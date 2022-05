Shandong construye una nueva plataforma para los intercambios mundiales de jóvenes

La conferencia, centrada en la juventud internacional, siguiendo las características del público joven, aunando el poder de la juventud e integrando los elementos de "Yellow River", se caracteriza por su gran visión, sus formas de actividad creativas, sus recursos ampliamente movilizados, sus resultados fructíferos y sus ricos mecanismos derivados. Muchas personas aplaudieron los logros alcanzados por la conferencia.

La conferencia dio a conocer 10 programas de intercambios y cooperación juvenil internacional, como la Global Youth Partnership, la serie de libros The Wisdom of Confucius: Ancient China's Gift to the World, y la Unión Internacional de Intercambio Juvenil para Nueve Provincias (Regiones Autónomas) a lo largo del Río Amarillo. El Foro Económico Juvenil de Huanghewan se celebró bajo el lema "La nueva dinámica y la nueva economía". El Año Shandong 2022 del Intercambio Juvenil Global y la Exposición Internacional de Arte Juvenil: China y el mundo a través de los ojos de los jóvenes. Los resultados han convertido a Shandong en un brillante ejemplo de apertura, y han facilitado un progreso constante y sustantivo en los intercambios juveniles internacionales. Muchos de los participantes en la conferencia consideran que se trata de un evento con un tema distinto, muchos puntos destacados y resultados fructíferos.

Los jóvenes chinos y extranjeros deben mejorar sus habilidades a través de los intercambios culturales. Los intercambios entre la juventud internacional son una causa inagotable que hay que promover continuamente. Lo que cabe destacar es que la conferencia concede gran importancia a establecer un mecanismo a largo plazo. En concreto, se prevé que la conferencia se celebre con regularidad, y el Foro Económico Juvenil de Huanghewan servirá también como mecanismo regular de comunicación entre los jóvenes de todo el mundo.

Además, para facilitar la comunicación y la amistad entre los jóvenes chinos y extranjeros, Shandong también organizará este año más de 40 programas internacionales de intercambio juvenil, como el G20 Young Elites Dialogue, y acelerará la construcción de la Base Nacional de Intercambio Juvenil Internacional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1820507/vibrant_shandong_for_shared_future.jpg

SOURCE iqilu