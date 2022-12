Serviço de armazenamento em nuvem TeraBox ultrapassa 100 milhões de usuários registrados

SUNNYVALE, Califórnia, 7 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- TeraBox, um serviço de armazenamento em nuvem, anunciou hoje que seus usuários globais ultrapassaram 100 milhões. Flextech Inc., a empresa controladora da TeraBox, também recebeu as certificações International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 27018:2019 e 27701:2019.

No início deste ano, a Flextech Inc. obteve a certificação ISO 27001:2013, que é um padrão geral mais abrangente para o gerenciamento de segurança da informação dos provedores de serviços em nuvem, enquanto o ISO 27018 e o ISO 27701 se concentram especificamente em PII (Informações Pessoais Identificáveis) e abordam mais questões de privacidade. Ao obter os certificados ISO 27018 e ISO 27701, a Flextech demonstra seu compromisso em fornecer serviços de alta confiabilidade aos usuários.

Desde o seu lançamento em 2020, a base de usuários da TeraBox vem crescendo rapidamente. O aplicativo foi atualizado recentemente para a V3.4, adicionando novos recursos para atender às necessidades incrementais dos usuários e proteger melhor a segurança dos dados dos usuários. Para retribuir a seus usuários, a TeraBox introduziu um sistema de recompensa de Gold Coin este mês.

O programa de recompensa Gold Coin permite que os usuários ganhem moedas de ouro usando o serviço TeraBox. Os usuários podem obter moedas de ouro 'entrando' no aplicativo todos os dias, assistindo a vídeos na página inicial e convidando novos usuários para a TeraBox. Com moedas de ouro, os usuários podem participar de um sorteio por tempo limitado para um conjunto de prêmios de $100,000, resgatar suas moedas de ouro por prêmios como auto-falantes Sony, Apple AirPods, iPads e Apple Watches, bem como trocar por mais armazenamento em nuvem por 90 dias e recursos premium.

Disponível para download em dispositivos Android , iOS e Windows, os dados também podem ser acessados on-line em www.terabox.com.

Para saber mais sobre as promoções por tempo limitado da TeraBox, acesse: https://www.facebook.com/TeraBoxofficial.

Sobre a TeraBox

TeraBox é um aplicativo inovador de armazenamento em nuvem que protege e organiza todos os arquivos no dispositivo de um usuário, ajudando-os a fazer backup e navegar rapidamente por fotos, documentos importantes e arquivos com o auxílio de uma poderosa tecnologia de inteligência artificial. TeraBox permite que todos os usuários descubram o futuro das soluções de backup de dados e armazenamento em nuvem.

FONTE Flextech

