Setor de embalagens sinaliza retomada da economia e crescimento da indústria para o próximo ano

Neste cenário positivo, que sinaliza os caminhos para a retomada da economia no próximo ano, as empresas do setor apostam na PPW – PACKAGING & PROCESS WEEK, Feira Internacional de Tecnologia e Processos para a Indústria de Embalagens, que será de 15 a 18 de setembro no São Paulo Expo, em São Paulo.

A Varpe, líder mundial em fabricação de soluções de alta tecnologia em controle de peso e detecção de contaminantes nos processos de produção, é uma das empresas que participará da PPW. O diretor da Varpe, Armando Aquino, afirma que houve um crescimento de 20% nas vendas este ano em comparação a 2018. "O faturamento deste ano deve fechar em R$ 12 milhões, um acréscimo de 20%. Desse valor, 70% corresponde a vendas de máquinas e o restante com revendas e vendas de peças", comenta. Para o próximo ano, uma das apostas da empresa é retomar o projeto de construção de uma nova fábrica, em Santa Bárbara d'Oeste (SP), paralisado desde 2016. "Com o novo espaço, a ideia é produzir para outros segmentos. Vamos investir num equipamento com nova tecnologia de RX, focado na produção de corte de frango para ossos de baixa intensidade. A nova fábrica permitirá também a melhoria em outros processos já utilizados, podendo aumentar a capacidade de produção em até 15%", descreve.

O otimismo do setor é reforçado por Juliano Farina, Marketing da Tecmaes – Tecnologia de Máquinas Especiais, que participará da PPW e que este ano fez investimentos de R$ 3 milhões, que envolvem uma nova fábrica que será inaugurada em janeiro de 2020. "Também investimos R$ 200 mil numa impressora flexográfica para a impressão de rótulos. Uma demanda que levava até um mês para ser concluída, com a novidade fica pronta em até quatro dias", estima. Segundo ele, a previsão em 2020 é que o faturamento cresça até 20% a mais que este ano. "Há anos a Tecmaes é parceria da ABIMAQ e estamos confiantes na proposta trazida pela PPW. Com certeza será uma grande oportunidade de promover novos negócios e aumentar o nosso networking. Acreditamos muito no potencial da feira", ressalta.

Outra empresa que estará na PPW é a multinacional alemã SEW-Eurodrive Brasil, líder na fabricação de tecnologia de acionamentos para a indústria em geral, que anunciou recentemente investimentos de R$ 300 milhões para as unidades de Indaiatuba e Rio Claro, no interior de São Paulo.

Os bons resultados do ano e as perspectivas positivas para 2020 se refletem no otimismo também da Relco South America. "Em 2020 faremos as entregas das vendas realizadas em 2019, que superaram nossas expectativas. Percebemos que o mercado se aqueceu pela demanda de propostas solicitadas e apostamos que será ainda melhor que 2019, em quantidade de projetos e em valores. Para isso estamos nos estruturando para atender esta demanda crescente. Investimos muito em mão de obra. Nosso quadro de funcionários técnicos mais que dobrou e precisamos expandir a área ocupada", afirma Renata Conde, do marketing da empresa. "Acreditamos que a PPW é uma excelente oportunidade para promover novos negócios, divulgar nossa marca e aumentar o nosso networking. Utilizaremos o potencial da feira para demonstrar que nossas soluções são as melhores relações custo/benefício do mercado que atuamos", ressalta.

Realizada pela ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, com promoção e organização da Reed Exhibitions Alcântara Machado, a primeira edição da PPW terá 35 mil m² de área de exposição e contará com mais de 300 expositores nacionais e internacionais, especialmente de países como Itália e Alemanha. O evento deve receber 20 mil compradores de todo o Brasil e de países da América Latina.

"A Reed Exhibitions tem uma atuação consolidada nos cinco continentes. E por meio dos nossos International Sales Group ao redor do mundo, com uma atuação expressiva e relevante principalmente nos países da América Latina, firmaremos parcerias sólidas para garantir a presença de compradores de peso na PPW 2020", reforça o diretor da PPW na Reed Exhibitions Alcântara Machado, Leandro Lara.

"Acredito que a importância da PPW para o mercado brasileiro é atrair o público estrangeiro da América do Sul, principalmente da Argentina, Chile, Equador e Peru para que os empresários possam conhecer as tecnologias que as empresas têm a oferecer. Temos uma meta de crescimento em 2020 e acreditamos que a participação da feira vai auxiliar a atingir esse objetivo", reforça o Diretor da McPack Equipamentos, Marcelo Cozac.

SERVIÇO

PPW – PACKAGING & PROCESS WEEK

Data: 15 a 18 de setembro de 2020

Local: São Paulo Expo

Mais informações: https://www.ppwfeira.com.br/pt-br.html

Sobre a ABIMAQ

A ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos representa cerca de 7.800 empresas dos mais diferentes segmentos fabricantes de bens de capital mecânicos, cujo desempenho tem impacto direto sobre os demais setores produtivos nacionais e está estruturada nacionalmente com a sede em São Paulo, nove regionais e um Escritório Político em Brasília. Muito além da representação institucional do setor, a ABIMAQ tem a sua gestão profissionalizada e as suas atividades voltadas para a geração de oportunidades comerciais para as suas associadas, realizando ações junto às instâncias políticas e econômicas, estimulando o comércio e a cooperação internacionais e contribuindo para aprimorar seu desempenho em termos de tecnologia, capacitação de recursos humanos e modernização gerencial.

Sobre a Reed Exhibitions Alcântara Machado

A Reed Exhibitions é uma empresa líder mundial na organização de feiras e eventos com atuação em 38 países e 500 eventos distribuídos pelas Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia. No Brasil, organiza mais de 40 feiras em todo o território nacional entre eventos de negócios e voltados ao consumidor final. Anualmente recebe mais de 5 mil expositores e mais de 1 milhão de compradores em seus eventos. A Reed Exhibitions Alcântara Machado está comprometida com o desenvolvimento dos mercados em que atua e com a geração de negócios a toda a cadeia.

A fórmula de eventos na economia

Pesquisa inédita liderada pela Ubrafe (União Brasileira dos Promotores de Feiras), através do instituto NewSense, traz números que revelam a representatividade da indústria de eventos na economia do estado de São Paulo e também no PIB nacional. Em dois anos, a indústria de eventos movimentou R$ 305 bilhões de reais

Esse montante, analisado junto a demais dados, levou a pesquisa à fórmula R$1: R$35, ou seja, de cada R$1,00 investido por empresas em eventos houve um retorno de R$ 35,00 na economia do estado/país. Para ter acesso a pesquisa completa, acesse: https://ubrafe.org.br/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1055895/Lancamento_PPW.jpg

