Servier affiche une performance solide en 2024/25 et confirme ses projections pour 2030

Servier publie un chiffre d'affaires Groupe 2024/25 de 6,9 milliards d'euros, en croissance de 16,2 % par rapport à 2023/24.

La croissance au cours de l'exercice est attribuable à la progression des ventes en oncologie, particulièrement aux Etats-Unis.

Plusieurs accords de partenariat en oncologie et neurologie renforcent le portefeuille de R&D du Groupe dans les maladies rares.

L'atteinte des objectifs 2025 démontre la réussite de la transformation engagée en 2015 et conforte les ambitions du Groupe à 2030.

SURESNES, France, 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Servier, groupe pharmaceutique international indépendant gouverné par une fondation, publie aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice 2024/25 et revient sur les faits saillants qui ont marqué l'année et permis cette croissance significative.

Olivier Laureau, Président de Servier, déclare : « Les résultats solides de notre exercice 2024/25 nous font franchir une étape importante vers l'atteinte de nos objectifs à l'horizon 2030. Ils confirment la pertinence de notre stratégie d'innovation différenciante au bénéfice des patients et l'engagement de nos collaborateurs. Ces résultats consacrent également la réussite de la transformation du Groupe entamée il y a 10 ans, notamment avec des investissements significatifs pour l'innovation et le développement de notre présence à international. C'est parce que nous sommes gouvernés par une fondation que nous pouvons avoir une vision à long terme. »

Extrait des résultats[1] du Groupe audités (exercice clos au 30 septembre 2025)

En millions d'euros 2024/25 2023/24 Variation Chiffre d'affaires Groupe 6 860 5 902 +16,2 % Chiffre d'affaires activité Princeps 5 307 4 494 +18,1 % Chiffre d'affaires activité Génériques 1 553 1 408 +10,3 % EBITDA opérationnel 1 931 1 312 +47,2 % Ratio EBITDA/chiffre d'affaires 28,2 % 22,2 % +6,0 pts Résultat d'exploitation courant 1 415 965 46,8 % Résultat net 659 404 63,4 %

En 2024/25, le chiffre d'affaires Groupe atteint 6,9 milliards d'euros, dépassant l'objectif fixé à 6 milliards d'euros. Cette progression de 16,2 % par rapport à l'exercice précédent souligne la dynamique de croissance du Groupe et sa capacité à mettre toujours plus de médicaments à disposition des patients.

La croissance du chiffre d'affaires résulte d'une augmentation du volume des ventes de 16,9 %, soit 1 milliard d'euros, comparée à 12,6 % pour l'exercice 2023/24. On observe également un effet devises défavorable de 2,0 %, soit 118 millions d'euros (contre un impact défavorable de 3,5 % l'année précédente), ainsi qu'un effet positif de prix de 1,3 %, soit 76 millions d'euros (contre 1,7 % pour l'exercice 2023/24).

L'EBITDA[2] de l'exercice 2024/25 s'élève à 1,9 milliard d'euros, soit un ratio sur chiffre d'affaires de 28,2 % comparé à un ratio de 22,2 % en 2023/24. Cette progression résulte de l'augmentation significative des ventes de médicaments au cours de l'exercice, notamment en oncologie, combinée à une bonne maîtrise des dépenses à travers le Groupe. En 2023/24, le Groupe avait déjà dépassé son objectif fixé pour 2024/25 (ratio d'EBITDA de 21,7 %).

En ligne avec sa stratégie, Servier demeure confiant dans sa capacité à réaliser un chiffre d'affaires annuel global de 10 milliards d'euros en 2030, et un ratio d'EBITDA sur chiffre d'affaires d'au moins 30 %.

Une croissance liée à la performance de l'oncologie aux États-Unis

L'exercice 2024/25 a été marqué par plusieurs avancées en oncologie et signatures d'accords de partenariat, qui confirment l'engagement du Groupe à développer de nouvelles solutions thérapeutiques pour les patients atteints de cancers rares. En ligne avec sa stratégie, la part de l'oncologie continue de progresser et représente aujourd'hui 32,2 % du chiffre d'affaires du Groupe, contre 24,2 % en 2023/2024. Le chiffre d'affaires de l'oncologie s'élève ainsi à 2,210 milliards d'euros en 2024/25, soit une progression de 54,6 %. Cette croissance est attribuable à une augmentation importante du volume des ventes en oncologie avec la mise à disposition du médicament Voranigo® aux États-Unis.

Les ventes de médicaments en cardio-métabolisme et maladies veineuses soulignent la mobilisation historique et continue du Groupe dans ce domaine. Ainsi, les ventes progressent de 1,8 % pour atteindre 2,968 milliards d'euros et sont soutenues par les ventes du médicament Daflon® dans les maladies veineuses.

