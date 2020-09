Serviços de Ti na Eunerd: oportunidades em meio à crise

SÃO PAULO, 11 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Durante a crise de saúde mundial causada pelo coronavírus em 2020, muitos negócios, com bastante dificuldade, continuaram suas atividades. Alguns, por outro lado, assumiram a crise como uma oportunidade de levar suas atividades para um novo nível de mercado.

Os empreendedores e startups que mostraram mais resiliência em lidar com os últimos acontecimentos são os mesmos que promoveram projetos agregadores de valor e, foram capazes de reconhecer oportunidades, mesmo com grandes riscos envolvidos. Esses ingredientes são essenciais para superar, com sucesso, todas as incertezas que surgem nos momentos mais inesperados da vida.

Com a crise atual, a evolução tecnológica que aconteceria nos próximos dois anos se desenvolveu nas últimas semanas. É possível ver todo esse crescimento nas empresas emergentes, que ganham mais espaço no mercado com projetos online por se reinventarem. Esse é o caso da Eunerd, a startup de tecnologia que conecta técnicos de TI com empresas que precisam de suporte em todo o Brasil.

Neste cenário tão desafiador em que o mundo ainda se encontra, as pessoas precisam mais do que nunca de um excelente suporte de TI para que seus negócios não fiquem parados. Muitas empresas migraram de última hora todas as suas operações para home office, o que exigiu uma série de adaptações que a Eunerd ajudou a planejar e implementar.

Esses projetos contribuíram para que os funcionários mantivessem o máximo de produtividade durante todo o seu trabalho remoto. Para isso funcionar foi necessário reavaliar toda a infraestrutura do negócio, que engloba situações como equipamentos, ferramentas e aplicações disponíveis, estratégias de segurança.

No meio desses acontecimentos no mundo, a Google anunciou a sexta turma do Google for Startups Accelerator e a Eunerd foi uma das 10 empresas selecionadas que vai receber monitoria especializada para soluções de negócio no programa para Startups B2B .

Esse foi o terceiro ano que a Eunerd concorreu e foi selecionada para participar. Todo o processo foi muito exigente e se mostrou um grande desafio, ainda mais pelo momento em termos de dados e maturidade de negócio, além da visibilidade do segmento.

O programa Accelerator permitirá que as startups selecionadas definam suas prioridades e comecem a executar as próximas etapas para consolidarem seu crescimento.

Durante o processo, os gestores vão receber o apoio de mentores e palestrantes especialistas em negócios; marketing, branding, cultura organizacional, inteligência artificial; entre outras tecnologias e habilidades organizacionais.

Em meio à crise causada pela pandemia, essa edição será a primeira do programa Accelerator 100% virtual. A Eunerd já começou a receber algumas mentorias e planeja usar as ferramentas do Google e aplicar o conhecimento recebido para oferecer as melhores soluções e satisfazer a grande demanda de logística de peças e serviços.

Atualmente a plataforma da Eunerd oferece mais de 23.000 técnicos de microinformática e infraestrutura de TI a nível nacional. Graças à tecnologia própria que desenvolveu, a startup consegue oferecer disponibilidade em tempo real, suporte remoto e automatização de tarefas e processos, suporte eficiente e facilidade de uso para milhares de usuários.

O "Marketplace as a service" será uma peça chave

O futuro ainda é desconhecido, uma vez que a pandemia não mostrou nenhum sinal de estar próxima do seu fim, mas uma coisa é certa: a necessidade de um serviço de campo mais inteligente, dinâmico e eficiente nunca foi tão grande.

Os líderes de serviços de campo já começaram a explorar formas de substituir o trabalho braçal pela automatização nas atividades do dia a dia. Agora, o mais importante é que a tecnologia tenha a chance de ajudar na construção de equipes capazes de trabalhar sob demanda e reduzir o tempo com as análises de milhares de informações.

A Eunerd também adaptou sua plataforma para gerenciar tanto as equipes terceirizadas como as equipes próprias e assim, ajudar as organizações que precisam automatizar algumas atividades mais rotineiras para melhorar sua produtividade.

Parceria entre Eunerd e programa Dell Expert Network

Junto com a responsabilidade de oferecer inovações tecnológicas, a Eunerd se destaca com seu trabalho social, uma vez que oferece oportunidades de trabalho para profissionais de TI por todo o Brasil. Hoje são mais de 23.000 membros em sua comunidade.

Em apoio a essa iniciativa, a Dell Technologies anunciou a parceria com a Eunerd para promover o Dell Expert Network, o programa de relacionamento da companhia focado em profissionais de TI. .

Essa parceria irá proporcionar para os técnicos da Eunerd que se cadastrarem no programa e cumprirem os pré-requisitos, uma série de benefícios exclusivos. Entre eles, o suporte de especialistas técnicos na elaboração de projetos de TI para clientes finais, acesso a uma plataforma de educação voltada para o desenvolvimento das competências e repertório de cada profissional e um aplicativo exclusivo. Além de cursos e certificações das soluções Dell e de parceiros, premiações e excelentes campanhas de incentivo. ,

Contato: [email protected]

FONTE Eunerd

SOURCE Eunerd