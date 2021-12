Sertanejo Raffa Torres lança dueto com cantora Ryn Dean

SÃO PAULO, 2 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Raffa Torres e Ryn Dean se juntam nos vocais em um dueto inédito da música "I Told You So" da cantora americana. A gravação da canção, que foi trilha sonora da novela Malhação Sonhos, conta com melodia em inglês e português, sendo essa a estreia de Raffa Torres cantando em inglês. Os cantores trabalharam em conjunto para o lançamento do videoclipe exclusivo para a nova faixa, lançada neste mês em todas as plataformas digitais.

Compositor de mais de 500 músicas, Raffa Torres também assina a canção com Lucas Santos e Ryn Dean, sendo coautor da música. A produção e a mixagem são feitas por Sandy Vee – o renomado produtor e vencedor de diversos Grammy. O videoclipe, produzido pela LaMotta Filmes e pela ForMusic, mostra momentos vividos pelos artistas, em cenas gravadas em São Paulo, onde Raffa Torres mora, e cenas em Hollywood, onde Ryn Dean reside nos EUA.

Para esse projeto, a Martin Guitar cedeu o violão Martin D-28E, comercializado pela Made in Brazil, para a gravação do videoclipe. O modelo é um violão acústico-elétrico com acessórios vintage, recursos personalizados e tecnologia moderna.

"Estou muito animado com essa parceria com a Ryn. Estamos trocando muitas ideias e acredito que tanto os meus fãs quanto os dela vão curtir o novo trabalho", diz Raffa Torres.

Nascida no estado da Califórnia, Estados Unidos, a cantora Ryn Dean ganhou reconhecimento pela música "I Told You So", que se tornou um grande hit, principalmente no Brasil, após ter sido selecionada para fazer parte da trilha sonora de 'Malhação Sonhos'. Para a americana, é um privilégio relançar sua música que fez muito sucesso, agora com a participação do cantor brasileiro Raffa Torres, voz marcante nos hits "Moça do Caixa" e "A Vida é um Rio" - tema da novela 'Salve-se Quem Puder' da TV Globo.

"Eu estou muito feliz por ter a oportunidade de continuar o contato com meus fãs brasileiros, que são muito queridos e atenciosos. A parceria com o Raffa foi muito bacana, já que ambos contribuímos para um trabalho de excelência. Nosso grande objetivo é deixar os fãs felizes com o resultado", comenta a cantora americana.

O videoclipe tem como produtores Lucas Santos e Sandy Vee e como produtores-executivos El Mannes e Nando Machado. As gravações levam a assinatura de Guilherme Paganini (La Motta Filmes) e Stever Paul.

Sobre Raffa Torres

Raffa Torres é apontando como um dos principais compositores e cantores da atualidade, a música corre em nas veias e isso ele expressa muito bem em forma de composições. Nos últimos anos teve mais de 50 hits de explosão nacional que dominaram as rádios do país. Atualmente com 2 bilhões de visualizações dos clipes oficiais no Youtube, suas músicas de trabalho continuam com posições no Top 10 Brasil: 'Moça do Caixa' e 'A Vida é um Rio'. Raffa também registra números expressivos já no seu primeiro álbum: 350 milhões de acessos, sendo 280 milhões de views no canal oficial do Youtube e 70 milhões de plays nas plataformas digitais.

Sobre Kathryn (Ryn) Dean

Kathryn Dean é uma cantora norte americana nascida em Los Angeles, na Califórnia. Ryn, apelido muito usando nos Estados Unidos, começou a se envolver com a música ainda criança, se lançando profissionalmente em 2013. Seu primeiro álbum de estúdio, "Hit The Lights" foi lançado em 2015, com forte inspiração em Adele, Bruno Mars, Maroon 5 e Sam Smith, ídolos admirados por Kathryn. Dona de uma voz potente, a cantora americana é conhecida no Brasil após ter várias músicas na trilha sonora de novelas brasileiras que foram ao ar na Rede Globo entre 2014 e 2016 como Malhação Sonhos (em reprise na emissora), Malhação Seu Lugar no Mundo, Alto Astral e A Regra do Jogo. O maior hit de Kathryn Dean é a música I Told You So, que agora em 2021 ganha nova versão nas mãos do produtor premiado, Sandy Vee.

Para saber mais, siga Kathryn (Ryn) Dean nas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, Youtube e Giphy. Ou acesse https://www.ryndean.com/.

FONTE Kathryn Dean

SOURCE Kathryn Dean