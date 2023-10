SERMATEC présente une technologie innovante de stockage de l'énergie au salon ZeroEmission Mediterranean 2023, à Rome, qui donnera à l'Europe les moyens d'atteindre ses objectifs en matière de neutralité carbone

ROME, 13 octobre 2023 /PRNewswire/ -- SERMATEC , leader dans le secteur du stockage de l'énergie, a fait une première apparition très attendue au salon ZeroEmission Mediterranean 2023 qui s'est déroulé au Parc des expositions de Rome du 10 au 12 octobre 2023, exposant ses systèmes de stockage d'énergie (ESS) commerciaux, industriels et résidentiels à la pointe de la technologie sur le stand B18 C17. SERMATEC espère que son concept de développement vert et durable permettra aux entreprises européennes d'économiser de l'énergie et de faire face aux défis posés par les taxes élevées sur le carbone.

En s'appuyant sur la dynamique du salon, SERMATEC est ravi de présenter son produit phare au marché européen. L'armoire extérieure à refroidissement liquide SMT-ESS-CUBE372 de SERMATEC, conçue pour répondre aux besoins des secteurs commerciaux et industriels et des services publics, dispose d'une capacité de batterie de 372 kWh. Elle permet une expansion flexible grâce à sa conception modulaire et peut assurer la régulation de la tension, le déséquilibre triphasé et l'harmonisation du contrôle, améliorant ainsi la qualité de la puissance. Elle peut être utilisée comme alimentation de secours pour réduire les coûts de consommation d'énergie des entreprises, favoriser la consommation d'énergie verte et maintenir le fonctionnement sûr et stable des systèmes et des séries de systèmes de stockage d'énergie de type conteneur à refroidissement liquide, avec des modes de fonctionnement tels que l'écrêtement des pointes, la réponse à la demande, l'alimentation de secours et la réponse aux commandes.

En étendant son expertise pour répondre aux besoins des consommateurs d'énergie résidentiels, SERMATEC a également présenté ses systèmes de stockage d'énergie empilables haute et basse tension, ainsi que son onduleur de stockage d'énergie photovoltaïque domestique.

Li Feng, président de SERMATEC, a commenté : « Cette exposition marque nos débuts sur le marché italien, et met en avant nos prouesses techniques et notre mission écologique en Europe. Compte tenu des objectifs des Nations unies en matière de carbone et des politiques européennes de plus en plus strictes sur la taxe carbone, nous espérons contribuer à la conservation de l'énergie à l'échelle mondiale. En tant que leader dans le secteur du stockage de l'énergie, nous avons fourni 2,5 GWh à l'échelle mondiale et nous sommes impatients d'aider davantage d'entreprises européennes à réaliser des économies d'énergie et à réduire leurs coûts. »

SERMATEC, dont l'équipe principale a plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie, s'engage à fournir des technologies et des solutions de pointe en matière de stockage d'énergie à des clients répartis dans plus de 50 pays. La technologie et les produits de stockage de l'énergie de l'entreprise ont été largement utilisés par des entreprises de renom telles que BASF SH, Fuyao Glass, Huale Alloy Group, Desai, Lei Shing Hong et Foxconn, et continuent à stimuler la transformation verte de l'énergie mondiale.

À propos de SERMATEC

Créé en 2017, SERMATEC est un fournisseur de services d'exploitation intelligente de l'énergie et un fabricant d'équipements de stockage de l'énergie. Son cœur de métier est le stockage de l'énergie.

