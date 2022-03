Série NX de Yard Force® : Des robots tondeuses puissants pour un jardin magnifique

Une belle pelouse toute l'année avec un minimum d'effort : les robots tondeuses de la série NX de Yard Force® prennent en charge la tonte des petites et grandes surfaces, entretiennent le gazon de manière fiable et l'aident à pousser sainement. En effet, en maintenant constamment l'herbe courte, elle peut pousser plus densément et les mauvaises herbes ont moins de chance. Vous économisez ainsi du temps et des efforts.

Les tondeuses robotisées de la série NX sont équipées de moteurs sans balais qui sont robustes, fiables, sans entretien et silencieux. La technologie Mow-on-demand (tonte à la demande) réduit l'énergie et ajuste la puissance de coupe au fur et à mesure que vous tondez. Avec une batterie lithium-ion haute capacité de 28 volts de 2,0 à 2,9 Ah, une largeur de coupe de 180 mm et une hauteur de coupe de 20 à 60 mm, les robots tondeuses de la série NX permettent de garder le jardin propre et net.

Les robots tondeuses de la série NX sont disponibles en trois versions : le NX 60i tond les pelouses jusqu'à 600 m², le NX 80i gère les pelouses jusqu'à 800 m² et le NX 100i tond jusqu'à 1 000 m² de surface de manière fiable. Tous les appareils de la série NX disposent d'une connexion WLAN et peuvent être facilement contrôlés via une application pour smartphone. Les robots tondeuses sont sûrs sur la route car les capteurs radar à ultrasons détectent les obstacles de manière précoce et les capteurs d'inclinaison, les capteurs de levage, les capteurs d'inclinaison et les capteurs de collision offrent une protection supplémentaire. Grâce aux capteurs de pluie, le robot tondeuse retourne à la station de charge lorsqu'il pleut et ne poursuit son travail que lorsque le temps est sec. Les modèles NX 80i et NX 100i disposent également d'une programmation multizone pour tondre différentes régions de la pelouse avec des intensités différentes.

L'installation des robots tondeuses NX est également rapide et facile. En quelques étapes seulement, les robots tondeuses Yard Force® NX sont prêts à être utilisés dans le jardin.

À propos de Yard Force

Yard Force® est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'outils de jardinage et de nettoyeurs haute pression électriques, à essence et à batterie, dont le siège est à Willich, en Allemagne. La vaste gamme de produits Yard Force® est utilisée à la fois par les jardiniers amateurs et les entreprises d'aménagement paysager professionnelles.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1773854/NX60i.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1773855/NX80i.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1773856/NX100i.jpg

SOURCE Yard Force