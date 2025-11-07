SERES получила официальный листинг на Гонконгской фондовой бирже, используя двойную модель капитала «A+H» для глобальной экспансии

ЧУНЦИН, Китай, 7 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- 5 ноября SERES Group (тикер: 9927.HK) получила официальный листинг на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Благодаря этому значительному шагу компания SERES теперь является первым китайским производителем автомобилей на новой энергии (NEV) люксового сегмента, акции которого будут котироваться как A-акции и H-акции. Это крупнейшее IPO, когда-либо проводимое китайским автопроизводителем, а также пока крупнейшее в этом году в мире IPO автопроизводителя.

Media reports Media reports

Этот успешный листинг на Гонконгской фондовой бирже дает SERES новую международную площадку для привлечения капитала и поддержки долгосрочного роста, а также создает прочную основу для глобальной стратегии компании. Что еще более важно, он задает новый стандарт для китайских автопроизводителей, расширяющих свой бизнес за рубежом, сочетая технологические инновации с финансовым мастерством.

С момента запуска IPO SERES в Гонконге 27 октября энтузиазм инвесторов постоянно рос. Подписка на публичное предложение компании на Гонконгской бирже превысила доступный к размещению лот акций в 133 раза, собрав более HK$170 млрд. Примерно 70 % выручки от этого размешения пойдет на исследования и разработки, а около 20 % — на поддержку развития новых диверсифицированных маркетинговых каналов, зарубежных продаж и сети зарядных станций.

Примечательно, что предложение привлекло 22 крупных инвестора, в том числе фонд Chongqing Industrial Mother Fund (Chongqing Industrial Investment Fund of Funds) (FOF), фонд Linyuan Fund, фонд GF Fund, Schroders, China Post Wealth и Xingyu Hong Kong, что подчеркивает широкое признание мировыми рынками капитала сильных перспектив роста и высококачественного развития SERES. Ожидается, что столь сильная поддержка со стороны инвесторов приведет к пересмотру оценки компании и установлению нового ориентира для инвестиционной оценки SERES, что еще больше повысит ее финансовые возможности и эффективность капитала.

Являясь одним из ведущих игроков в сегменте премиальных NEV Китая, SERES уже расширяет свое глобальное присутствие, охватывая в настоящее время разные страны Европы, Ближнего Востока, Северной и Южной Америк, а также Африки. Только в одной Европе SERES успешно вышла на ключевые рынки, такие как Норвегия, Германия, Великобритания и Швейцария, что ознаменовало начальный этап глобальной экспансии компании. Опираясь на двойную модель капитала «A+H», SERES продолжит стимулировать технологические инновации, повышать ценность бренда и расширять свое присутствие во всем мире.

Ориентируясь на умные электромобили премиального сегмента, создавая «экономический ров» из технической экспертизы

Являясь технологической компанией, ориентированной на NEV, SERES выбрала для себя рынок умных электромобилей премиум-класса. На сегодняшний день линейка AITO с моделями M9, M8, M7 и M5 пользуется сильным признанием на рынке и лояльностью клиентов, а общий объем поставок превысил 800 000 единиц.

Оставаясь верной своей философии «Интеллект, переопределяющий роскошь», SERES глубоко привержена технологическим инновациям, благодаря которым компания производит безопасные, программно-определяемые транспортные средства. За счет значительных инвестиций в исследования и разработки, компания создала сильный «экономический ров» из технической экспертизы в сочетании с инновациями, такими как технологическая платформа MF Technology Platform, Super Range Extender и технология интеллектуальной безопасности (Intelligent Safety technology).

Заглядывая в будущее, SERES продолжит заниматся программно-определяемыми транспортными средствами, стимулируя свой рост за счет инноваций, обусловленных потребностями пользователей и расширяясь на мировом уровне. Компания готова и дальше укреплять свое лидерство в премиальном сегменте NEV и вывести автомобильную промышленность Китая на новые горизонты высококачественного развития.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2815415/Media_reports.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2815416/Media_reports_1.jpg