Le chiffre d'affaires au sein de l'Union européenne représente 40,5 % du chiffre d'affaires Groupe et montre une progression de 9,2 % par rapport à l'exercice précédent. La filiale américaine reste la première entité du Groupe à hauteur de 1,496 milliard d'euros en 2024/25, contre 879 millions d'euros en 2023/24, soit une progression de 70,3 %. La contribution du marché américain s'élève à 21,8 % du chiffre d'affaires Groupe.

Pascal Lemaire, Vice-Président Exécutif Finance de Servier, commente : « Les résultats financiers du Groupe pour l'exercice 2024/25 reflètent le succès de son développement à l'international, et notamment celui de son activité oncologie aux Etats-Unis. Ils récompensent la prise de risque de notre stratégie ciblée et notre politique d'investissement en R&D dans des maladies rares en oncologie et en neurologie où les besoins des patients sont non couverts. Ils nous permettent de confirmer notre décision de relever nos objectifs de croissance à 2030, notamment un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros. »

Une R&D ciblée et collaborative au service du renforcement du pipeline

En 2024/25, la stratégie d'innovation a visé à renouveler et pérenniser notre pipeline de recherche et développement par une croissance à la fois interne et externe.

L'intégration de l'IA (intelligence artificielle) et de la Data sur l'ensemble de la chaîne de développement d'un médicament contribue désormais à l'ambition de Servier d'améliorer la productivité de la R&D au bénéfice des patients. L'IA aide les chercheurs à naviguer la complexité biologique et à développer plus vite des traitements pour le bon patient, au bon moment, particulièrement dans les maladies rares en oncologie et neurologie.

Une innovation ciblée et génératrice de croissance en oncologie

L'exercice 2024/25 a été à nouveau marqué par l'obtention de plusieurs autorisations de mise sur le marché en oncologie à travers le monde qui confirment la capacité du Groupe à développer de nouvelles solutions thérapeutiques dans les formes rares de cancer avec des besoins médicaux non satisfaits et à les mettre à disposition des patients.

Après les Etats-Unis, l'Australie et le Japon ou encore le Brésil, Voranigo® a été approuvé en Europe, soit au total dans près de 45 pays, pour les patients atteints d'une forme rare du cancer du cerveau, et plus de 5 500 patients sont traités aux Etats-Unis et dans le monde grâce à des programmes d'accès précoces. En parallèle, Tibsovo®, thérapie ciblée en hématologie, a obtenu l'autorisation de mise sur le marché au Japon.

En outre, le Groupe a conclu trois accords de partenariat significatifs qui soulignent son engagement dans le développement de thérapies ciblées en oncologie et le potentiel de création de valeur de sa R&D. Le Groupe a signé un accord de licence avec Black Diamond Therapeutics pour développer et commercialiser une thérapie ciblée dans les tumeurs solides, notamment le cancer du poumon non à petites cellules. L'acquisition auprès de la société biopharmaceutique chinoise BioNova Pharmaceuticals Ltd d'une thérapie de précision permet également au Groupe de renforcer son leadership dans les leucémies aiguës. Enfin, Servier s'est associé à IDEAYA Biosciences pour mettre à disposition des patients le Darovasertib, un traitement potentiel dans le mélanome uvéal, un type rare de cancer de l'œil.

L'entrée dans le top10 du classement PatientView[3] et la première place dans la catégorie oncologie récompensent l'engagement du Groupe toujours plus fort auprès des patients et des associations qui les représentent.

L'ambition d'être un acteur reconnu en neurologie

Poursuivant sa transformation, le Groupe a pour ambition de construire une franchise de premier plan en neurologie en construisant un pipeline robuste dans les maladies neurologiques rares sur le modèle de sa stratégie en oncologie. Servier cible trois familles principales de maladies neurologiques, notamment associées à un mécanisme génétique et/ou immuno-inflammatoire : les épilepsies réfractaires, les troubles rares du mouvement et les maladies neuromusculaires. La R&D Servier se concentre sur les petites molécules ciblant les ARN messagers, notamment les oligonucléotides antisens (ASOs), et sur les molécules pharmacologiques et les anticorps monoclonaux. A date, le pipeline en neurologie est composé de 8 projets de recherche et 3 projets en développement.

Servier a lancé une étude clinique de Phase 1 pour un produit dans le traitement de l'encéphalopathie épileptique et développementale (EED) chez l'enfant, une forme rare d'épilepsie réfractaire aux médicaments anticonvulsivants classiques. Dans le domaine des EED, le Groupe a également initié un partenariat avec l'University College London afin de tester des ASOs de Servier dans des modèles cellulaires innovants, appelés assembloïdes cérébraux, qui reproduisent des aspects clés du développement et du fonctionnement du cerveau humain.

