Sept électeurs sur dix veulent que les subventions aux courses de chiens cessent en Irlande

Un nouveau sondage montre que le bien-être des lévriers est une préoccupation publique à l'approche des élections générales

DUBLIN, November 12, 2024 /PRNewswire/ -- Une majorité écrasante d'électeurs irlandais est opposée aux subventions pour les courses de lévriers, selon un nouveau sondage réalisé par Norstat. Les chiffres ont été publiés à la suite de l'approbation de 19,8 millions d'euros de subventions pour les lévriers dans le cadre du budget 2025, et quelques semaines avant les élections générales. L'enquête Norstat a été réalisée du 3 au 21 octobre auprès de 1 000 électeurs irlandais probables.

"Il s'agit de la première enquête électorale approfondie jamais réalisée sur les courses de chiens en Irlande, et elle confirme que les courses de lévriers n'ont plus le soutien du public", a déclaré Patrick Baga, directeur du plaidoyer et de la recherche de GREY2K USA Worldwide.

Les conclusions spécifiques sont les suivantes :

70% des électeurs sont opposés aux subventions pour les courses de lévriers

59% des électeurs sont moins enclins à voter pour un candidat au Dáil qui soutient les subventions pour les courses de chiens.

Seuls 27 % des électeurs pensent que les lévriers élevés pour les courses ont une bonne qualité de vie.

52% des électeurs pensent que le Dáil devrait voter en faveur de l'élimination des courses de lévriers.

Seuls 35 % des électeurs pensent que les courses de chiens sont importantes pour l'économie irlandaise.

Seulement 1 % des électeurs pensent que le gouvernement devrait subventionner les courses de lévriers au lieu de financer des services publics tels que les soins de santé, l'aide à l'enfance et le logement abordable.

Les électeurs ruraux s'opposent aux subventions pour les courses de lévriers par 67 % contre 12 % et soutiennent la suppression progressive des courses de lévriers par 49 % contre 27 %.

"C'est l'occasion pour les candidats et les partis politiques de se placer du bon côté d'une question qui intéresse les électeurs", a déclaré M. Baga. "L'électorat irlandais ne veut pas d'une économie fondée sur la cruauté envers les chiens."

L'Irlande compte quinze cynodromes opérationnels. Les chiffres fournis par Greyhound Racing Ireland révèlent que les décès sur les pistes de lévriers ont augmenté de 60 % au cours du premier semestre 2024, et que près de 3 000 lévriers nés en 2021 sont aujourd'hui morts ou portés disparus.

