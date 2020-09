Serviços 4.0 impulsionam produtividade da nova família de extrapesados Volkswagen

Isso porque o cliente do segmento de extrapesados não deseja apenas adquirir um caminhão. Ele deseja ter garantia de produtividade e de disponibilidade do veículo. Sabendo disso, juntamente com uma inovadora família de caminhões, a Volkswagen Caminhões e Ônibus apresenta uma série de serviços especialmente desenvolvidos para garantir que os clientes obtenham os melhores resultados, em qualquer tipo de negócio.

Entre os destaques está a oferta de monitoramento básico para o caminhão de forma gratuita pelo período de três anos. Com base nesse serviço, o proprietário ou o frotista poderão acompanhar os principais indicadores de desempenho do veículo – como consumo, autonomia, distância percorrida e intensidade das freadas, entre vários outros. É o que permite a adoção de treinamentos específicos para os condutores e a melhoria dos resultados da frota, de uma forma geral.

Somam-se aos serviços gratuitos uma série de outros indicadores que o cliente pode obter por meio dos pacotes RIO Premium Fleet, que elevam a leitura de dados do caminhão a mais de 30 itens, proporcionando uma análise completa e minuciosa da direção dos extrapesados Volkswagen. Os dados são disponibilizados por relatórios ao cliente, que também dispõe do auxílio do Volks|Care, com a Gestão de Serviços Sob Medida.

Mais do que dados, a VW Caminhões e Ônibus fornece inteligência aos clientes, com um grupo qualificado de profissionais do time GSSM, que interpreta as informações do monitoramento do veículo e indica as melhores ações corretivas necessárias. Com isso, é possível oferecer, de uma só vez, o melhor desempenho dos veículos, a preservação da vida útil de componentes e o melhor valor de revenda dos caminhões. Os serviços de conectividade da Volkswagen Caminhões e Ônibus estão disponíveis em todo o Brasil e na América Latina.

Soluções 4.0

O foco no cliente é um dos principais diferenciais da Volkswagen Caminhões e Ônibus, o que fez com que a fabricante desenvolvesse, ao longo do tempo, uma série de serviços de pós-vendas, que agora também estão disponíveis para a nova linha de extrapesados. Mas a marca apresenta também uma novíssima solução, desenvolvida exclusivamente para o lançamento dos novos Volkswagen extrapesados: o Dealer Online.

Esta é uma plataforma digital responsiva – ou seja, adaptável às telas de celulares, tablets e desktops –, em que o cliente tem acesso a uma série de facilidades, como a configuração do caminhão, o que inclui a escolha dos opcionais mais adequados para a operação e também de itens externos, como a cor do veículo. Além disso, por meio do Dealer Online, o cliente pode agendar serviços pela internet. O sistema indicará a concessionária mais adequada, a data e a hora da realização do atendimento.

O desenvolvimento em camadas dessa plataforma permite somar uma série de serviços ao longo do tempo, sempre no intuito de tornar a vida dos clientes mais simples.

Clientes dos novos Meteor também contam com um adesivo de pagamento automático ConectCar, como item de série dos modelos, facilitando o tráfego em rodovias com pedágio e otimizando a produtividade do veículo nas estradas. É a primeira parceria da empresa com um fabricante de veículos comerciais pesados. Ao transportador ou motorista cabe somente solicitar a ativação do serviço por aplicativo no celular, quando também faz a escolha do plano mais conveniente às necessidades da operação: Rodovias ou Empresas. A parceria com a ConectCar prevê até 12 meses gratuitos da mensalidade e 30% de desconto após esse período.

A comodidade também é a palavra-chave do aplicativo Truck Help, que integra a nova linha de extrapesados. Trata-se de uma plataforma desenvolvida para auxiliar motoristas e frotistas na compra de peças, serviços e atendimentos emergenciais em todo território nacional. Com o aplicativo, que agora está conectado ao ChameVolks, os clientes podem localizar o concessionário mais próximo, fazer sua consulta on-line ou solicitar a ajuda. No momento de pandemia, o aplicativo indica também locais de distribuição de álcool em gel, pontos de alimentação e ações de apoio aos motoristas.

A pandemia também motivou a implantação de outro serviço, que já mostra uma grande adesão: o Assistente Virtual, originalmente desenvolvido como ferramenta de vendas de planos de manutenção, mas que se tornou mais um canal para o cliente tirar dúvidas, conhecer o portfólio de caminhões e ônibus VW ou mesmo fechar uma compra.

Desde junho, os clientes Volkswagen possuem também à disposição o VWCO Field Service, ferramenta que possibilita o acompanhamento do deslocamento do técnico em tempo real – pelo cliente, concessionária e também pela central de relacionamento da montadora –, desde sua saída da concessionária até a chegada ao local do atendimento.

A fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus, em Resende, também tem tornado seus processos cada vez mais tecnológicos, assegurando ainda mais qualidade e confiabilidade aos componentes de toda a sua linha de caminhões. Nesse aspecto, uma novidade é a área de Análise Técnica 4.0, inaugurada em julho. Com o uso de óculos de realidade aumentada, os dispositivos tornam ainda mais próximo o contato entre fábrica, clientes e fornecedores, permitindo a análise técnica detalhada de componentes, mesmo à distância.

Por fim, os clientes também contam com o tradicional canal ChameVolks, com atendimento feito por técnicos treinados pela fábrica, que entendem profundamente o produto e que falam a linguagem do motorista e do frotista. Além do contato telefônico disponível 24 horas e sete dias por semana, o serviço é oferecido via WhatsApp. Em atendimentos de emergência, por exemplo, o motorista pode enviar áudios, imagens e até vídeos de mensagens do painel via WhatsApp, complementando o contato telefônico e facilitando o diagnóstico técnico e a solução do caso.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 35 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.



Sobre o GRUPO TRATON



A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2019, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 242.000 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.700 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2019. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.