Fort de ses capacités mondiales, Servier entend aussi devenir un partenaire de choix pour des biotechs innovantes dans le développement de nouveaux médicaments qui ralentissent ou stoppent la progression de ces troubles neurologiques rares et améliorent de manière significative la qualité de vie des patients.

Cette année, le Groupe a ainsi enrichi son pipeline avec l'acquisition d'un premier actif dans le trouble du spectre autistique auprès de la biotech Kaerus Bioscience Ltd d'un traitement potentiel du syndrome de l'X fragile, la cause génétique la plus fréquente des troubles du spectre autistique et pour laquelle il n'existe actuellement aucune option de traitement.

Poursuite de l'innovation en faveur de l'adhésion thérapeutique des patients dans les maladies cardio-métaboliques

Servier demeure le 1er acteur pharmaceutique mondial en hypertension[4]. L'activité cardio-métabolisme et maladies veineuses représente 43,3 % du chiffre d'affaires consolidé sur l'exercice 2024/25, une performance liée aux ventes de Daflon®, mais également au développement des Single Pill Combinations (combinaisons fixes de médicaments), qui permettent aux patients atteints de pathologies multiples et chroniques de prendre leurs différents traitements en un seul comprimé.

Plusieurs dossiers de demande d'AMM[5] ont été déposés dans de nombreux pays pour une trithérapie à libération prolongée et pour une première quadrithérapie dans l'hypertension. Ces innovations ont pour ambition de répondre au problème de la non-adhésion thérapeutique, un enjeu de santé majeur pour les près de 50 % des patients souffrant de maladies chroniques qui ne suivent pas exactement leur traitement[6], et qui pèse également économiquement sur les systèmes de santé. Servier a notamment soutenu la première journée mondiale de l'adhésion thérapeutique avec 14 institutions partenaires.

Claude Bertrand, Vice-Président Exécutif Recherche & Développement de Servier : « Notre approche différenciée porte ses fruits : après des lancements majeurs en oncologie en 2025 qui installent nos expertises dans les cancers rares, nous nous investissons dans les maladies neurologiques rares, tout en poursuivant nos innovations dans le développement de Single Pill Combinations (SPC) en cardio-métabolisme. Tous nos projets de R&D sont ancrés cliniquement et axés sur des besoins médicaux critiques non satisfaits, tirant parti des récents points d'inflexion scientifiques et technologiques. Des choix forts et pérennes avec un bénéficiaire ultime : le patient. »

Enfin, la création de Servier Ventures, le fonds de capital-risque de Servier, contribuera également à soutenir la stratégie R&D du Groupe en renforçant l'accès direct et précoce à l'innovation dans ses domaines thérapeutiques cibles et d'alimenter le pipeline à long terme. Par le financement et l'accompagnement de jeunes entreprises innovantes, ce fonds permet à Servier de se positionner comme un partenaire de choix au sein de l'écosystème des biotechs afin de favoriser le développement de nouveaux médicaments innovants.

À propos de Servier

Servier est un groupe pharmaceutique international indépendant gouverné par une fondation. Fort de son modèle de gouvernance, le Groupe s'engage pour le progrès thérapeutique au bénéfice des patients et intègre la voix du patient à chaque étape du cycle de vie du médicament.

Acteur mondial majeur en cardiologie et maladies veineuses, Servier a pour ambition de devenir un acteur innovant de premier plan en oncologie et en neurologie et investit près de 20 % de son chiffre d'affaires princeps en R&D. Le Groupe entend proposer des réponses thérapeutiques ciblées en particulier dans les cancers et les maladies neurologiques rares.

Servier, dont le siège social est basé en France, s'appuie sur ses plus de 20 000 collaborateurs et une solide implantation géographique avec des médicaments distribués dans plus de 130 pays. En 2024/25, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros.

[1] Les informations financières Groupe pour l'exercice 2024/25 sont présentées en pro forma, comparables à l'exercice précédent, et incluent les activités de Biogaran. Elles excluent les retraitements liés à la norme IFRS 5 concernant les activités destinées à la vente.

[2] L'EBITDA est utilisé comme un indicateur de performance opérationnelle (EBITDA : Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization – bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) basé sur le résultat d'exploitation courant à l'exclusion d'éléments tels que des cessions d'actifs et d'autres coûts non récurrents.

[3] PatientView's corporate reputation of pharma, 2024. The patient perspective — Global edition.

[4] IQVIA Analytics Link / World 84 countries – Q3-2025

[5] AMM : Autorisation de Mise sur le Marché

[6] Adherence to Long-Term Therapies: evidence for action. World Health Organization, 2003.

