Serasa Experian lança inovadora plataforma antifraude no Vtex Day

O CrossCore funciona da seguinte forma: a plataforma recebe, valida e processa transações/propostas provenientes de múltiplos canais (sejam físicos ou online) e aplica regras de negócio e estratégias de prevenção à fraude que se adequam as necessidades das empresas por meio de dados provenientes de soluções da Serasa, de parceiros ou do próprio cliente, enriquecendo todo o processo de decisão.

A solução chega em um momento em que a preocupação com a fraude é crescente: uma pesquisa feita pela Experian (Relatório Global de Fraude e Identificação 2018) mostra que, nos últimos 12 meses, 65% das empresas entrevistadas relatam níveis maiores ou iguais de perdas por fraude. A pesquisa global consultou 500 empresas em 11 países, incluindo o Brasil, e pode ser acessada neste link.

"Um dos diferenciais da plataforma, além da integração simplificada, é a abordagem multicamadas de prevenção a fraudes e o alto nível de automação de toda a análise de risco, com retornos rápidos e seguros", explica Luiz Junqueira, diretor de Decision Analytics da Serasa Experian. Desenvolvido pela Experian e totalmente adaptado pela Serasa para o mercado brasileiro, o CrossCore já conta com cinco grandes clientes no país, nos segmentos de e-commerce, serviços financeiros e telecomunicações.

"A fraude está em constante evolução e os golpistas criam métodos cada vez mais sofisticados, principalmente no ambiente online que demanda interações rápidas e simplificadas. As empresas devem estabelecer estratégias para equilibrar a gestão de risco e uma boa experiência digital de seus clientes", recomenda Junqueira.

Vtex Day

A Serasa Experian está presente durante o evento Vtex Day, que ocorre nos dias 14 e 15 de maio, com estande em formato inusitado: a carroceria de um caminhão. Trata-se do DataLab Truck, caminhão do laboratório de inovação da Serasa que roda o Brasil levando soluções desenvolvidas pelo time de cientistas de dados da companhia. No local, a empresa irá mostrar como pode ajudar o e-commerce a prevenir fraudes de maneira inovadora e eficiente.

Data : 14/05 (a partir das 11hs) e 15/05 (a partir das 8hs)

Endereço : São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – São Paulo - SP

