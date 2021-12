Shandong : nomination de 19 conseillers en commerce international et en investissement

Les 19 conseillers avaient soumis des rapports de conseil avant la conférence, selon le Conseil chinois pour la promotion du commerce international, sous-conseil de Shandong. Au cours de la réunion, Alexander Kalinin, président de l'organisation non gouvernementale russe des petites et moyennes entreprises « OPORA RUSSIA », Jim McDonald, directeur et vice-chancelier de l'université de Strathclyde, président de la Royal Academy of Engineering, Royaume-Uni, Hiroshi Onomura, vice-président exécutif de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), Antoine Simonnet, directeur de la chaîne d'approvisionnement de Hewlett-Packard, Lim Gait Tong, président-directeur général de Farlim Group (Malaisie) et président de la China-ASEAN Business Association, Yoon Doson, PDG de CJ China, Li Tao, vice-président, responsable des affaires gouvernementales et publiques de Philips Greater China, et Gu Wei, directeur de Continental BU CVS China, vice-président de Continental BA VNI China, ont prononcé des discours importants.

Les 19 conseillers ont formulé des dizaines de suggestions ciblées sur des sujets tels que le renforcement de la coopération économique et commerciale et des échanges culturels entre Shandong et le Japon, la Corée du Sud, la Russie et l'ASEAN, la transformation du secteur manufacturier du Shandong, le développement écologique et à faible émission de carbone, et la poursuite de l'optimisation de l'environnement des affaires. Ils se sont montrés très optimistes quant aux opportunités et aux perspectives de développement des investissements au Shandong. Ils ont tous exprimé leur volonté de déployer leurs propres avantages en termes de ressources, de faire des suggestions et de contribuer de manière significative à la coopération.

Zhou Naixiang a déclaré que la mise en place de la conférence du Conseil consultatif pour le commerce international et l'investissement de la province du Shandong est une initiative importante qui permet au Shandong de recueillir la sagesse et l'expérience mondiales, d'améliorer les capacités de prise de décision scientifique, de promouvoir une ouverture de haut niveau sur le monde extérieur, de mieux fournir des services et d'introduire de nouveaux modèles de développement. Il a remercié les conseillers pour leurs discours et suggestions inspirants et a demandé aux différentes autorités publiques d'étudier sérieusement ces suggestions et d'en tenir compte. Il a dit qu'il espérait que les conseillers continueraient à avoir à cœur le développement du Shandong et à le soutenir.

