Sequential™ lève 3,5 millions de dollars pour construire une plateforme de découverte alimentée par l'IA pour les tests multi-omiques et les ingrédients de nouvelle génération pour la santé de la peau

CAMBRIDGE, Angleterre, 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- Sequential, leader dans le domaine des tests génomiques à partir d'échantillons cliniques humains non invasifs, annonce aujourd'hui la clôture de son premier tour de table à 3,5 millions de dollars.

Dr Oliver Worsley, Petronille Houdart, and Dr Albert Dashi of Sequential

Ce tour de table a été mené conjointement par Sparkfood et Corundum Systems Biology (CSB), avec la participation de Dermazone Holdings, SOSV, Scrum Ventures, un ancien commandité d'Index Ventures, et le soutien continu d'Innovate UK. Avec cette levée de fonds, Sequential a obtenu un total de 7,5 millions de dollars en financement dilutif et non dilutif à ce jour.

Sequential fait progresser l'innovation dans le domaine de la santé de la peau en quantifiant la manière dont les ingrédients et les produits de consommation, biotechnologiques et pharmaceutiques modifient les biomarqueurs microbiens et les biomarqueurs de l'hôte, grâce à sa plateforme d'essai non invasive exclusive. Sa plateforme d'essai permet de transformer des données biologiques complexes en informations claires et exploitables. En intégrant les analyses microbiennes et moléculaires, Sequential permet le développement de produits et d'allégations crédibles, efficaces et dignes de confiance.

L'entreprise a constitué l'un des ensembles de données cliniques les plus complets du secteur, comprenant plus de 50 000 échantillons, plus de 4 000 ingrédients et plus de 10 000 participants dans le monde entier. Le capital nouvellement levé soutiendra le développement d'un moteur de découverte alimenté par l'IA et construit sur l'ensemble de données cliniques réelles exclusives de Sequential, permettant la prédiction, l'optimisation et la découverte de complexes actifs de nouvelle génération et de nouveaux ingrédients bioactifs.

« Notre mission est d'apporter des preuves de qualité pharmaceutique et une précision informatique aux soins personnels », déclare Oliver Worsley, PhD, CEO et cofondateur de Sequential. « En appliquant l'intelligence artificielle à l'un des plus grands ensembles de données cliniques au monde dans le domaine de la santé dermatologique, nous pouvons à la fois découvrir de nouveaux biomarqueurs cutanés et aller au-delà des améliorations progressives de la formulation pour concevoir et valider de manière systématique des combinaisons d'ingrédients révolutionnaires. Cet investissement nous permet de concrétiser cette vision. »

Anouk Veber, responsable de l'unité commerciale de Sparkfood chez Ventures, déclare : « Sequential a jeté un pont unique entre la biologie, la validation clinique et le développement de produits de consommation, en reliant les biomarqueurs moléculaires et microbiens à la performance des produits dans le monde réel. Nous pensons que leur plateforme basée sur l'IA va remodeler la façon dont les produits de soins personnels de la prochaine génération sont développés et différenciés. Cet investissement s'inscrit également dans la stratégie d'innovation connectée de Sparkfood, ouvrant la voie à des opportunités de codéveloppement et à des synergies commerciales dans le domaine des soins personnels. »

Hidehiko Otake, CEO de Corundum Systems Biology, déclare : « La mission de Sequential s'aligne sur la nôtre : pour transformer la santé humaine grâce à la puissance des grands ensembles de données, du microbiome et de l'intelligence artificielle. Notre soutien continu durant ce cycle reflète notre confiance dans leur vision et notre engagement commun à redéfinir l'avenir des soins personnels. »

En combinant la biologie des systèmes, l'infrastructure de recherche clinique et la modélisation informatique avancée, Sequential vise à établir une nouvelle norme pour l'innovation fondée sur les données dans les soins personnels et les catégories de santé adjacentes. La société continuera à développer ses programmes de découverte de biomarqueurs et ses partenariats mondiaux, tout en construisant un moteur de découverte évolutif conçu pour débloquer la prochaine génération de complexes scientifiquement validés.

À propos de Sequential

Sequential est un leader mondial dans le domaine du microbiome cutané, une équipe de docteurs experts dans les tests de produits et leurs effets sur la santé humaine. L'entreprise est soutenue par Innovate UK et Enterprise Singapore, avec des laboratoires à Cambridge, New York City et Singapour. La société a reçu le titre de solution de test « la plus importante » de l'industrie - (C&T, 2022). À ce jour, Sequential a recueilli plus de 50 000 échantillons de microbiome cutané humain et les formulations correspondantes ont été testées in vivo sur la peau. Grâce à ce vaste ensemble de données génomiques, Sequential innove dans le domaine des maladies inflammatoires, par exemple l'acné, la dermatite atopique et la rosacée. La société a précédemment été soutenue par Innovate UK, Enterprise SG, A*STAR (Genome Institute of Singapore), SOSV, Corundum Systems Biology et d'autres organisations de premier plan.

www.sequential.bio

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