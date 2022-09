SGW GLOBAL E MOTOROLA MOBILITY LLC FECHAM ACORDO DE LICENÇA GLOBAL PARA PRODUTOS ÁUDIO DOMÉSTICO DA MOTOROLA

BERLIM, 7 de setembro de 2022 /PRNewswire/-- A SGW Global e a Motorola Mobility LLC anunciaram hoje a assinatura de um acordo plurianual estendido que concede à SGW Global os direitos exclusivos de desenvolver e comercializar a marca Motorola de produtos Áudio Doméstico em todo o mundo*.

A SGW Global agora será responsável pela inovação, projeto, marketing e vendas de uma categoria expandida de Áudio Motorola, que inclui Áudio Pessoal e Áudio Doméstico. Isso amplia a parceria de mais de 10 anos, que atualmente também inclui o licenciamento de produtos Nursery e Áudio Pessoal. Esta parceria será baseada na experiência, energia e recursos das duas empresas para aumentar o design e a inovação no mercado de áudio, com a intenção de expandir a gama de produtos e melhorar a qualidade, a experiência do usuário e o desempenho de áudio dos produtos Áudio Pessoal e Áudio Doméstico.

"Termos sido encarregados da categoria de produtos Áudio Doméstico da marca Motorola é um grande privilégio. Sendo um licenciado de outras categorias da Motorola, entendemos a força da marca", disse Malcolm Paton, diretor executivo da SGW Global. "O legado de qualidade e inovação da Motorola é incomparável e tivemos grande sucesso em nossa parceria atual. Esperamos saber como desenvolveremos isso com a adição de Áudio Doméstico."

"Ao longo de nosso relacionamento de longa data, sempre nos impressionamos com a qualidade, segurança e confiabilidade dos produtos da SGW, a conformidade da SGW com os requisitos do programa de licenciamento da marca e a dedicação da SGW à marca Motorola", disse David Carroll, vice-presidente executivo de licenciamento de marca da Motorola Mobility LLC. "Com a liderança da SGW, acreditamos que a SGW elevará os produtos Áudio Doméstico a um novo nível e estamos entusiasmados em fazer parceria com a SGW nesta jornada."

A SGW Global recebeu os direitos exclusivos de licenciamento de Áudio Pessoal em dezembro de 2020, que incluem acessórios de áudio de consumo para serem utilizados com telefones celulares, como fones de ouvido Wi-Fi; fones de ouvido mono Bluetooth e Wi-Fi e caixas de som Bluetooth e Wi-Fi compactas, portáteis e acionadas por bateria. No início deste ano, a SGW Global apresentou um novo produto à categoria Áudio Pessoal que teve grande sucesso e expandiu a experiência de áudio pessoal na integração automobilística. O Motorola MA1, um adaptador plug-and-play que se integra ao Android Auto, foi reconhecido com vários prêmios de inovação e, após o sucesso do lançamento inicial nos EUA, os volumes de produção foram aumentados para corresponder à demanda.

A adição de Áudio Doméstico permite que a SGW traga para a experiência doméstica sua experiência e inovação em produtos de áudio do consumidor como: amplificadores/receptores; sistemas estéreo de prateleira; turntables; barras de som, alto-falantes e subwoofers; sistemas de home theater; suportes/pedestais para alto-falantes e cabos de áudio, conectores e controles remotos, além de outros dispositivos semelhantes. O acordo permitirá que o portfólio eletrônico de consumo da SGW fortaleça e amplie significativamente as oportunidades mundiais da marca Motorola.

*A licença para Áudio Doméstico global exclui a Índia.

###

Sobre a SGW Global

A SGW Global é especializada na fabricação, projeto, vendas e distribuição de diversos produtos e serviços eletrônicos de consumo. Trabalhando com os principais inovadores de tecnologia, nos orgulhamos sobre a criação de projetos e soluções premiados de classe mundial. Com um histórico de 30 anos de qualidade e cumprimento de prazos, fazemos parceria com pioneiros dinâmicos na vanguarda da mudança tecnológica em um mercado em constante evolução.

Em uma parceria com a Motorola Mobility LLC, que já existe há mais de 10 anos, a SGW Global é a licenciada global1 da marca Motorola para os produtos Áudio Pessoal2, Nursery3 e Telefonia4.

Como uma operação verdadeiramente global, contamos com nossa matriz e nossas próprias fábricas na China, um centro de operação de vendas dedicado nos Estados Unidos, um centro de operações europeias no Reino Unido e uma rede mundial de vendas e distribuição. Para mais informações, acesse www.sgwglobal.com

SGW Global é um nome comercial da Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd.

Sobre as parcerias estratégicas da marca Motorola

Por mais de 90 anos, a marca Motorola é conhecida em todo o mundo por produtos de alta qualidade, inovadores e confiáveis. O programa de parceria estratégica de marca da Motorola busca alavancar a força dessa marca icônica, fazendo parceria com empresas dinâmicas que oferecem produtos únicos e de alta qualidade que enriqueçam a vida dos consumidores. Os parceiros estratégicos da marca trabalham em estreita colaboração com engenheiros da Motorola e, ao mesmo tempo, desenvolvem e fabricam seus produtos, garantindo que atendam aos rigorosos padrões de segurança, qualidade e confiabilidade que os consumidores esperam da Motorola. Para saber mais sobre as parcerias estratégicas da marca Motorola, siga-nos em @ShopMotorola.

A MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. e são usados sob licença. Todas as demais marcas pertencem aos respectivos proprietários. © 2020 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

Contato para a imprensa:

Nicole Daley / Daley Public Relations

[email protected]

415.408.8664

FONTE SGW Global

SOURCE SGW Global