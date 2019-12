Serasa Experian lança calendário de datas comemorativas 2020

SÃO PAULO, 9 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Focar na relevância e qualidade das informações para que as segmentações e ações sejam ainda mais assertivas: este pode ser o diferencial do seu negócio em 2020! Para ajudar as empresas no próximo ano, a Serasa Experian disponibiliza gratuitamente um calendário completo de todas as datas comemorativas , informações importantes para planejar campanhas e promoções.

Com a expectativa cada vez maior dos consumidores em relação às datas, é preciso entender a necessidade de investir em movimentos mais assertivos para impulsionar as vendas. A Pesquisa Global de Qualidade de Dados 2019 da Experian mostrou que as organizações estão concentrando seu poder de dados para melhorar a interação com o consumidor, tomando decisões mais estratégicas no mercado.

Para assegurar que uma campanha de marketing e vendas seja bem-sucedida é necessário planejar-se com antecedência, buscando sempre as tendências do momento e produzindo diferentes opções aos consumidores, que estão mais dispostos a comprar nestes períodos. Por isso, o material, além de trazer as usuais datas como Dia das Mães, conta com outros momentos não tão convencionais, como Dia da Sogra, do Atleta Olímpico e até do Canhoto.

