SERES oficjalnie zadebiutował na giełdzie HKEX, wykorzystując podwójną platformę kapitałową „A+H" do globalnej ekspansji

CHONGQING, Chiny, 12 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- 5 listopada Grupa SERES (kod giełdowy: 9927.HK) oficjalnie zadebiutowała na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Hongkongu. Tym samym SERES stał się pierwszym chińskim producentem luksusowych pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii (NEV), notowanym jednocześnie na rynkach akcji A i H. Jest to największa pierwsza oferta publiczna (IPO) w historii chińskiego przemysłu motoryzacyjnego, a także największa na świecie IPO producenta samochodów w tym roku.

Udany debiut w Hongkongu zapewnił spółce SERES nową międzynarodową platformę do pozyskiwania kapitału i wspierania długoterminowego rozwoju, tworząc solidną podstawę do realizacji globalnej strategii spółki. Co ważniejsze, ustanowił nowy model ekspansji chińskich producentów samochodów na rynkach zagranicznych, łączący innowacje technologiczne z silną pozycją finansową.

Od rozpoczęcia oferty publicznej SERES w Hongkongu 27 października zainteresowanie inwestorów gwałtownie wzrosło - nastąpiła 133-krotna nadsubskrypcja oferty publicznej w Hongkongu, a pozyskane finansowanie przekroczyło 170 miliardów HKD. Około 70% wpływów zostanie przeznaczone na badania i rozwój, a około 20% na rozwój zróżnicowanych kanałów marketingowych, sprzedaż zagraniczną oraz usługi związane z siecią ładowania.

Na uwagę zasługuje fakt, że oferta przyciągnęła 22 kluczowych inwestorów, w tym Chongqing Industrial Mother Fund (Chongqing Industrial Investment Fund of Funds - FoF), Linyuan Fund, GF Fund, Schroders, China Post Wealth oraz Xingyu Hong Kong. Podkreśla to szerokie uznanie globalnych rynków kapitałowych dla silnych perspektyw wzrostu i wysokiej jakości rozwoju SERES. Tak duże wsparcie inwestorów ma przyczynić się do ponownej wyceny spółki, ustanowić nowy punkt odniesienia dla wartości inwestycyjnej SERES, a także zwiększyć jej zdolność finansowania i efektywność kapitałową.

Jako czołowy gracz w segmencie luksusowych pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii w Chinach SERES już rozszerza swoją globalną obecność, prowadząc działalność w wielu krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie, w obu Amerykach i w Afryce. W samej Europie SERES z powodzeniem wszedł na kluczowe rynki, takie jak Norwegia, Niemcy, Wielka Brytania i Szwajcaria, co stanowi pierwszy etap jego globalnej ekspansji. Dzięki podwójnej platformie kapitałowej „A+H" SERES będzie nadal napędzać innowacje technologiczne, wzmacniać wartość marki i poszerzać globalny zasięg.

Skoncentrowany na luksusowych inteligentnych pojazdach elektrycznych - budowanie przewagi technologicznej

Jako spółka technologiczna skupiona na pojazdach zasilanych alternatywnymi źródłami energii SERES koncentruje się na segmencie luksusowych inteligentnych samochodów elektrycznych. Dotychczas linia modeli AITO, obejmująca M9, M8, M7 i M5, zdobyła duże uznanie rynku i lojalność klientów, osiągając łączną liczbę dostaw ponad 800 000 sztuk.

Pozostając wiernym filozofii „Inteligencji na nowo definiującej luksus", SERES konsekwentnie angażuje się w innowacje technologiczne, które pozwalają tworzyć bezpieczne pojazdy definiowane przez oprogramowanie. Dzięki znacznym inwestycjom w badania i rozwój spółka zbudowała silną przewagę technologiczną, wprowadzając takie innowacje jak platforma technologiczna MF, Super Range Extender oraz technologia Intelligent Safety.

W przyszłości SERES nadal będzie rozwijać koncepcję pojazdów definiowanych przez oprogramowanie, napędzając wzrost poprzez innowacje inspirowane potrzebami użytkowników i rozszerzając działalność na arenie międzynarodowej. Spółka jest gotowa dalej umacniać swoją pozycję lidera w segmencie luksusowych pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii oraz prowadzić chiński przemysł motoryzacyjny w nową erę wysokiej jakości rozwoju.

