Servier et Day One Biopharmaceuticals annoncent un accord d'acquisition qui renforce le portefeuille de Servier dans les cancers rares

Cette acquisition positionne Servier comme un leader dans le gliome de bas grade pédiatrique et renforce son pipeline avec des programmes ciblant des cancers de l'adulte et de l'enfant présentant d'importants besoins médicaux non satisfaits.

La transaction représente une valeur totale de capitaux propres d'environ 2,5 milliards de dollars.

SURESNES, France et BRISBANE, Californie, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Servier, groupe pharmaceutique international indépendant gouverné par une fondation, et Day One Biopharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: DAWN) (« Day One »), société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies ciblées pour des patients de tous âges atteints de maladies graves, annoncent aujourd'hui avoir conclu un accord définitif aux termes duquel Servier acquerra Day One pour 21,50 dollars par action en numéraire, représentant une valeur totale de capitaux propres d'environ 2,5 milliards de dollars. La finalisation de la transaction reste soumise aux conditions usuelles de clôture et devrait intervenir au deuxième trimestre 2026.

Cette acquisition renforcera la position de Servier dans les thérapies ciblées en oncologie, en ligne avec son ambition 2030 visant à développer des traitements innovants pour les patients présentant d'importants besoins médicaux non satisfaits. Elle consolide le portefeuille de Servier et enrichit son pipeline en oncologie avec des programmes allant du stade précoce à la phase 3. L'expertise scientifique de Day One associée aux capacités mondiales reconnues de Servier consolide un engagement commun en faveur du développement de solutions innovantes pour les patients à travers le monde.

« Cette acquisition de Day One Biopharmaceuticals marque une nouvelle étape décisive dans le renforcement de la position de Servier dans les cancers rares », a déclaré Olivier Laureau, Président de Servier. « Elle reflète notre vision à long terme et notre engagement à investir dans la science afin d'avoir un impact significatif pour les patients. Cette annonce s'inscrit pleinement dans notre ambition 2030 et nous sommes convaincus que la combinaison de nos expertises permettra d'accélérer l'innovation au bénéfice des personnes vivant avec un cancer rare. »

« Le parcours reconnu de Servier dans les cancers rares et son engagement en faveur du développement de thérapies ciblées en font le partenaire idéal pour notre portefeuille, dans le cadre de la mission de Day One visant à apporter des médicaments aux patients de tous âges atteints de maladies potentiellement mortelles », a déclaré Jeremy Bender, Ph.D., Directeur général de Day One. « Rejoindre Servier représente une opportunité unique d'étendre la portée de notre science et de notre programme phare dans le gliome de bas grade pédiatrique. Plus important encore, l'engagement de Servier dans les maladies rares s'appuie sur l'approche centrée sur le patient qui a défini notre entreprise depuis sa création et guidé notre engagement profond envers les communautés que nous servons. »

