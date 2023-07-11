Shanghai Electric открывает возможности сотрудничества с Siemens для укрепления инноваций

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Shanghai Electric

11 Jul, 2023, 10:11 ET

Компания Shanghai Electric открывает возможности долгосрочного сотрудничества с компанией Siemens с целью укрепления инноваций в сфере новых энергетических технологий и здравоохранения

ШАНХАЙ, 11 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- В ходе недавнего визита высшего руководства компаний Siemens Healthineers и Siemens Energy компания Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) (далее "Компания") обсудила возможность долгосрочного сотрудничества с компанией Siemens в целях стимулирования технологических инноваций в области здравоохранения и энергетическом секторе. Эти две группы компаний, специализирующиеся на энергетическом секторе и здравоохранении, стремятся к расширению сотрудничества в поддержку создания более здорового и экологичного Китая, используя расширенные двусторонние связи Китая и Германии и активизируя сотрудничество в области борьбы с изменением климата в целях стимулирования устойчивого развития и внедрения инноваций в самых различных секторах.

5 июля председатель правления компании Siemens Healthineers Элизабет Штаудингер посетила штаб-квартиру компании Shanghai Electric, где ее принимала Лэн Вэйцин, председатель правления компании Shanghai Electric. После этого в тот же ей нанес визит исполнительный вице-президент компании Siemens Energy Карим Амин. В ходе этих встреч компания Shanghai Electric провела переговоры с высокопоставленными делегатами компании Siemens, являющейся ее давним партнером в области разработки новых энергетических технологий и высокотехнологичного медицинского оборудования, для обсуждения плодотворных результатов их сотрудничества, которые привели к внедрению инноваций в секторе здравоохранения Китая, а также для поиска возможностей развития их делового сотрудничества в целях разработки более экологичных решений для накопления энергии и новых источников энергии.

"Сотрудничество компаний Shanghai Electric и Siemens позволило в полной мере использовать наши экспертные знания и возможности в различных отраслях, на рынках и в технологиях для совершенствования нашей продукции, а сотрудники обеих компаний за последние десятилетия добились многочисленных впечатляющих достижений. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего укрепления нашего партнерства с компанией Siemens в целях стимулирования обновления отечественного медицинского оборудования, совершенствования медицинских учреждений Китая на местном уровне, а также расширения возможностей Китая в плане создания безопасной, низкоуглеродной и эффективной энергетической системы, которая принесет пользу большему числу китайских граждан за счет совместного предоставления более высококачественных медицинских и экологически безопасных решений в сфере энергетики", – заявила Лэн Вэйцин.

Подчеркнув рост спроса на медицинские услуги в Китае, Элизабет Штаудингер также отметила, что 14-й пятилетний план Китая, в котором излагается стратегия по совершенствованию отечественного производства медицинского оборудования и технологических инноваций, откроет для обеих компаний дополнительные возможности в плане сотрудничества. "Компания Siemens Healthineers стремится тесно сотрудничать с компанией Shanghai Electric в целях ускорения развития медицинского сектора Китая, повышения стандартов в области охраны здоровья и гигиены Китая, а также содействия реализации концепции «Здоровый Китай-2030»", – заявила г-жа Вэйцин.

Карим Амин признал выдающиеся достижения, возникшие в результате сотрудничества компаний Shanghai Electric и Siemens, и представил информацию о развитии коммерческой деятельности компании Siemens Energy. "Целью компании Siemens Energy является углубление стратегического сотрудничества с компанией Shanghai Electric в поддержку усилий Китая, направленных на переход на альтернативные источники энергии. Это означает, что мы будем наращивать объем инвестиций в область исследований и разработки, активно изучать новые сферы применения новых технологий и обеспечивать продукцию и услуги более высокого качества. По мере того как мы предоставляем дополнительную техническую поддержку для содействия Китаю на пути к достижению "двойной углеродной цели", мы также рассчитываем объединить усилия с компанией Shanghai Electric для достижения новых прорывов в секторе новых энергетических технологий", – заявил г-н Амин.

Этот визит состоялся после того как в июне высокопоставленный чиновник КНР провел первые с момента вспышки COVID-19 личные консультации с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе этих консультаций высокопоставленные должностные лица обеих стран выразили готовность укреплять сотрудничество в области низкоуглеродного развития, а также ускорить переход к более благоприятной для климата экономике. По мере того как Пекин и Берлин продолжают совместную работу по таким вопросам как декарбонизация промышленных технологических процессов, усиление политики перехода на экологически безопасную мобильность и построение экономики замкнутого цикла, обе компании получат новые возможности для развития их двадцатилетнего партнерства в целях стимулирования инноваций в сфере возобновляемых технологий и здравоохранения.

С момента приобретения компании Westinghouse Electric более двух десятилетий назад компания Siemen является одним из ключевых партнеров компании Shanghai Electric в энергетическом секторе. Эти две компании совместно разрабатывают экологически чистые и эффективные решения в области энергетики в сотрудничестве с их совместным предприятием – Shanghai Electric Power Generation Equipment. Благодаря выпускаемому оборудованию для производства электроэнергии на угле объем выручки этой компании, занимающей 40% доли рынка, превысил 150 млрд. юаней, вследствие чего она установила многочисленные рекорды по производительности, мощности и низкому объему углеродных выбросов.

2022 год знаменует собой начало нового партнерства между компаниями Shanghai Electric и Siemens Healthineers, в рамках которого обе эти компании стремятся внедрять внутренние инновации в сфере медицинского оборудования по всей территории Китая, а также улучшить доступ к качественным медицинским ресурсам для медицинских учреждений в рамках всей страны. Обе эти компании подтвердили тесное сотрудничество в различных областях в рамках соглашения, охватывающего собой коммерческие системы, разработку продукции и послепродажное обслуживание, что способствует повышению темпа роста компании Shanghai Electric в быстроразвивающемся медицинском секторе Китая.

О компании Shanghai Electric

Компания Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) – один из ведущих мировых поставщиков экологически чистых интеллектуальных систем промышленного класса, имеющий представительства по всему миру. Эта компания специализируется на интеллектуальной энергетике, интеллектуальном производстве и интеграции цифровых интеллектуальных систем. Компания Shanghai Electric, которая уделяет особое внимание низкоуглеродному развитию и цифровой трансформации, открывает новые рынки и продвигает новые факторы роста, стремясь стать лидером в достижении пика выбросов углекислого газа к 2030 году, углеродной нейтральности к 2060 году, в производстве нового энергетического оборудования, а также в локализации высокотехнологичного оборудования, используя безграничные возможности в инновационной промышленной экосистеме и с привлечением партнеров по всему миру.

Более подробная информация представлена на веб-сайте https://www.shanghai-electric.com/group_en/

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric

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