Sérgio Moro lidera os palestrantes da OffshoreAlert Brazil Conference

O Ministro da Justiça, Sérgio Moro, fará o discurso de abertura da OffshoreAlert Conference Latin America sobre Investigações e Inteligência Financeira, nos dias 16 e 17 de setembro de 2019.

Os ingressos podem ser comprados no site oacbrazil.com, onde também estão os detalhes sobre a programação e os palestrantes.

Os participantes aprenderão como detectar crimes financeiros, recuperar ativos ocultos, obter financiamento de litígios para fazer reivindicações, registrar reivindicações de denúncias, avaliar oportunidades de investimento e aumentar suas chances de sucesso em finanças transnacionais de alto valor. Faça contatos com líderes do setor em um cenário cinco estrelas impressionante.

Sérgio Moro é conhecido internacionalmente por seu papel como juiz responsável por casos de suborno e corrupção, decorrentes da Operação Lava Jato, incluindo o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Faz parte de uma poderosa e influente lista de palestrantes, que também inclui o editor do Herald Tribune da América Latina, Russ Dallen, a diretora de recuperação de ativos e cooperação judiciária internacional do Brasil, Erika Marena, os juízes Paulo Furtado de Oliveira Filho e Moacyr Lobato de Campos Filho, os promotores Vladimir Aras, Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos e Pedro Lupera Zerpa, o político Hugo Leal, o delator Jonathan Taylor, os principais advogados de fraudes e recuperação de ativos, praticantes de insolvência, jornalistas e outros especialistas em crimes financeiros graves.

Dentre as palestras, estão:

Uma introdução à recuperação de ativos internacionais;

Recuperação de ativos na América Latina: dicas de especialistas;

Financiamento de litígios: como fazer com que suas reivindicações de milhões de dólares sejam financiadas por terceiros;

Como os delatores latino-americanos podem ganhar milhões de programas norte-americanos de denúncias;

Leis brasileiras de delação: uma análise da legislação existente e proposta;

O imperador está nu: o grande golpe da criptomoeda;

Rebaixando o blockchain: como rastrear e confiscar ativos virtuais e avaliar riscos em um mundo pseudoanônimo;

Vazamentos de dados: o que os documentos do paraíso e do Panamá do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) revelaram sobre a América Latina;

Corrupção e recuperação de ativos: a perspectiva brasileira;

Allen Stanford : uma atualização para as vítimas latino-americanas;

: uma atualização para as vítimas latino-americanas; Fraude de falências no Brasil: os deveres das diretorias;

falências no Brasil: os deveres das diretorias; Na Venezuela : uma visão geral de fraude e corrupção;

: uma visão geral de fraude e corrupção; Insolvências transfronteiriças: capítulo 15 e equivalentes latino-americanos;

Investimentos em ativos de alto risco e reivindicações legais: o que você precisa saber; e

Corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil: problemas e soluções.

A OffshoreAlert Conference Latin America será realizada no magnífico hotel Palácio Tangará, em São Paulo, nos dias 16 e 17 de setembro de 2019. As apresentações terão interpretação simultânea para inglês, português e espanhol.

Sobre a OffshoreAlert

Lançada em 1997, a OffshoreAlert, sediada em Miami, é a fornecedora líder de informações investigativas sobre pessoas físicas e jurídicas que operam com finanças transnacionais de alto valor. Oferece serviço de notícias e documentos por assinatura, no site www.offshorealert.com e realiza conferências anuais sobre inteligência financeira e investigações, em Miami, no Brasil e em Londres. A OffshoreAlert expôs mais de 175 esquemas fraudulentos e ajudou promotores e reguladores a punir os responsáveis. As principais autoridades da FIFA foram expostas na Conferência de Miami, em 2010, cinco anos antes de serem indiciadas por corrupção.

