SGS lance la nouvelle version de son site e-commerce : SGS Store

Actuellement, la boutique en ligne SGS est opérationnelle dans plus de 20 pays au monde dont la France, et propose des services variés allant des audits de certification (par rapport aux normes nationales et internationales) aux inspections, essais et certifications selon le cadre réglementaire de chaque pays.

Siddi Wouters, Senior Vice President Digital & Innovation de SGS, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients un accès en ligne 24h/24 et 7j/7 à des services de classe mondiale. À l'ère du numérique, notre boutique en ligne permettra aux entreprises de trouver plus facilement des solutions aux nombreux défis auxquels elles sont confrontées. »

SGS s'engage pour apporter une valeur ajoutée à la société et permettre un monde meilleur, plus sûr et plus interconnecté.

Pour explorer le site, consultez : https://onlinestore.sgs.com/

Pour plus d'informations, contactez :

Guillaume Pahud

Directeur de la boutique en ligne

SGS Digital & Innovation

Tél. : +41 79 641 69 84

À propos de SGS

SGS est le leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification. Nous sommes reconnus comme la référence mondiale en termes de qualité et d'intégrité. Nous employons plus de 89 000 collaborateurs et exploitons un réseau composé de plus de 2 600 bureaux et laboratoires à travers le monde.

Video : https://www.youtube.com/watch?v=Jy43CMmlq10

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1473202/SGS_Online_store.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1473203/SGS_Store_Logo.jpg

SOURCE SGS