 2020. Le Challenge 2020 a rassemblé 106 entreprises du monde entier, dont les États-Unis, la France, le Japon, le Canada, la Finlande, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Les solutions des dix finalistes ont été installées dans le métro de Séoul pour tester leur efficacité à réduire les niveaux de poussières fines.

Cette année, le sujet du Challenge 2021 est "Technologie innovante pour améliorer la qualité de l'air dans le métro de Séoul". Dans le cadre du concours de technologie et du concours d'articles universitaires, 25 équipes au total seront sélectionnées et recevront un prix en espèces de 690 millions de won (environ 600 000 dollars US).

Toute entreprise, université ou institut de recherche intéressé peut soumettre ses idées avant la fin du mois de décembre prochain. Une dizaine d'équipes qualifiées lors d'un tour préliminaire se verront accorder un total de 800 millions de won (environ 695 000 dollars) pour le développement du prototype pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois. Le montant sera fourni différemment, en fonction de la technologie. En outre, des services de mentorat spécialisé et l'espace nécessaire à la réalisation de produits d'essai seront offerts sur demande.

Les technologies concurrentes concernent la réduction des particules résultant de l'usure normale, l'amélioration des performances de dépoussiérage fin, l'amélioration de la technologie de mesure et la gestion intégrée de la qualité de l'air dans les stations de métro. Jusqu'à 200 millions de won (174 500 dollars US) en prix seront remis à l'équipe finalement sélectionnée qui passera l'évaluation des performances.

Les personnes intéressées par le concours d'articles universitaires peuvent remplir le formulaire de candidature et le soumettre avec la proposition d'article avant la fin du mois de novembre. Séoul procédera à un tri préliminaire en décembre pour sélectionner ceux qui passeront par l'évaluation sur papier. Ceux qui passent le tri préliminaire peuvent soumettre leur article avant septembre 2021.

Les trois thèmes du concours d'articles universitaires sont la relation entre l'atmosphère extérieure et la qualité de l'air dans le métro, la réduction des poussières fines à l'intérieur du métro et la réduction de la concentration de virus dans le métro. Seuls les articles qui n'ont jamais été publiés auparavant peuvent être acceptés. Jusqu'à 10 millions de won (environ 8 700 dollars US) seront remis en espèces aux finalistes.

Kim Eui-Seung, adjoint au maire en charge de la politique économique, a déclaré : "J'espère que le Seoul Global Challenge 2021 sera l'occasion de rassembler les capacités de talents du monde entier et de faire un bond en avant dans les technologies innovantes et les niveaux de recherche connexes."

De plus amples informations sur le Challenge - de la manière d'y participer aux méthodes d'évaluation détaillées - sont disponibles en coréen et en anglais sur le site web http://seoulglobalchallenge.sba.kr/en/

L'équipe média du SBA Seoul Global Challenge

+82-2-2222-3726

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1315012/image1.jpg

SOURCE Seoul Metropolitan Government