SGT Capital rachète Utimaco, le leader mondial des solutions de cybersécurité

- SGT Capital rachète Utimaco, le leader mondial des solutions professionnelles de cybersécurité et d'intelligence des données pour les infrastructures critiques réglementées

- Basée Aix-la-Chapelle, en Allemagne, et à Campbell, en Californie, aux États-Unis, Utimaco fournit des modules de sécurité matérielle sur site et basés sur le cloud, ainsi que des solutions de gestion des clés et des solutions de conformité pour les gouvernements et les entreprises du monde entier

- Utimaco compte plus de 470 employés dans le monde entier et, en se concentrant sur la protection des données, des identités et des infrastructures critiques contre la cybercriminalité, la société est une force cruciale qui contribue à rendre le monde et les sociétés plus sûrs

FRANCFORT, Allemagne, 13 août 2021 /PRNewswire/ -- SGT Capital a le plaisir d'annoncer que le fonds EQT Mid Market Europe (« EQT Private Equity ») a accepté de vendre Utimaco Verwaltungs GmbH (« Utimaco » ou la « Société ») à SGT Capital, un gestionnaire mondial d'actifs alternatifs ayant des bureaux en Allemagne et à Singapour.

Joseph Pacini, co-gérant de SGT Capital, a déclaré : « Utimaco est le leader incontesté du marché des solutions gloables de cybersécurité et d'intelligence des données et a mis en œuvre une impressionnante stratégie d'innovation, de croissance et de fusions et acquisitions. Nous sommes impatients de travailler avec Stefan Auerbach et toute l'équipe d'Utimaco, ainsi qu'avec EQT Private Equity et Bain Capital Credit. »

Florian Funk, partenaire au sein de l'équipe consultative d'EQT Private Equity, a déclaré : « Utimaco joue un rôle crucial dans la lutte contre la cybercriminalité, faisant du monde un endroit plus sûr. Nous tenons à remercier tous les employés pour ce parcours passionnant. Nous sommes convaincus qu'Utimaco poursuivra son chemin avec succès avec son nouveau propriétaire majoritaire et nous sommes heureux de rester investis en tant que propriétaire minoritaire. »

Tom Maughan, responsable du crédit privé en Europe pour Bain Capital Credit, a déclaré : « Nous avons été très impressionnés par les performances d'Utimaco au cours des dernières années. Bain Capital est ravi de soutenir SGT Capital dans son investissement et de continuer à travailler aux côtés de cette équipe de direction talentueuse dirigée par Stefan Auerbach. »

Stefan Auerbach, PDG d'Utimaco, a déclaré : « Au cours des dernières années, nous avons construit une plateforme mondiale leader pour des solutions de cybersécurité de confiance, offrant le plus haut niveau de sécurité et de conformité aux plus grandes entreprises et gouvernements du monde. Nous sommes impatients de passer à la prochaine phase de croissance avec SGT Capital. »

Carsten Geyer, co-gérant de SGT Capital, a déclaré : « Utimaco s'inscrit clairement dans le modèle d'entreprise de SGT Capital, qui consiste à investir dans des entreprises leaders sur le marché, dotées d'excellents dirigeants et d'un potentiel important de croissance à l'échelle mondiale, notamment dans des régions à forte croissance comme l'Asie. Nous sommes impatients de rencontrer le succès mérité avec l'équipe Utimaco, EQT Private Equity et Bain Capital Credit. »

La transaction est soumise aux conditions et approbations réglementaires et devrait être clôturée au quatrième trimestre 2021. Les parties ont convenu de ne pas divulguer la valeur de la transaction.

SGT Capital a été conseillé par E&Y (commercial/technologie, financier, fiscal) et Willkie Farr Gallagher (juridique). Bain Capital Credit a fourni le financement de cette transaction.

