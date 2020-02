Serasa Experian lança campanha "Certifica Comigo" no Carnaval

SÃO PAULO, 14 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Serasa Experian lançou agora no mês do Carnaval a campanha "Certifica Comigo". Até o dia 29 de fevereiro, todos os clientes que comprarem os produtos e-CPF, e-CNPJ e Nota Fiscal Eletrônica (Nfe), com validade de 24 a 36 meses, terão um desconto de 20%. O e-Jurídico, que é o Certificado Digital para advogados, e o e-Saúde, voltado a profissionais do segmento de saúde, também fazem parte da campanha e estão com descontos até o final de fevereiro.

Além disso, os atuais clientes da Serasa que fizerem a renovação de qualquer produto nesse período terão também esse desconto de 20%. A promoção de 20% se estende aos usuários que desejarem realizar a portabilidade de seus produtos da concorrência para a Serasa Experian.

"Essa promoção é uma excelente oportunidade para clientes que estão em processo de renovação ou precisando comprar seu certificado digital", afirma Fabiano Leite, gerente de marketing de identidade digital da Serasa Experian. "Muitos clientes podem aproveitar esse momento para antecipar a compra ou renovação dos seus certificados e se preparar para o próximo mês onde teremos também o início da Declaração de Imposto de Renda."

Serasa Certificado Digital

A Serasa Experian é a única autoridade certificadora do País que possui o selo RA 1000 do site Reclame Aqui, concedido a empresas que têm excelente relacionamento com seus clientes. A certificação digital ICP-Brasil é uma tecnologia que permite a identificação de pessoas físicas e jurídicas no ambiente eletrônico. Tem validade jurídica e confere a documentos e transações digitais a autenticidade, integridade, sigilo e atributos de não repúdio. A Serasa Experian promove a identidade digital como tecnologia efetiva para a desmaterialização dos processos, agilidade e praticidade, a serviço da sustentabilidade dos negócios. As identidades digitais podem ser regulamentadas como o e-CPF, e-CNPJ e NF-e, ou não regulamentadas, definidas de acordo com cada processo a ser utilizada.

Mais informações, acesse: www.certificadodigital.com.br/

Serasa Experian

A Serasa Experian é líder na América Latina em serviços de informações para apoio na tomada de decisões das empresas. No Brasil, é sinônimo de solução para todas as etapas do ciclo de negócios, desde a prospecção até a cobrança, oferecendo às organizações as melhores ferramentas. Com profundo conhecimento do mercado brasileiro, conjuga a força e a tradição do nome Serasa com a liderança mundial da Experian. Criada em 1968, uniu-se à Experian Company em 2007. Responde on-line/real-time a 6 milhões de consultas por dia, auxiliando 500 mil clientes diretos e indiretos a tomar a melhor decisão em qualquer etapa de negócio.

Constantemente orientada para soluções inovadoras, a Serasa Experian vem contribuindo para a transformação do mercado de soluções de informação, com a incorporação contínua dos mais avançados recursos de inteligência e tecnologia.

Para mais informações, visite www.serasaexperian.com.br

Experian

A Experian é líder mundial em serviços de informação. Nos grandes momentos da vida - desde comprar um carro, passando por mandar seu filho para a faculdade, até a crescer o negócio se conectando com novos clientes - nós empoderamos consumidores e empresas a gerenciarem seus dados com confiança. Nós ajudamos as pessoas a tomarem o controle de suas vidas e acessarem serviços financeiros, os negócios a tomarem decisões mais inteligentes e prosperarem, os credores a emprestarem de forma mais responsável e as organizações a prevenirem fraude de identidade e crime.

Empregamos cerca de 16.500 pessoas em 37 países e a cada dia estamos investindo em novas tecnologias, profissionais talentosos e inovação para ajudar todos os clientes a maximizarem cada oportunidade. A Experian plc está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e compõe o índice FTSE 100.

Saiba mais em www.experianplc.com ou visite o nosso hub de conteúdo global para as últimas notícias sobre a empresa.

FONTE Serasa Experian Certificação Digital

