Serie B und erste kommerzielle Anlage - Polystyvert's Präsenz in Europa soll die Wachstumsstrategie beschleunigen

MONTREAL, 4. November 2024 /PRNewswire/ -- Nathalie Morin, Präsidentin und CEO von Polystyvert, beginnt eine Reihe strategischer Treffen in Europa mit Partnern und Investoren, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens zu beschleunigen, das sich auf das Auflösungsrecycling und die Kreislaufwirtschaft von Styrolkunststoffen spezialisiert hat.

Polystyvert Logo

Ziel dieser Treffen ist es, die Partner der Wertschöpfungskette mit dem innovativen Recyclingansatz der Auflösung vertraut zu machen, bei dem gereinigtes und sicheres Recyclingharz in die Produktion integriert wird. Sektoren wie die Automobil-, Elektronik-, Verpackungs-, Pharma- und Spielzeugindustrie können so ihren ökologischen Fußabdruck verringern. Die Auflösungsrecyclingtechnologie von Polystyvert eignet sich besonders gut für Styrolkunststoffe wie Polystyrol und ABS, die aufgrund von Verunreinigungen oft schwer zu recyceln sind. Die Technologie von Polystyvert wurde auch von der Basler Konvention für ihre Fähigkeit anerkannt, Flammschutzmittel in Kunststoffabfällen zu beseitigen.

Darüber hinaus werden bei Treffen mit Investoren Investitionsmöglichkeiten für die erste kommerzielle Anlage in Montreal, Quebec, vorgestellt, die 11.000 Tonnen Polystyrolabfälle pro Jahr verarbeiten kann. Es wurde ein Konsortium gebildet, das die Bewirtschaftung von Styroporabfällen über die gesamte Logistikkette hinweg - von der Sammlung bis zum Recycling - optimieren und so dazu beitragen soll, dass weniger Abfälle auf Deponien und in Verbrennungsanlagen landen.

"Polystyvert befindet sich in einer aktiven Kommerzialisierungsphase. Unsere Auflösungs-Technologie ist die fortschrittlichste auf dem Markt. Es bieten sich großartige Möglichkeiten für Partner, die in ihrer Branche führend im Bereich Nachhaltigkeit sein wollen, oder für Investoren, die nach ausgereiften Lösungen suchen. Wir verfügen über ein Portfolio patentierter Anwendungen im Bereich des innovativen Recyclings von Kunststoffabfällen, die bereits heute einsatzbereit sind und ein starkes kurzfristiges Wachstumspotenzial aufweisen".

- Nathalie Morin, Präsidentin und CEO, Polystyvert

Erreichen eines wichtigen Meilensteins mit dem Recycling von ABS-Harz nach Industriespezifikationen

Auch das Pilotprojekt für das Recycling von ABS durch Auflösen, einem thermogeformten Kunststoff, der insbesondere in der Automobil-, Elektronik- und Spielzeugindustrie verwendet wird, hat bereits einen wichtigen Meilenstein erreicht, indem es gezeigt hat, dass die Technologie von Polystyvert ein recyceltes Harz produzieren kann, das die Spezifikationen dieser Industrien erfüllt und die Analysen eines international bekannten ABS-Herstellers erfolgreich bestanden hat.

"Nach nur neun Monaten Betriebszeit hat dieses Pilotprojekt gezeigt, dass unser Fachwissen im Bereich des Auflösungsrecyclings, das wir in einem Jahrzehnt bei Polystyrolabfällen erworben haben, dank des Know-hows unserer Teams schnell auf andere Kunststoffe übertragen werden kann", fügt Frau Morin hinzu.

Große Herausforderungen trotz technologischem Erfolg

Obwohl die Technologie von Polystyvert die am weitesten fortgeschrittene auf dem Markt und bereit für die Kommerzialisierung ist, gibt es noch eine Reihe großer Herausforderungen. Die kommenden Monate werden für die Konsolidierung der Führungsposition des Unternehmens entscheidend sein.

"Das wirtschaftliche Klima ist eine Herausforderung für alle Cleantech-Unternehmen. Eine erste kommerzielle Anlage ist ein Muss, um die Technologie in großem Maßstab zu demonstrieren. Es ist unser Sprungbrett für den Verkauf von Lizenzen im Ausland. Deshalb senden wir heute eine Botschaft an die Regierungen von Québec und Kanada, dass sie uns bei diesem letzten Schritt weiterhin unterstützen müssen, damit wir das Unternehmen in Québec und Kanada behalten und ein innovativer technologischer Champion im Kampf gegen Plastikmüll und für die Dekarbonisierung der Industrie werden können", betont Frau Morin.

Zahlreiche Projekte stehen an

In den kommenden Wochen wird Polystyvert seine Auflösungstechnologie auf vier renommierten Konferenzen in Europa und den Vereinigten Staaten vorstellen. Außerdem wird derzeit ein Rebranding durchgeführt, um die breitere Anwendung dieser Technologie auf andere Kunststoffe zu unterstützen und die Marktposition zu stärken. Darüber hinaus unternimmt Polystyvert angesichts der wachsenden Nachfrage nach zertifizierten, lebensmitteltauglichen Recyclingkunststoffen Schritte, um von der FDA eine Unbedenklichkeitsbescheinigung zu erhalten, die die Integration von Recyclingmaterialien in die Lebensmittelverpackungskette ermöglicht.

Über Polystyvert

Polystyvert wurde 2011 gegründet und ist ein in Montreal ansässiges Unternehmen für saubere Technologien, das das Kunststoffrecycling durch die Einführung einer Kreislaufwirtschaft revolutioniert. Durch sein einzigartiges Auflösungs- und Reinigungsverfahren, das bei niedriger Temperatur und niedrigem Druck durchgeführt wird, kann Polystyvert Kunststoffabfälle recyceln und reinigen, die aufgrund ihres hohen Verschmutzungsgrads normalerweise als nicht recycelbar gelten. Das Ergebnis ist ein recycelter Rohstoff von unübertroffener Reinheit, der unverarbeitete Kunststoffe ersetzen und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen um bis zu 90 % reduzieren kann, was dem Bedarf verschiedener Sektoren entspricht.

Polystyvert bietet den kürzesten Recyclingkreislauf für Polystyrol und ABS und bedient Branchen wie Verpackung, Bau, Elektronik, Automobil und Spielzeug. Die Technologie ist durch über 40 Patente in 17 Ländern geschützt.

