Seraphim anuncia parceria de longo de prazo com a REFACSOL

Com sede em Queretaro, a REFACSOL é no México uma parceira local muito forte do Seraphim. Esta parceria demonstra que o grupo está avançando e indo para o México a todo vapor, enquanto se prepara para expandir para outros mercados na América Latina. Com a ajuda de parceiros confiáveis e altamente profissionais no país, o Seraphim está seguro que vai entrar em uma nova era no mercado de energia solar do continente.

"Nós estamos muito orgulhosos de trabalhar com o Seraphim, cujos produtos foram largamente aplicados em todo o mundo e que foi altamente recomendado por terceiros profissionais", comentou o Sr. Mariel Manzanares, gerente-geral da REFACSOL. "Ter o Seraphim como nosso parceiro é um grande passo à frente da REFACSOL, que nós certamente acreditamos que nos trará um futuro mutualmente benéfico".

"Estamos muito satisfeitos de entrar nesse novo acordo com a REFACSOL e uma colaboração conjunta como esta vai nos ajudar a executar a nossa estratégia de expansão ainda mais, especialmente na região de Bajio, uma das mais importantes regiões industriais do México, aumentar a percepção de nossa marca e gerar a confiança dos clientes na América Latina", concluiu o Sr. Jun Zhuge, CEO do Seraphim Energy Group.

Sobre o Seraphim Energy Group

O Seraphim Energy Group é a entidade e representante autorizada nos EUA do Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd., verticalmente integrada, com capacidade anual de módulos de 3GW — de classificação nível um ( tier-1) pela Bloomberg New Energy Finance (BNEF). O Seraphim é uma empresa movida a inovação, focada no desenvolvimento de módulos de alto desempenho. Com uma forte equipe de pesquisa e desenvolvimento, o grupo fabrica produtos de módulos FV tanto de qualidade como valor. Atualmente, há mais de 4GW de seus módulos instalados em mais de 30 diferentes países. A estratégia global do Seraphim é manter a liderança num mercado desafiador e contribuir para um planeta verde – e para a coexistência harmônica de tudo.

Sobre a REFACSOL

A REFACSOL é uma distribuidora atacadista nacional de sistemas fotovoltaicos de energia solar, com sede em Queretaro, México, oferecendo uma grande variedade de produtos de alta qualidade, suporte técnico e os melhores serviços na indústria de energia solar.

Para mais informações, visite www.seraphim-energy.com

FONTE Seraphim

SOURCE Seraphim