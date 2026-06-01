Cette acquisition soutient l'ambition stratégique de Servier dans les maladies neurologiques rares pour les patients ayant d'importants besoins médicaux non satisfaits.

La transaction inclut sevasemten, un traitement expérimental à un stade avancé de développement pour les dystrophies musculaires de Becker et de Duchenne.

La transaction représente une valeur totale allant jusqu'à $2,65 milliards.

SURESNES, France, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- Servier, un groupe pharmaceutique international indépendant gouverné par une fondation, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour l'acquisition de l'activité dystrophie musculaire d'Edgewise Therapeutics Inc. (Nasdaq : EWTX), une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies innovantes pour les troubles musculaires graves, pour un montant allant jusqu'à $2,65 milliards, comprenant un paiement initial de $1,55 milliard, ainsi que des paiements d'étapes réglementaires et commerciaux pouvant atteindre $1,1 milliard. La transaction a été approuvée par les instances de gouvernance respectives des deux sociétés. La transaction est soumise à l'autorisation des autorités réglementaires et aux conditions usuelles de clôture et devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2026.

View PDF Servier projette d’acquérir l’activité dystrophie musculaire d’Edgewise Therapeutics

Cette acquisition comprend les équipes de l'activité dystrophie musculaire d'Edgewise Therapeutics, ainsi que le sevasemten, un inhibiteur expérimental de la myosine squelettique rapide administré par voie orale, conçu pour préserver et protéger les muscles contre les lésions induites par la contraction chez les personnes vivant avec une dystrophie musculaire rare. Sevasemten est actuellement évalué dans une cohorte pivotale pour la dystrophie musculaire de Becker (DMB), et dans une étude de phase 2 pour la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Ce candidat médicament a le potentiel de positionner Servier comme un acteur mondial doté de capacités opérationnelles et d'un pipeline solide dans le domaine des pathologies neuromusculaires.

La dystrophie musculaire de Becker est un trouble génétique rare, lié au chromosome X qui provoque une perte musculaire progressive, pour lequel il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour les patients. La perte de fonction musculaire est irréversible et affecte les capacités des patients à accomplir des activités quotidiennes comme la marche. La dystrophie musculaire de Duchenne est un trouble musculaire dégénératif, génétique et récessif lié au chromosome X, plus sévère, débutant dès la naissance, qui entraîne la perte de la capacité à marcher chez les patients dès le début de l'adolescence. C'est le type de dystrophie musculaire le plus courant, avec une espérance de vie médiane d'environ 30 ans.

« L'acquisition de l'activité dystrophie musculaire d'Edgewise Therapeutics est une avancée décisive pour concrétiser notre ambition Servier 2030 en neurologie grâce à une équipe d'experts talentueux et à un actif prometteur dans le domaine des dystrophies musculaires », a déclaré Olivier Laureau, Président de Servier. « Cette acquisition vise à mettre à disposition des patients atteints de troubles neuromusculaires rares des thérapies ciblées. Développer des traitements pour les patients, jeunes et adultes, atteints de maladies rares très invalidantes et disposant aujourd'hui d'options limitées, voire inexistantes, est au cœur de notre mission. »

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