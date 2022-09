Septiembre es el Mes de la Concientización sobre los Seguros de Vida: Roselyn Sánchez y Life Happens se unen con el objetivo de proteger el futuro financiero de los estadounidenses a través de los seguros de vida

Roselyn creará conciencia sobre la importancia de obtener un seguro de vida a través de su colaboración con la organización nacional sin fines de lucro Life Happens

ARLINGTON, Va., 1 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Life Happens, una organización nacional sin fines de lucro que educa a los consumidores sobre la importancia de los seguros de vida como parte de un plan financiero sólido, inaugura su 19ª campaña anual Mes de la Concientización sobre los Seguros de Vida (LIAM, por sus siglas en inglés) con la actriz, cantautora, bailarina, modelo, productora, esposa y madre, y orgullosa puertorriqueña Roselyn Sánchez. La campaña de este año, que será bilingüe por primera vez, tiene como objetivo educar y recordar a los estadounidenses por qué el seguro de vida es una decisión fácil para todas las personas y familias.

La necesidad de una concientización sobre los seguros de vida es clara: 4 de cada 10 estadounidenses (el 41%) dicen que necesitan un seguro de vida, o más cobertura, lo cual equivale a unos 106 millones de estadounidenses viviendo con esta disparidad, según el Estudio del Barómetro de Seguros 2022 por Life Happens y LIMRA. Además, durante la última década, la población hispana en los Estados Unidos ha aumentado un 23% a 62.1 millones.

Sin embargo, según el estudio, la comunidad hispana tiene la mayor necesidad de un seguro de vida, ya que 6 de cada 10 adultos hispanos dijeron no tener esta cobertura. Además, el 51% dice que necesitan seguro de vida o más cobertura de la que ya cuentan. Desafortunadamente, información errónea sobre el costo y el proceso de solicitud, y una barrera del idioma en cuanto a la educación y recursos, desanima a obtener el seguro de vida necesario.

Para Sánchez, la educación es clave para promover responsabilidad financiera para todo estadounidense, ya que millones no están protegidos adecuadamente con un seguro de vida. Ella quiere animar a otros a obtener la cobertura que necesitan y dejarles saber que los profesionales financieros pueden ayudarles a comenzar el proceso – de este modo, no es algo en lo que las personas sólo piensan, sino que también adopta medidas para obtener la cobertura que necesitan. Lo que es más importante, es que Sánchez quiere realizar su objetivo de concientización de una manera que también llegue a los estadounidenses hispanohablantes, lo que representa el 13,5 % de la población estadounidense.

"Convertirme en madre puso en perspectiva el valor que tiene contar con un seguro de vida y me hizo entender la importancia de que puede tener. Creo que muchas personas viven con la impresión de que tener un seguro de vida es costoso, pero en realidad es bastante asequible", resalto Roselyn Sánchez. "Parece un gran compromiso, pero el seguro de vida valdrá la pena en el futuro".

Sánchez considera su colaboración con Life Happens como una oportunidad para disipar la confusión comúnmente asociada con los seguros de vida y animar a los estadounidenses a obtener uno. Ella espera motivarlos a obtener la cobertura necesaria y poder educarlos sobre la importancia de este producto.

"La experiencia de Roselyn como madre, su conexión con la comunidad hispana, y lo que es más importante, su pasión por esta causa la convierten en la vocera perfecta para destacar los beneficios de los seguros de vida", dijo Maggie Leyes, directora creativa de Life Happens. "Nuestra misión durante LIAM es cambiar la opinión de las personas sobre los seguros de vida y mostrarles lo fácil y asequible que es proteger financieramente a sus seres queridos".

Este año, LIAM ofrecerá una selección de recursos en español – incluyendo folletos digitales, gráficos para redes sociales, videos, animaciones, y más. Life Happens también lanzará versiones en español de algunos de sus recursos y herramientas más populares, incluido el panfleto y video El ABC de los seguros de vida, Mitos y Verdades sobre los seguros de vida, y la Calculadora de necesidades de seguro de vida.

Para aquellos que buscan tomar acción existe la Calculadora de necesidades de seguro de vida, gratis a través de Life Happens (www.lifehappens.org/cuanto), que ayuda a evaluar sus necesidades para obtener la cobertura adecuada. Y para acceder a información sobre seguros de vida, pueden visitar www.lifehappens.org/segurodevida. Para obtener más información sobre el Mes de la Concientización sobre los Seguros de Vida y el rol de Roselyn como vocera, incluyendo su anuncio de servicio público (PSA), por favor visite www.lifehappens.org/roselyn/espanol.

