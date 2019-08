Serviço de Informação da Rota da Seda de Xinhua: distrito Wangcheng da cidade de Changsha espera criar o mais eficiente ambiente empresarial da China

O distrito de Wangcheng permaneceu comprometido com a otimização de seu ambiente empresarial, melhorando a eficiência administrativa, reduzindo os custos empresariais, garantindo os direitos e interesses legais, assegurando a implementação de políticas e criando um ambiente empresarial honesto e correto, disse Fan Yanbin, diretora do governo do distrito de Wangcheng, na coletiva de imprensa sobre o ambiente empresarial mais eficiente de Wangcheng, na terça-feira.

Na primeira metade desse ano, 2.077 novas empresas se estabeleceram no distrito, um aumento de 11,5% ao ano, segundo Fan.

É sabido que o recém-construído centro de serviços empresariais (BSC) do distrito assumiu a liderança na adoção de serviços modulares na Província de Hunan e instalação de uma série de módulos profissionais centrados em áreas como a de assuntos jurídicos, finanças e tributação e indústria, numa tentativa de integrar recursos de alta qualidade e oferecer serviços de qualidade profissionais.

O BSC construiu uma ponte entre empresas instaladas no distrito e forneceu um canal para as empresas trocarem informações, de modo a alcançarem desenvolvimento coordenado, disse Mao Tie, diretor da Golden Dragon Copper Industry.

O distrito de Wangcheng não economizou esforços para otimizar processos e baixar os custos de várias áreas numa oferta para permitir que residentes locais e entidades do mercado abracem serviços mais convenientes. Além disso, o distrito abriu um canal verde para logística de frete e se esforça para ajudar as empresas a economizarem em suas despesas regulares e reduzirem o custo de vida dos empregados.

Ao reduzir o custo de fazer negócios no distrito, Wangcheng efetivamente facilitará a carga sobre as empresas e beneficiará a mais participantes de mercado no futuro.

Veja o link original do relatório: https://en.imsilkroad.com/industry/p/307348.html

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

