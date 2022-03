SH Hotels & Resorts will Kopenhagens symbolträchtiges Skt. Petri-Hotel betreiben

NEW YORK, 24. März 2022 /PRNewswire/ -- Kopenhagens Wahrzeichen, das Skt. Petri Hotel, das 2020 von Conde Nast Traveler als Hotel Nr. 1 in Nordeuropa eingestuft wurde, soll von SH Hotels & Resorts betrieben werden, dem nachhaltigen Hotelmarken-Management-Unternehmen, das im Rahmen seiner Luxus-Hospitality-SH-Kollektion die Marken 1 Hotels, Baccarat Hotels und Treehouse Hotels betreibt.

Passend zu Kopenhagen, das als „grünste" Stadt Europas gilt, beabsichtigt SH Hotels & Resorts, das symbolbehaftete Skt. Petri, die erste Immobilieninvestition in Dänemark der global tätigen privaten Investmentfirma Starwood Capital Group, zu einem späteren Zeitpunkt als erstes 1 Hotel in Nordeuropa neu zu erfinden. Die auf Mission, Natur und Nachhaltigkeit ausgerichtete Marke 1 Hotel, die vom Hospitality-Visionär Barry Sternlicht gegründet wurde, passt perfekt zu dem gefeierten Versprechen der Kopenhagener Stadtregierung, bis 2025 ein vollständig klimaneutrales Stadtzentrum zu schaffen.

Das Skt. Petri liegt zentral im historischen Herzen der dänischen Hauptstadt am Rundturm aus dem 17. Jahrhundert und grenzt an das lebhafte Quartier Latin. Die 288 schicken, modernen Zimmer des Hotels – darunter 42 Zimmer mit Balkon, eine Penthouse-Suite mit Terrasse und eine Präsidentensuite mit Terrasse – bieten einen atemberaubenden Blick auf die Altstadt. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Nähe gehören der Tivoli, der Campus der Universität Kopenhagen und das Schloss Christiansborg. Eine großzügige, mehrstöckige Lobby führt zu einem charmanten Innenhof im Schatten von Feigenbäumen und Sonnenschirmen, der eine raffinierte Zuflucht vor der Geschäftigkeit der Stadt bietet.

Reservieren Sie auf https://www.sktpetri.com/

INFORMATIONEN ZU SH HOTELS & RESORTS

SH Hotels & Resorts, eine Tochtergesellschaft der globalen privaten Investmentfirma Starwood Capital Group, ist ein nachhaltiges Hotelmarken-Management-Unternehmen, das 1 Hotels betreibt, eine von der Natur inspirierte Lifestyle-Marke, die 2015 mit Hotels in South Beach und Manhattan eingeführt wurde und jetzt Unterkünfte Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (China) und das kürzlich eröffnete Toronto umfasst, sowie in der Entwicklung befindliche Projekte in Nashville, der Hanalei Bay, Cabo San Lucas, Paris, London, San Francisco, Mission Bay, Elounda Hills und Melbourne. Außerdem betreibt das Unternehmen Baccarat Hotels & Resorts, eine Luxusmarke, die im März 2015 mit der Eröffnung ihres Vorzeigehotels in New York debütierte und Projekte in Brickell (Miami), Florence, Macau und Bordeaux entwickelt; sowie Treehouse Hotels, das 2019 in London eröffnete und derzeit Unterkünfte in Manchester und Brickell (Miami) entwickelt. Mit seiner Expertise in den Bereichen Marketing, Design, Betrieb und Technologie ist SH Hotels & Resorts die Kraft hinter einigen der bahnbrechendsten und dynamischsten Hotelmarken der Welt.

INFORMATIONEN ZU 1 HOTELS

1 Hotels ist eine Luxus-Lifestyle-Hotelmarke, die inspiriert von der Natur das Beste aus nachhaltiger Gestaltung und Architektur kultiviert und mit außergewöhnlichem Komfort und unerreichtem Serviceniveau verbindet. Die 1 Hotels starteten im Jahr 2015 mit der Eröffnung exklusiver Immobilien in South Beach, Miami und am Central Park von Manhattan, gefolgt von den Standorten Brooklyn am East River im Februar 2017 und 1 West Hollywood am Sunset Boulevard im Juni 2019, Sanya (China) im Jahr 2020 und jüngst auch in Toronto. Die Marke verfolgt ein einfaches Konzept: Wer die Welt bereist, dem sollte auch die Umwelt am Herzen liegen, denn letztendlich haben wir nur 1 Welt. Die 1 Hotels halten an dieser Vision fest, indem sie die Natur durch Design und kulinarische Partnerschaften kanalisieren, eine Verbindung mit der Gemeinschaft vor Ort herstellen und wichtige Schritte zugunsten von Nachhaltigkeit setzen, sodass ein echter Wandel stattfinden kann. Die 1 Hotel-Unterkünfte gehören zu den ersten Hotels der Welt, die von Forbes Travel Guide allesamt mit dem Sharecare Health Security VERIFIED®-Siegel ausgezeichnet worden sind. Durch die umfassende Überprüfung der Einrichtungen haben Gäste und Reiseplaner die Sicherheit, dass die Unterkünfte über angemessene Verfahren zum Schutz der Gesundheit verfügen. Darüber hinaus haben die Unterkünfte das WELL Health-Safety-Rating des International WELL Building Institute erhalten, die sich auf Betriebsrichtlinien, Wartungsprotokolle, Stakeholder-Engagement und Notfallpläne konzentriert, um die Gesundheit und Sicherheit der Teammitglieder und Gäste zu priorisieren. Die Marke expandiert weiter. Derzeit sind mit Immobilien in Nashville, in der Hanalei Bay, in San Francisco, Cabo San Lucas, Paris, London, Kopenhagen, Elounda Hills und Melbourne im Bau. Weitere Informationen finden Sie unter 1hotels.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/786192/SH_Hotels_and_Resorts_Logo.jpg

SOURCE SH Hotels & Resorts