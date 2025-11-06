Seres oficiálně kótován na HKEX, využívá duální kapitálovou platformu „A+H" k podpoře globálního růstu
News provided bySeres Group Co.,Ltd.
Nov 06, 2025, 15:11 ET
ČCHUNG-ČCHING, Čína, 6. listopadu 2025 /PRNewswire/-- Dne 5. listopadu byla skupina SERES Group (kód akcií: 9927.HK) oficiálně uvedena na hlavní trh Hongkongské burzy cenných papírů. Tímto krokem se SERES stává prvním čínským výrobcem luxusních vozidel na nové energie (NEV), který je kótován na trzích s akciemi typu A i H. Jde o největší IPO čínského automobilového výrobce v historii a zároveň o největší první veřejnou nabídku akcií (IPO) v automobilovém sektoru na světě v tomto roce.
Toto úspěšné uvedení na hongkongskou burzu poskytuje společnosti SERES novou mezinárodní platformu pro získávání kapitálu a podporu dlouhodobého růstu a zároveň pevný základ pro její globální strategii. Ještě důležitější je, že vytváří nový vzor pro expanzi čínských automobilových výrobců do zahraničí, který spojuje technologické inovace s finanční silou.
Od hongkongského IPO společnosti SERES 27. října zájem investorů prudce vzrostl. Veřejná nabídka v Hongkongu zaznamenala 133násobný převis poptávky, přičemž objem upsaných prostředků přesáhl 170 miliard HKD. Přibližně 70 % výnosů půjde na výzkum a vývoj a zhruba 20 % na rozšiřování nových marketingových kanálů, zahraniční prodej a služby nabíjecích sítí.
Nabídka přilákala 22 klíčových investorů, mezi nimiž byli Chongqing Industrial Mother Fund (Chongqing Industrial Investment Fund of Funds) (FoF), Linyuan Fund, GF Fund, Schroders, China Post Wealth a Xingyu Hong Kong, což podtrhuje široké uznání silného růstového potenciálu a kvalitního rozvoje společnosti SERES ze strany globálních kapitálových trhů. Toto výrazné investorské zázemí by mělo podpořit změnu ocenění společnosti a nastavit nový standard její investiční hodnoty, čímž dále posílí její schopnost získávat kapitál a zvyšovat efektivitu jeho využití.
Společnost SERES, která je předním hráčem čínského segmentu prémiových vozidel na nové energie (NEV), dále rozšiřuje svůj globální dosah a působí nyní v řadě zemí Evropy, Blízkého východu, Ameriky a Afriky. V Evropě společnost vstoupila na klíčové trhy, jako je Norsko, Německo, Spojené království a Švýcarsko, čímž zahájila první etapu své globální expanze. Díky duálnímu platformě „A+H" bude SERES pokračovat v technologických inovacích, posilování hodnoty značky a dalším rozšiřování své přítomnosti na světových trzích.
Zaměření na prémiové chytré elektromobily a vytváření technologického náskoku
Jako technologicky orientovaná společnost zaměřená na vozidla na nové energie (NEV) se společnost SERES soustředí na prémiový segment inteligentních elektromobilů. Řada AITO, zahrnující modely M9, M8, M7 a M5, si získala výrazné uznání na trhu i vysokou míru zákaznické věrnosti a celkové těchto vozů řady již přesáhly hranici 800 000 kusů.
V souladu se svou filozofií „inteligence, která nově definuje luxus" se společnost SERES naplno věnuje technologickým inovacím, které přinášejí bezpečné, softwarově definované vozy. Díky výrazným investicím do výzkumu a vývoje si společnost vybudovala velký technický náskok, mimo jiné díky inovacím, jako je platforma MF Technology, Super Range Extender či technologie Intelligent Safety.
Do budoucna bude SERES dále rozvíjet koncept softwarově definovaných vozů a svůj růst stavět na inovacích vycházejících z potřeb uživatelů, přičemž hodlá pokračovat v rozšiřování své globální přítomnosti. Společnost je připravena ještě více posílit své postavení v prémiovém segmentu vozidel na nové energie a podpořit vstup čínského automobilového průmyslu do nové éry kvalitativního rozvoje.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2815415/Media_reports.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2815416/Media_reports_1.jpg
Share this article