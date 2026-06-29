Digitálna inteligencia poháňa skladovanie energie smerom k zelenšej budúcnosti: spoločnosť Sermatec predstavuje na veľtrhu Intersolar Europe 2026 komplexné riešenia pre skladovanie energie
News provided bySermatec
Jun 29, 2026, 18:24 ET
MNÍCHOV, 30. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Sermatec zanechala na veľtrhu Intersolar Europe 2026 silný dojem, keď predstavila svoje komplexné portfólio produktov na skladovanie energie a inteligentných riešení pre správu energie. Spoločnosť preukázala spôsobilosti zahŕňajúce základný hardvér, integrované systémy, cloudové riadenie energie, skladovanie v rozsiahlych energetických centrách a komerčné a priemyselné (C&I) aplikácie a posilnila tak svoj záväzok urýchliť globálnu energetickú transformáciu. Počas výstavy spoločnosť Sermatec podpísala aj viacero dohôd o spolupráci s medzinárodnými partnermi, čím ďalej rozšírila svoju globálnu obchodnú prítomnosť.
Komplexné produktové portfólio pokrýva celý hodnotový reťazec skladovania energie
Na tohtoročnej výstave spoločnosť Sermatec predstavila kompletné portfólio riešení pre skladovanie energie, pričom zdôraznila svoje vertikálne integrované spôsobilosti siahajúce od kľúčových komponentov a systémovej integrácie až po inteligentnú prevádzku a údržbu.
Pre aplikácie na úrovni úžitkovej siete poskytuje kvapalinou chladený systém skladovania energie SERLATTICE s kapacitou 7,04 MWh a špičkovú energetickú hustotu 477 kWh/m², čím výrazne znižuje využívanie pozemkov a zároveň dosahuje účinnosť obojsmerného prenosu (RTE) na strane jednosmerného prúdu ≥95 % pre vynikajúci výkon premeny energie.
Na výstave je tiež vystavený systém na skladovanie energie SERLATTICE s kapacitou 6,26 MWh, ktorý sa vyznačuje integrovanou architektúrou striedavého a jednosmerného prúdu (AC/DC), ktorá zlepšuje celkovú účinnosť systému o 2 %. Systém podporuje paralelnú konfiguráciu so štyrmi jednotkami a obsahuje inteligentnú technológiu tepelného riadenia, ktorá znižuje spotrebu vlastnej energie o 25 %, čím sa výrazne znižujú náklady na energiu počas životného cyklu.
Pre komerčných a priemyselných zákazníkov ponúka skriňa na skladovanie energie EASYCUBE s kapacitou 261 kWh typu „všetko v jednom" funkciu plug-and-play a flexibilné paralelné rozširovanie, čo umožňuje efektívnu arbitráž v režime špičky, integráciu obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenú energetickú odolnosť.
Inteligentné riadenie energie zvyšuje prevádzkovú hodnotu
Okrem hardvérových inovácií spoločnosť Sermatec predviedla aj svoj inteligentný ekosystém digitálneho riadenia energie.
Platforma inteligentnej prevádzky Nebulos bezproblémovo integruje hardvér a softvér, čo umožňuje účasť na obchodovaní s elektrinou a agregáciu virtuálnych elektrární (VPP) s cieľom maximalizovať hodnotu aktív.
Doplnkom platformy je inteligentný systém včasného varovania MOFS, ktorý poskytuje nedeštruktívnu predikciu tepelného úniku s 2 až 3-hodinovým predstihom, čím výrazne zvyšuje bezpečnosť batérií prostredníctvom proaktívnej prevencie rizík.
Na výstave boli predstavené aj kľúčové komponenty vyvinuté spoločnosťou Sermatec, vrátane kvapalinou chladeného systému na konverziu energie s výkonom 430 kW, aktívne vyvažovacej jednotky BMU so 104 stringami, riadiacej jednotky batériového klastra (BCC) a riadiacej jednotky batériového stojanu (BSMU), ktoré demonštrovali komplexné interné integračné spôsobilosti spoločnosti.
Osvedčený výkon v rôznych globálnych aplikáciách
Spoľahlivá prevádzka v rôznych environmentálnych podmienkach zostáva konečným štandardom pre systémy skladovania energie. Spoločnosť Sermatec naďalej overuje svoju technológiu prostredníctvom rozširujúceho sa portfólia zahraničných projektov, od kontinentálnej Európy až po stredomorské podnebie.
V Bulharsku projekt skladovania energie spoločnosti Sermatec optimalizuje návratnosť investícií prostredníctvom koordinovanej účasti na spotových trhoch s elektrinou a podporných službách, čím preukazuje silnú ekonomickú výkonnosť a schopnosť rýchlej reakcie siete.
V Chorvátsku a Českej republike riešenia spoločnosti pre skladovanie pre komerčné a priemyselné aplikácie efektívne riešia náročné teploty v zime a kolísavé priemyselné zaťaženie, čím zabezpečujú nepretržité napájanie pre kritické výrobné operácie.
Okrem toho projekty v Španielsku úspešne odolali vysokej vlhkosti a soľou zaťaženému pobrežnému prostrediu, čím potvrdili dlhodobú spoľahlivosť pokročilého ochranného dizajnu a inteligentných technológií tepelného manažmentu spoločnosti Sermatec.
Lokalizované služby prinášajúce dlhodobú hodnotu pre zákazníkov
Spoločnosť Sermatec verí, že lokalizované služby sú viac než len posledným krokom v zapojení zákazníkov – sú základným kameňom dlhodobej konkurencieschopnosti.
Vďaka svojej dobre zavedenej servisnej sieti v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe spoločnosť poskytuje komplexnú podporu počas celého životného cyklu prostredníctvom jednotného zodpovedného servisného rámca, ktorý integruje predĺžené záruky, záruky výkonu, preventívnu údržbu, nápravné opravy a prevádzkový reporting.
Tento servisný model poskytuje zákazníkom transparentné náklady počas životného cyklu, predvídateľnú finančnú výkonnosť a spoľahlivú dlhodobú prevádzkovú podporu.
Večierok s partnermi posilňuje európsku spoluprácu
Večer 24. júna usporiadala spoločnosť Sermatec svoju každoročnú Noc s partnermi, na ktorej sa stretli kľúčoví partneri z celého európskeho energetického sektora.
Podujatie zahŕňalo prejavy vedenia, prezentácie produktov, zdieľanie riešení a diskusie o popredajnom servise, čím sa vytvorila otvorená platforma pre dialóg v rámci odvetvia o inováciách v oblasti skladovania energie a vznikajúcich regionálnych príležitostiach a zároveň sa posilnili dlhodobé strategické partnerstvá.
Podpora budúcnosti inteligentnej energie
Spoločnosť Sermatec predstavila na veľtrhu Intersolar Europe 2026 komplexnú demonštráciu svojich integrovaných spôsobilostí od neustálych technologických inovácií a diverzifikovaných aplikačných scenárov až po lokalizované služby a rozvoj ekosystémov.
Spoločnosť Sermatec bude naďalej pokračovať v presadzovaní svojej vízie stať sa popredným operátorom inteligentnej energie a spolupracovať s globálnymi partnermi na urýchlení prechodu na inteligentnejšiu, udržateľnejšiu a uhlíkovo neutrálnu energetickú budúcnosť.
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