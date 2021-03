Séria HeatPro prináša na masový trh presnú obranu obvodu a detekciu požiaru

Ochrana obvodu s umelou inteligenciou

Pri zabezpečovaní obvodu môže vyššia presnosť a nízka miera falošného poplachu pomôcť znížiť prevádzkové náklady. Séria HeatPro to dosahuje prostredníctvom výkonnej videoanalýzy založenej na algoritmoch hĺbkového učenia, ktorá radikálne obmedzuje falošné poplachy.

Kamery sa zameriavajú na ochranu obvodu krátkeho dosahu (0-50 metrov), kde poskytujú detekciu a klasifikáciu cieľov. Použitie umelej inteligencie znamená, že kamery dokážu rozlíšiť osobu od vozidla. To je obzvlášť užitočné, keď sú dva ciele blízko seba. Tradične ich možno rozpoznať iba ako jeden „cieľ", ale inteligentné algoritmy ich umožňujú detegovať osobitne, čo zvyšuje presnosť.

Termokamery sú tiež schopné ľahko lokalizovať potenciálne hrozby za podmienok nulovej viditeľnosti, kde to bežná kamera nedokázala. Robia to tak, že zisťujú emisivitu latentného žiarenia objektu, takže sa nespoliehajú na viditeľné svetlo. To znamená, že môžu pracovať za každého počasia a v najtemnejšej noci. Zároveň nevyžarujú svetlo, čo znamená, že ich prítomnosť nie je zrejmá, čo ich robí užitočnými v scenároch, kde je potrebné ich skryť.

Séria HeatPro je tiež navrhnutá tak, aby sa dala efektívne a rýchlo nainštalovať, s jednoduchým nasadením v troch krokoch, čím sa doba nastavenia zníži na 30 sekúnd. Termokamery tradične vyžadujú, aby špecializovaní technici nakonfigurovali a skontrolovali viac, čo vyžaduje viac času a energie. Kamery HeatPro boli navrhnuté s ohľadom na čas a úsilie inštalácie - ich inštalácia je jednoduchšia, a tak môžu inštalatéri stráviť viac času správnymi konfiguráciami pre optimálne operácie a najnižšiu možnú mieru falošných poplachov.

Meranie teploty na prevenciu požiaru

Séria HeatPro je tiež vybavená schopnosťou merať teplotu. Tento proces je veľmi užitočný v scenári, kde by prehriatie mohlo viesť k požiarom. Kamera môže poskytnúť bezdotykové meranie teploty pre rýchlu a viditeľnú detekciu. To znamená, že je možné prijať opatrenia skôr a potenciálne tak zabrániť požiaru predtým ako začne. Kamera dokáže spustiť požiarny poplach rýchlejšie ako dymový senzor.

Funkciu merania teploty je možné použiť aj na kontrolu prípadných problémov s prehriatím a na riešenie problémov.

Séria obsahuje množstvo rôznych modelov a doplnkov, s guľkami a revolverovými hlavami a dvojspektrálnymi alebo samostatnými šošovkami. Kamery je možné zabudovať do mnohých riešení, napríklad bezproblémovo pracujú s NVR, poplachovými systémami AX PRO alebo dokonca Hik-Connect - mobilnými telefónnymi upozorneniami v reálnom čase. Môžu byť použité v rôznych scenároch – ako napríklad: obytné budovy, kancelárie, staveniská, parkoviská, maloobchodné predajne a sklady.

„Tieto kamery určené na poskytovanie profesionálnych ochranných riešení pre masový trh poskytujú obvodovú ochranu s bezkonkurenčnou presnosťou a detekciu požiaru s vynikajúcou citlivosťou," hovorí Stefan Li, riaditeľ spoločnosti Thermal Products spoločnosti Hikvision. „Séria Hikvision HeatPro poskytuje jednoduchú profesionálnu ochranu."

