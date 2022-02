Sergio Acevedo, un actor diverso en ascenso

NUEVA YORK, 28 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Desde que Sergio Acevedo tenía ocho años, su madre reconoció y promovió su talento y su atractivo para modelar y actuar. Gracias a su amor por el cine, junto con el apoyo y la tenacidad de su madre, se convirtió en un exitoso modelo y realizó su primer comercial a la edad de diez años, todo ello en su camino para convertirse en el solicitado actor que es hoy, para lo cual se formó y trabajó diligentemente.

Nacido en Allentown, Pensilvania, en el seno de una familia latina medianamente pobre pero orgullosa, Sergio se acostumbró a no tener muchas cosas y a no tener nada disponible. Esto lo llevó a una actitud muy derrotista. "Necesitaba eliminar esa forma de pensar y superarla", recuerda. "Solía pensar que se necesitaban ciertas cosas para avanzar en la vida, pero ahora creo que con un poco de impulso y pasión, ¡puedes lograr cualquier cosa!" El joven Sergio vivió en siete estados diferentes y asistió a más de 20 escuelas durante su infancia cuando su madre se casó con su padrastro, quien se incorporó al ejército para mantener a su nueva familia.

En su infancia, Sergio y su hermana regresaban a casa después de la escuela, hacían sus tareas, cenaban y disfrutaban "tiempo familiar", que consistía en ver películas y televisión juntos casi todas las noches. "Probablemente una de mis mayores inspiraciones fue Jim Carey", recuerda Sergio. "Me encantaba ver las películas de Ace Ventura una y otra vez".

La educación militar de Sergio, su familia alentadora y su formación en Susan Batson Studios y T. Schreiber Studios en la ciudad de Nueva York lo prepararon a fondo para asumir las responsabilidades de una carrera exitosa con perseverancia y humildad.

Actualmente, Sergio vive en Brooklyn y tiene contrato con Q Models en NYC y Next Models en Miami. Actualmente protagoniza por primera vez un largometraje, actualmente en posproducción. "The Greatest" es una historia ambientada en los principios de la década de 1960. Narra la historia de un triángulo amoroso entre una pareja casada y un joven latino llamado Ricky, que es interpretado por Sergio. Jay y Beverly parecen ser la pareja estereotipada perfecta, pero Jay y Ricky se involucran en un romance, arriesgándolo todo. Esta historia profundiza en una relación prohibida, y se relaciona directamente con los tiempos modernos, retratando la represión, el miedo y el deseo de vivir la vida de una manera auténtica. "Estoy realmente orgulloso del trabajo que se realizó en esta película. Todos los que formaron parte de esta producción tienen un talento increíble. Es un proyecto de pasión en el que también ayudé en la producción y el reparto", afirma Sergio con orgullo. "El director, Ryan Sarno, fue a innumerables tiendas de segunda mano, tiendas vintage y ventas de garaje, e incluso construyó la mayor parte de los sets; cada detalle en cada escena es de los años 50 y 60".

Sergio también interpreta un papel protagónico en un programa piloto de televisión llamado "Entitled" que se transmite por Amazon Prime. El programa busca ser elegido para una temporada completa. "Es bastante inaudito que un único episodio llegue a una plataforma de streaming; todos en el equipo de producción estaban extasiados cuando se estrenó en Amazon Prime. 'Entitled' es una comedia dramática escrita y dirigida por Ryan Sarno. Narra la historia de tres hermanos cuyo padre murió en un trágico accidente, dejándoles millones de dólares y una casa en los Hamptons de la cual no tenían idea. La trama se complica cuando descubren que hay otra familia (a la cual pertenece Sergio) y todos tienen que compartir la casa. La historia se desarrolla con risas, giros y caos, ya que ambas familias tienen que lidiar una con la otra bajo el mismo techo", revela. Sergio también está entusiasmado por otro proyecto en el que participó, el estreno de un cortometraje que ayudó a producir, el cual fue escrito y dirigido por Isaac Nevrla llamado "Billy, Baby". ¿En cuanto a los papeles de sus sueños? "Siempre he querido interpretar un papel oscuro y pesado como un drogadicto o un psicópata icónico", revela, "o simplemente actuar como antagonista de alguno de mis actores favoritos, como Viola Davis, o trabajar con algunos de los increíbles cineastas creativos como Alejandro Inarritu y Christopher Nolan".

En estos momentos, el futuro de la estrella en ascenso se centra en su profesión. El matrimonio y la familia no están en su mente. "Crear y hacer lo que amo es lo que me hace feliz. Me apasiona mucho mi carrera, y solo quiero hacer un buen trabajo", reflexiona. "Creo que ahora, más que nunca, hay más oportunidades para las personas de color, ¡y estoy muy entusiasmado por lo que vendrá!"

