SERMATEC представляет передовую систему накопления энергии 5,1 МВт/17,8 МВт-ч в Болгарии, призванную революционизировать эффективность использования солнечной энергии

ЛЯСКОВЕЦ, Болгария, 21 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания SERMATEC, пионер в области решений для возобновляемых источников энергии, запустила в Болгарии инновационную систему накопления и хранения энергии мощностью 5,1 МВт/17,8 МВт-ч для коммерческих и промышленных предприятий. Этот новаторский проект призван преобразовать местный энергетический ландшафт за счет повышения эффективности использования солнечной энергии и поддержки экономического роста.

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Наш клиент, обслуживающий солнечную электростанцию, столкнулся со значительными проблемами из-за избыточной выработки солнечной энергии и отсутствия адекватных возможностей ее накопления и хранения. Это приводило к нерациональному расходованию электроэнергии в течение дня и к необходимости закупать энергию из сети в ночное время. Призванные устранить дисбаланс спроса и предложения, вызванный перепроизводством, наши решения не только помогают предотвратить негативное ценообразование, связанное с избыточной генерацией, но и позволяют клиентам активно участвовать в торгах на рынке электроэнергии. Наша система, способная накапливать и хранить более 6,5 млн кВт-ч электроэнергии в год, обеспечивает более сбалансированную и экономически жизнеспособную энергетическую экосистему.

Основу нашей инновации составляют 48 модулей для накопления и хранения энергии SERMATEC серии EasyCube мощностью 372 кВт-ч каждый. Это корпусное решение повышает эффективность использования пространства и обеспечивает эксплуатационную гибкость, создавая новый стандарт в области хранении энергии. Каждый компонент является результатом тщательного проектирования и производства, отражая стремление нашей компании к совершенству. Наша система, оснащенная передовыми литий-железо-фосфатными (LFP) аккумуляторами напряжением 3,2 В емкостью 280 А-ч, будучи безопасной и надежной, обеспечивает КПД преобразования до 99%, а ее расчетный срок службы превышает 15 лет. Это не просто решение для накопления и хранения энергии; это свидетельство стремления нашей компании к инженерному совершенству. Проект позволяет снизить избыточную генерацию солнечной энергии и способствует движению региона по пути экологически чистого, низкоуглеродного развития.

В проекте используется разработанная компанией SERMATEC система EMS, интегрирующая генерацию солнечной энергии для обеспечения ее потребления на месте, а также для накопления и хранения энергии. Система EMS не только накапливает избыточную солнечную энергию, но и управляет расходованием энергии в пиковые и непиковые периоды. Мы усовершенствовали систему управления на основе облачной платформы, чтобы наши клиенты могли следить за работой установки для накопления и хранения энергии в режиме реального времени.

В этом проекте используется система BMS собственной разработки SERMATEC. Благодаря интеллектуальному плану управления она обеспечивает безопасность аккумуляторных батарей и продлевает срок их службы, помогая клиентам добиться эффективного использования энергии.

Компания SERMATEC не просто реализует проекты — она создает устойчивое энергетическое будущее. Присоединяйтесь к нам в Болгарии и за ее пределами, чтобы воплотить эту мечту в реальность.

Источник: SERMATEC

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