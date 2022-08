Série B1 : Une autre avancée pour les téléphones robustes à batterie longue durée

HONG KONG, 15 août 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, la célèbre marque de téléphones portables IIIF150 a publié une nouvelle version de son téléphone robuste B2021, la série B1 : B1 et B1 Pro

Design coloré

IIIF150 B1 Series

Comme le reste de la famille IIIF150, la série B1 Pro reprend la même identité visuelle. Le design octogonal est toujours présent, depuis les contours du boîtier, les lignes de l'appareil photo jusqu'aux courbes autour du flash. En outre, deux nouvelles couleurs esprit camouflage sont proposées avec le IIIF150.

Écran FHD+

La série B1 est équipée d'un écran de 6,5 pouces, 1080p, avec un ppi global de 350. Par rapport aux produits de la même gamme de prix qui utilisent encore la HD, l'écran de la série B1 est plus lumineux, plus précis et peut afficher le contenu de l'écran plus nettement à la lumière du soleil.

En outre, l'appareil photo de la série B1 est doté d'un écran secondaire de 1,0 pouce. Il est capable d'afficher les informations nécessaires telles que la batterie, l'heure et la date même lorsque le téléphone présente un état critique, comme une batterie faible.

Batterie de 10 000 mAh

La série B1 est équipée d'une batterie de grande capacité de 10 000 mAh, dont l'autonomie officielle en veille peut atteindre 1 200 heures et jusqu'à 3 jours d'utilisation quotidienne intensive.

Système de caméra jour et nuit

Le B1 Pro est équipé d'un appareil photo grand angle de 48 MP avec une bonne imagerie diurne, pouvant facilement répondre aux besoins de la photographie au quotidien.

Il est également équipé d'une caméra infrarouge Sony de 20 MP à vision nocturne, capable d'effectuer une mise au point automatique pour filmer et enregistrer à une distance de 20 m dans des conditions nocturnes extrêmes.

Par ailleurs, une caméra macro de 2 MP et une caméra frontale de 8 MP sont incluses.

*Par rapport au B1 Pro, l'appareil photo grand angle du B1 a été remplacé par un 20 MP, qui ne prend pas en charge la fonction de vision nocturne.

Autres caractéristiques

La série B1 utilise la puce MT6765 et 6+128 GB de mémoire, permettant de répondre à l'utilisation quotidienne en extérieur.

Elle prend également en charge la norme de protection IP68/IP69K/STD-810G. Elle fonctionne en toute sécurité jusqu'à une profondeur d'eau statique de 1 m pendant 24 heures et peut tomber d'une hauteur de 1,5 m sans aucun problème.

Prix

Prix promotionnel officiel AliExpress : Série B1 (B1 Pro 159 $, B1 109 $)

AliExpress Store: iiif150.aliexpress.com

IIIF150

Les appareils IIIF150 sont souvent liés à une utilisation extrême en extérieur, avec une conception étanche et antichoc, des niveaux élevés de résistance à la poussière et à l'eau.

Ils accompagnent leurs utilisateurs dans leurs aventures quotidiennes, en concevant des produits d'une portabilité idéale et d'une grande durabilité. Pour plus d'informations, visitez le site www.iiif150.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1876592/IIIF150_B1_Series.jpg

SOURCE IIIF150