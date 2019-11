Serasa Experian lança solução inédita para gestão da carteira de crédito de empresas

SÃO PAULO, 11 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Serasa Experian traz para o mercado brasileiro um novo módulo da plataforma Ascend Technology que ajudará as empresas a combater a inadimplência por meio da melhor gestão da carteira de crédito. Chamado de Ascend Portfolio Management, o mais inovador para esta frente no Brasil, com dashboards combinados com atributos da Serasa Experian para gerar insights de negócios, funcionando em nuvem, o que elimina a necessidade de servidores e infraestrutura alocada no cliente.

O Ascend Portfolio Management soluciona a necessidade das empresas de melhor conhecimento sobre sua carteira de clientes na hora de tomar uma decisão sobre a gestão de crédito para este público. Isso faz com que as ofertas sejam mais direcionadas e de acordo com a estratégia do negócio, ampliando as oportunidades de conversão, ao mesmo tempo que mitiga os riscos para evitar que a organização sofra com a inadimplência.

Em projeto realizado recentemente, a Serasa Experian auxiliou uma empresa do setor químico a reduzir as taxas de inadimplência de 20% para 11,8% e ganhar produtividade ao reduzir custos e prazos para atendimento dos clientes. Os ganhos ultrapassaram os R$ 20 milhões em apenas 18 meses.

Como funciona

A solução conta com diferentes telas que permitem combinações de análises da base interna com os dados da Serasa Experian para acompanhar a evolução do risco e comparar a performance, possibilitando a melhor gestão de clientes; estudo da base de parceiros ativos e inativos para identificar oportunidades de rentabilização e potenciais novos negócios; diferentes visões da carteira e extração de bases segmentadas, e benchmarks com o segmento para comparação de performance e distribuição demográfica do negócio.

O módulo se integra ao Ascend Technology Platform. Na plataforma, o usuário tem acesso via web com duplo fator de autenticação, por meio de um front-end amigável, a um ambiente de big data escalável com alto padrão de segurança da informação e as melhores ferramentas para trabalhar com técnicas avançadas de analytics. O usuário também possui consultoria de análise e suporte especializado para a solução.

O Ascend Portfolio Management está disponível no modelo "light", com acesso e upload de bases ilimitado gratuitos e geração de análise de risco e atributos com valores de acordo com o pacote contratado. Com isso, atende empresas de diferentes portes e segmentos.

Para saber mais sobre o Ascend Portfolio Management, acesse: www.serasaexperian.com.br/ascend-portfolio-management

