SeRo Systems élargit son offre à la surveillance des surfaces aéroportuaires via une solution intégrée A-SMGCS

La nouvelle plateforme combine le récepteur GRX de SeRo avec les technologies MLAT et ADS-B de SecureTrack pour offrir une surveillance intégrée des surfaces aéroportuaires.

Conçue pour favoriser la sécurité et l'efficacité des opérations au sol dans les aéroports grâce à une perception accrue de la situation

FRANCFORT, Allemagne, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- SeRo Systems, leader en matière de solutions de sécurité et de contrôle de la surveillance du trafic aérien, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son offre avec le MLX1090, un nouveau système MLAT de surface destiné à être intégré dans les systèmes avancés de guidage et de contrôle des mouvements de surface (A-SMGCS). Développée conformément aux normes EUROCAE ED-117A et ED-129B, la plateforme assure une surveillance et un suivi continus afin de favoriser la connaissance opérationnelle et la séparation des aéronefs et des véhicules terrestres dans les zones de mouvement actives des aéroports.

S'appuyant sur les technologies éprouvées de surveillance de l'espace aérien et au sol de SeRo, le MLX1090 intègre le matériel du récepteur GRX et le logiciel SecureTrack, combinant leurs capacités de multilatération de haute précision (MLAT) et de surveillance ADS-B en une image opérationnelle unifiée. Les systèmes A-SMGCS peuvent ainsi suivre en permanence la position des aéronefs et des véhicules au sol, ce qui permet aux contrôleurs et aux opérateurs aéroportuaires de recevoir des alertes de sécurité en temps réel et d'avoir une meilleure visibilité de la situation sur l'ensemble de l'aéroport et de l'espace aérien terminal environnant. Fonctionnant à partir d'un serveur dédié sur place, indépendant des services cloud externes et soutenu par les services de maintenance et d'assistance de SeRo, le système offre aux aéroports régionaux, au secteur de l'aviation en général et aux aéroports commerciaux une solution sécurisée et rentable pour la surveillance et le suivi intégrés des surfaces.

« Les aéroports sont aujourd'hui confrontés à une pression croissante en matière de sécurité des surfaces et de résilience opérationnelle tout en contrôlant les coûts d'infrastructure », a déclaré Markus Fuchs, directeur technique et responsable de la sécurité des systèmes d'information chez SeRo Systems. « Notre MLX1090 est une évolution naturelle de la technologie de surveillance de l'espace aérien et au sol que nous avons perfectionnée pendant plus d'une décennie. En intégrant nos récepteurs GRX à notre MLAT et à nos capacités d'analyse en temps réel, nous avons conçu une solution évolutive et rentable qui offre des capacités de surveillance avancées aux petits aéroports ».

Le MLX1090, qui fait actuellement l'objet d'essais sur le terrain dans un aéroport régional allemand, élargit l'offre de technologies de surveillance de l'espace aérien, de contrôle du spectre RF et de détection des interférences GNSS de SeRo, auxquelles font déjà confiance les ANSP, les régulateurs et les autorités de l'aviation en Europe et aux États-Unis.

À propos de SeRo Systems

SeRo Systems, dont le siège se trouve à Francfort, en Allemagne, apporte son expertise en technologie et en ingénierie afin d'assurer le contrôle, la sécurité et la sûreté des services de navigation et de surveillance aériennes et pour soutenir la conformité réglementaire et spectrale. Les solutions de SeRo sont utilisées par les fournisseurs de services de navigation aérienne, les autorités aéronautiques et les organismes de réglementation dans toute l'Europe et au-delà. L'entreprise est certifiée ISO 9001:2015 et ISO 27001:2022, ce qui témoigne de son engagement en matière de gestion de la qualité et de sécurité de l'information. Pour plus d'informations sur SeRo Systems et ses solutions de surveillance, consultez le site www.sero-systems.de.

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