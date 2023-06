Série « Skin Out Loud » de NIVEA : 5 épisodes consacrés à la diversité de la peau

NIVEA donne un exemple audacieux de célébration de la diversité (de la peau) avec sa série de 5 épisodes « Skin Out Loud ».

Cette série de contenus est animée par un casting international comprenant Leni Bolt de la série Queer Eye de Netflix, Brigiding de la franchise Drag Race et l'animatrice de télévision Milka Loff Fernandes .

série Queer Eye de Netflix, Brigiding de la franchise Drag Race et l'animatrice de télévision . Ce mélange coloré d'expertise de la peau et d'expérience concrète est disponible sur Instagram, TikTok, YouTube et Spotify.

HAMBOURG, Allemagne, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- En tant que marque experte de la peau, NIVEA veut que les gens comprennent ceci : Chaque expérience de la peau est valide. La peau est un élément clé de notre identité et c'est trop souvent elle qui sert à définir qui nous sommes. Toutes les peaux ont le potentiel d'être saines et belles, quels que soient leur origine ethnique, leur âge ou leur sexe. Pour parler haut et fort de la diversité de la peau, NIVEA a lancé la série de contenus « Skin Out Loud », où des entretiens ouverts et authentiques cherchent à prouver que les soins de la peau ne sont pas seulement superficiels, mais qu'ils sont profondément enracinés dans notre sentiment identitaire et notre confiance en soi.

Video with Subtitle: NIVEA's Skin Out Loud: 5 episodes full of individual skin stories

Mais à qui faut-il faire appel pour réaliser la vision d'un talk-show inclusif sur la peau ? De vraies personnes issues de différents milieux, avec de vraies expériences de la peau, pour débattre de sujets tels que le vieillissement, l'identité, la confiance en soi et les routines de soins de la peau qui les accompagnent. La série met en scène des animateurs très divers, dont Brigiding, de l'émission RuPaul's Drag Race Philippines, Zithobe Macheli, skinfluenceuse sud-africaine, Jessica Vander Leahy, mannequin et auteur australienne, et Leni Bolt, animatrice transgenre non binaire de l'émission Queer Eye Allemagne sur Netflix.

Avec leurs invités, le para-athlète Brandon Beack, Gené Watkins, Shamyra Moodley et le couple d'influenceurs voyage Gizem Çobanoğlu et Salim Ahmedov, les entretiens sont centrés sur leurs expériences de la peau, illustrant l'importance essentielle des soins de la peau. Au cours des cinq épisodes, les conversations vont des tendances éphémères en matière de soins de la peau à la représentation de la peau et tout ce qu'il y a entre les deux, tout en restant vraies, gaies et toujours percutantes. C'est un mélange coloré d'expertise de la peau et d'anecdotes vécues pour les amateurs de soins de la peau ou les auditeurs curieux qui veulent s'en inspirer.

Le premier épisode porte sur la façon dont nous utilisons notre peau comme toile d'expression, en explorant en profondeur les parcours d'identification de genre au sein de la communauté transgenre. Les épisodes suivants abordent la variété des routines de soins de la peau que nécessitent les différents types de peau, la façon dont le vieillissement est un voyage qui laisse des traces sur notre peau, l'impact des accidents inattendus sur la santé de notre peau et, enfin, comment le fait de se sentir bien dans sa peau peut renforcer notre confiance en soi.

Un épisode spécial mettant en scène les créateurs du livre « People of Deutschland » aborde des sujets liés au racisme, en insistant sur la façon dont notre peau peut jouer un rôle de liaison plutôt que de division. La modératrice, la célèbre animatrice de télévision Milka Loff Fernandes, reçoit les auteurs, Martina Rink et Simon Usifo, l'athlète olympique Carlotta Nwajide, le podcasteur « Halbe Katoffl » Frank Joung et l'ancien joueur professionnel de hockey sur glace, le Dr Martin Hyun. Outre l'intégration dans la série « Skin Out Loud », Beiersdorf, la société mère de NIVEA, soutient ce projet - en luttant contre le racisme et en promouvant la diversité.

Avec ce projet, la marque de soins de la peau souligne les nombreuses façons dont la relation avec notre peau évolue en fonction des circonstances personnelles, culturelles et sociales. Tobias Collée, vice-président de la marque NIVEA, déclare : Pour vaincre l'intolérance, les gens doivent être exposés à la diversité, car l'exposition favorise l'acceptation. Pour nous, chez NIVEA, le leadership d'une marque doit refléter la diversité de nos clients et des communautés que nous servons, quelle que soit la taille du groupe. »

Vous pouvez regarder cette série gratuitement sur toutes les chaînes de NIVEA :

Instagram : https://www.instagram.com/nivea

TikTok : https://www.tiktok.com/@nivea

YouTube : https://www.youtube.com/@nivea

Spotify : https://podcasters.spotify.com/pod/show/skinoutloud

À propos de Beiersdorf AG

Beiersdorf est synonyme de produits de soins de la peau innovants et de haute qualité ainsi que d'une recherche pionnière sur la peau depuis près de 140 ans. Des marques internationales de premier plan comme NIVEA, la première marque mondiale de soins de la peau*, Eucerin (dermocosmétique), La Pairie (cosmétique sélective) et Hansaplast/Elastoplast (plâtres et soins des plaies) sont appréciées par des millions de personnes dans le monde, jour après jour. Des marques de renom comme Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro et Florena complètent notre vaste portefeuille dans le segment Consumer Business. Grâce à sa filiale tesa SE, qu'elle détient à 100 %, Beiersdorf est également un leader mondial de la fabrication de rubans adhésifs techniques et fournit des solutions autocollantes à l'industrie, aux entreprises artisanales et aux consommateurs.

La société basée à Hambourg a réalisé un chiffre d'affaires de 7 627 millions d'euros ainsi qu'un résultat opérationnel (EBIT) de 933 millions d'euros au cours de l'exercice 2021. Beiersdorf compte plus de 20 000 employés dans le monde, qui sont liés par des valeurs fondamentales communes, une forte culture d'entreprise et l'objectif de Beiersdorf : « Care Beyond Skin ». Avec sa stratégie commerciale C.A.R.E.+ , l'entreprise poursuit un programme d'investissement pluriannuel axé sur une croissance compétitive et durable. Le programme est conforme à l'ambitieux programme de durabilité , avec lequel Beiersdorf génère une valeur ajoutée claire pour les consommateurs, la société et l'environnement.

*Source : Euromonitor International Limited ; NIVEA par nom de marque parapluie dans les catégories Soins du corps, Soins du visage et Soins des mains ; en termes de valeur au détail, 2020.

Pour des informations supplémentaires, consultez le site ci-après : www.beiersdorf.com .

SOURCE Beiersdorf AG