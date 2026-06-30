Цифровой интеллект для хранения энергии и экологически чистого будущего -- Sermatec демонстрирует комплексные решения для хранения энергии на выставке Intersolar Europe 2026

МЮНХЕН, 30 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Sermatec приняла активное участие в выставке Intersolar Europe 2026, представив свой обширный портфель продуктов для хранения энергии и интеллектуальных решений по управлению энергопотреблением. Демонстрируя возможности в области базового оборудования, интегрированных систем, облачного управления энергопотреблением, коммунальных решений для хранения, а также коммерческих и промышленных (C&I) решений, компания укрепила свою приверженность ускорению глобального энергетического перехода. В ходе выставки Sermatec также подписала многочисленные соглашения о сотрудничестве с международными партнерами, что еще больше расширило ее глобальное присутствие.

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Комплексный портфель продуктов, включающий всю цепочку создания стоимости в области хранении энергии

На выставке этого года Sermatec продемонстрировала полный портфель решений для хранения энергии, подчеркнув свои вертикально интегрированные возможности, начиная с базовых компонентов и системной интеграции и заканчивая интеллектуальной эксплуатацией и техническим обслуживанием.

Для применения в коммунальном сегменте система хранения энергии с жидкостным охлаждением SERLATTICE на 7,04 МВт-ч обеспечивает ведущую в отрасли плотность энергии — 477 кВт-ч/м², значительно сокращая занимаемую оборудованием площадь и достигая эффективности цикла (заряд-разряд) (RTE) по постоянному току ≥95 %, обеспечивая исключительные результаты в преобразовании энергии.

Также на выставке представлена система хранения энергии SERLATTICE на 6,26 МВт-ч с интегрированной архитектурой переменного/постоянного тока, которая повышает общую эффективность системы на 2 %. Поддерживая параллельную конфигурацию из четырех блоков, система включает в себя интеллектуальную технологию управления температурным режимом, которая снижает энергопотребление для собственных нужд на 25 %, существенно сокращая затраты на электроэнергию в течение жизненного цикла оборудования.

Для коммерческих и промышленных клиентов универсальный шкаф для хранения энергии EASYCUBE на 261 кВт-ч предлагает внедрение по принципу «подключи и работай» и гибкое параллельное расширение, что обеспечивает эффективный арбитраж пиковых и минимальных нагрузок, интеграцию возобновляемых источников энергии и повышенную энергетическую устойчивость.

Интеллектуальное управление энергопотреблением повышает эксплуатационную ценность

Помимо инноваций в области оборудования, Sermatec продемонстрировала свою интеллектуальную экосистему цифрового управления энергопотреблением.

Интеллектуальная операционная платформа Nebulos легко интегрирует аппаратное и программное обеспечение, позволяя участвовать в торговле электроэнергией и делая возможной агрегирование виртуальных электростанций (VPP) для максимизации стоимости активов.

В дополнение к данной платформе интеллектуальный блок раннего предупреждения MOFS обеспечивает неразрушающее прогнозирование теплового разгона за 2–3 часа, значительно повышая безопасность батареи за счет упреждающего предотвращения рисков.

На выставке также были представлены базовые компоненты Sermatec собственной разработки, включая системы преобразования энергии (PCS) со стринговым жидкостным охлаждением мощностью 430 кВт, блок управления (BMU) с активной балансировкой 104 последовательно соединенных элементов, контроллер аккумуляторного кластера (BCC) и блок управления батарейным стеком (BSMU), демонстрирующие исчерпывающие возможности для интеграции, разработанные компанией.

Подтвержденные результаты работы в различных сферах применения по всему миру

Надежная работа в различных условиях окружающей среды остается абсолютным эталоном для систем хранения энергии. От континентальной Европы до средиземноморского климата, Sermatec продолжает подтверждать надежность своих технологий с помощью растущего портфеля зарубежных проектов.

В Болгарии проект Sermatec по хранению энергии оптимизирует доходность инвестиций за счет скоординированного участия в спотовых рынках электроэнергии и предоставления вспомогательных услуг, демонстрируя высокие экономические показатели и возможности быстрого реагирования энергосистемы.

В Хорватии и Чешской Республике решения компании по хранению в сегменте C&I эффективно справляются с суровыми зимними условиями и колебаниями промышленных нагрузок, обеспечивая бесперебойное электроснабжение критически важных производственных операций.

Тем временем проекты в Испании с успехом выдерживают высокую влажность и соленую прибрежную среду, подтверждая долгосрочную надежность передовой конструкции защиты Sermatec и интеллектуальных технологий управления температурным режимом.

Локализованное обслуживание, обеспечивающее долгосрочную ценность для клиентов

Sermatec считает, что локализованное обслуживание это больше, чем заключительный шаг в привлечении клиентов — это краеугольный камень долгосрочной конкурентоспособности.

Используя свою хорошо налаженную сервисную сеть в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе, компания предоставляет комплексную поддержку на протяжении жизненного цикла оборудования через единую систему ответственного обслуживания, объединяющую расширенную гарантию, эксплуатационную гарантию, профилактическое обслуживание, корректирующий ремонт и оперативную отчетность.

Эта модель обслуживания предоставляет клиентам прозрачные затраты на жизненный цикл оборудования, предсказуемые финансовые показатели и надежную долгосрочную операционную поддержку.

Вечер партнеров укрепляет европейское сотрудничество

Вечером 24 июня компания Sermatec провела ежегодный «Вечер партнеров», собрав ключевых партнеров энергетического сектора Европы.

Участники мероприятия могли послушать выступления руководителей, посмотреть презентации продуктов, обменяться решениями и обсудить послепродажное обслуживание, что создало открытую платформу для отраслевого диалога по инновациям в области хранения энергии и новым региональным возможностям при одновременном укреплении долгосрочных стратегических партнерских отношений.

Управляя будущим интеллектуальной энергии

От непрерывных технологических инноваций и диверсифицированных сценариев применения до локализованного обслуживания и развития экосистемы, Sermatec представила комплексную демонстрацию своих интегрированных возможностей на Intersolar Europe 2026.

В перспективе Sermatec продолжит продвигать свое видение того, как стать ведущим интеллектуальным энергетическим оператором, работая вместе с глобальными партнерами, чтобы ускорить переход к более интеллектуальному, устойчивому и углеродно-нейтральному энергетическому будущему.