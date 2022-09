Serviço de armazenamento em nuvem TeraBox lança atualização V3.0 do aplicativo com novo visual e novos recursos

SUNNYVALE, Califórnia, 29 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A TeraBox lançou recentemente a nova atualização V3.0 do aplicativo de serviço de armazenamento em nuvem. Devido ao compromisso de garantir uma experiência de usuário de alta qualidade, a nova atualização oferece aos usuários uma interface mais moderna e uma experiência mais tranquila no aplicativo.

Como parte da atualização V3.0, a TeraBox reformulou o tema visual no aplicativo, optando por um esquema de cores mais moderno. A nova versão também permite que usuários ajustem o layout de determinados funções na tela para gerenciar documentos e recursos de mídia armazenados de forma mais eficiente e conveniente.

Um função importante adicionado à nova versão é a aba "Recentes", que serve como um atalho para localizar os itens, downloads ou uploads visualizados mais recentemente.

Para os membros, a TeraBox incluiu mais funções de edição de imagens, otimizando o acesso aos dados, o gerenciamento e a capacidade de processamento do aplicativo. Os usuários podem editar suas imagens usando filtros e efeitos visuais no próprio aplicativo com uma série de funções como transformar, ajustar, filtrar, focalizar e pincelar. Além disso, a velocidade de carregamento dos dados foi significativamente otimizada para comportar uma maior capacidade.

"O armazenamento de dados pessoais é importante para muitas pessoas e oferece uma maneira conveniente de documentar a nossa vida cotidiana", disse Olivia Tian, chefe de produtos da TeraBox. "Nossa atualização V3.0 busca oferecer aos usuários uma melhor experiência de armazenamento de dados pessoais para ajudá-los a preservar suas memórias integralmente."

A TeraBox está sempre empenhada em fornecer funções pensativas para ajudar os usuários a gerenciar seus dados pessoais de forma mais conveniente. Por exemplo, os recursosde carregamento de fotos e detecção de dados móveis ajudam os usuários a carregarem seus dados locais para a nuvem, e o cofre pessoal pode ser usado para ajudar os usuários a salvarem seus arquivos privados.

Em breve, a TeraBox dará vida a mais dois recursos, o modo escuro para Android e a criação de reportagens fotográficas, esperando aumentar o engajamento dos usuários e otimizar a experiência geral.

A nova versão V3.0 está disponível para download em dispositivos Android, iOS, e Windows. Os usuários também podem adquiri-la on-line em www.terabox.com.

Sobre o TeraBox

O TeraBox é um aplicativo inovador de armazenamento em nuvem que protege e organiza todos os arquivos em um dispositivo do usuário, ajudando-o a fazer rapidamente o backup e navegar por fotos, documentos importantes e arquivos com a ajuda da poderosa tecnologia de IA. O TeraBox permite que usuários do mundo inteiro experimentem o futuro das soluções de backup de dados e armazenamento em nuvem.

FONTE TeraBox

