Servify adquire a europeia WebToGo, uma prestadora de soluções multicanal em autoatendimento e experiência do cliente

MUMBAI, Índia, 14 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Servify anuncia a aquisição das principais empresas da WebToGo sediadas em Munique, uma prestadora única de soluções multicanal em autoatendimento e experiência do cliente para smartphones, tablets e notebooks. Essa aquisição ajudará a Servify a reforçar ainda mais sua presença global, tanto em termos de tecnologia quanto de pessoas.

A aquisição leva as duas grandes soluções da WebToGo para o portfólio da Servify - myhandycheck e wenewa. Enquanto o "myhandycheck" é um conjunto de diagnósticos para dispositivos móveis usando tecnologia de ponta, o "wenewa" tem a capacidade de identificar, diagnosticar e triar dispositivos conectados remotamente. Esses dois produtos têm adjacências próximas ao principal negócio da Servify e irão aprimorar ainda mais as ofertas de serviços da Servify. A equipe também foi perfeitamente absorvida pela Servify nas funções relacionadas a produtos, tecnologia e negócios.

"O mundo inteiro está passando por uma transformação digital, e toda empresa está tentando se adaptar a essa mudança. É mais fácil para alguns, mas incrivelmente complexo para a maioria. Nossos diagnósticos de autoatendimento e ferramentas de monitoramento remoto são apreciados por sua relevância e eficiência. Nossa integração com a Servify abrirá novos caminhos e iniciará uma nova era de experiência do cliente", disse Peter Duesing, fundador e CEO da WebToGo GmbH.

"À medida que estabelecemos ambições maiores e mais ousadas para nós mesmos, também contamos com a experiência de pessoas que sabem como elevar ainda mais a experiência do cliente. Nossa visão está alinhada com a de Peter e de sua equipe na WebToGo, e, juntos, queremos utilizar nosso profundo conhecimento de domínio coletivo e nosso talento em tecnologia. Não poderia haver um momento melhor do que agora para essa aquisição", acrescentou Sreevathsa Prabhakar, fundador da Servify.

A Servify trabalha com as principais marcas de smartphones, como Apple, Samsung, OnePlus, Xiaomi, etc., realizando seus programas de proteção a dispositivos e de troca/recompra de dispositivos. A Servify está sediada em Mumbai, Índia, e tem subsidiárias em oito países.

Sobre a Servify

A Servify, plataforma de gerenciamento do ciclo de vida de dispositivos, integra várias marcas OEM e seu ecossistema de vendas e serviços para oferecer uma excelente experiência de serviço pós-venda. Fundada em 2015, com sede na Índia, a Servify expandiu seu alcance em mais de 50 países em todo o mundo, fazendo parcerias com mais de 50 marcas, incluindo as principais marcas de dispositivos móveis, varejistas, distribuidores, seguradores, prestadores de serviços e transportadoras. A plataforma hoje suporta mais de 3 milhões de transações mensais. Em apenas cinco anos de operação, ela já possui mais de 43.000 locais de varejo e mais de 16.000 parceiros de serviços integrados com sua plataforma digital.

Acesse www.servify.tech para obter mais informações.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1484442/Servify_Logo.jpg

FONTE Servify

SOURCE Servify