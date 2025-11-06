SERES est officiellement cotée à l'HKEX et s'appuie sur les deux plateformes de capital « A+H » pour accélérer son expansion mondiale

CHONGQING, Chine, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le groupe SERES (code boursier : 9927.HK) a été officiellement inscrit à la cote principale de la Bourse de Hong Kong le 5 novembre. Grâce à cette avancée, SERES est désormais le premier constructeur chinois de véhicules électriques haut de gamme à être coté simultanément sur les marchés A et H. Il s'agit de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée par un constructeur automobile chinois et de la plus grande introduction en bourse d'un constructeur automobile dans le monde depuis le début de l'année.

Media reports Media reports

L'admission de SERES à la cote de la Bourse de Hong Kong lui offre une nouvelle plateforme internationale pour lever des capitaux et soutenir sa croissance à long terme, ainsi qu'une base solide pour la stratégie mondiale de l'entreprise. Plus important encore, elle établit un nouveau modèle pour les constructeurs automobiles chinois qui se développent à l'étranger, en combinant innovation technologique et habileté financière.

Depuis l'introduction de SERES à la Bourse de Hong Kong, le 27 octobre, l'enthousiasme des investisseurs connaît une forte envolée. L'offre publique de Hong Kong a été sursouscrite 133 fois, ce qui a permis de lever plus de 170 milliards de dollars de Hong Kong. Environ 70 % des recettes seront consacrées à la recherche et au développement, et à peu près 20 % à l'expansion de nouveaux canaux de commercialisation diversifiés, aux ventes à l'étranger et aux services de réseau de recharge.

Soulignant la reconnaissance générale des fortes perspectives de croissance et de la qualité du développement de SERES par les marchés financiers mondiaux, l'offre a notamment attiré 22 investisseurs de premier plan, dont le fonds de Chongqing pour les investissements industriels, le fonds du Linyuan, le GF Fund, Schroders, China Post Wealth et Xingyu Hong Kong. Cet important soutien des investisseurs devrait entraîner une réévaluation de la valeur de l'entreprise et établir une nouvelle référence pour la valeur d'investissement de SERES, consolidant ainsi sa capacité de financement et la rentabilité de son capital.

Acteur de premier plan dans le secteur des véhicules à énergie nouvelle haut de gamme en Chine, SERES étend déjà son empreinte mondiale en proposant désormais ses produits dans plusieurs pays d'Europe, du Moyen-Orient, des Amériques et d'Afrique. Rien qu'en Europe, SERES a réussi à pénétrer des marchés clés tels que la Norvège, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suisse dans la phase initiale de son expansion mondiale. Portée par la double plateforme de capital « A + H », SERES continuera à promouvoir l'innovation technologique, à améliorer sa valeur de marque et à renforcer sa présence à l'échelle mondiale.

Concentration sur les véhicules électriques intelligents haut de gamme et construction d'un bastion de compétences techniques

Entreprise axée sur la technologie et les véhicules à énergie nouvelle, SERES s'est spécialisée dans le marché des véhicules électriques intelligents haut de gamme. À ce jour, la gamme AITO, avec ses modèles M9, M8, M7 et M5 dont les livraisons totales dépassent les 800 000 unités, bénéficie d'une forte reconnaissance du marché et de la confiance des clients.

Fidèle au principe de la redéfinition du luxe par l'intelligence, SERES est profondément engagée dans l'innovation technologique afin de produire des véhicules sûrs définis par logiciel. Grâce à ses investissements substantiels dans la recherche et le développement, l'entreprise a construit un solide bastion de compétences techniques fondé sur des innovations telles que la plateforme technologique MF, le superprolongateur d'autonomie et la technologie de sécurité intelligente.

À l'avenir, SERES continuera de généraliser les véhicules définis par logiciel, en alimentant sa croissance par une innovation issue des besoins des utilisateurs pour se développer sur la scène mondiale. L'entreprise s'apprête à consolider sa position de leader dans le segment des véhicules électriques haut de gamme et à faire entrer l'industrie automobile chinoise dans une nouvelle dimension de qualité du développement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2815415/Media_reports.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2815416/Media_reports_1.jpg