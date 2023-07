Shanghai Electric compartilha uma oportunidade de cooperação de longo prazo com a Siemens, fortalecendo a inovação em novas energias e saúde

XANGAI, 11 de julho de 2023 /PRNewswire/-- A Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) ("a Empresa") discutiu a oportunidade de cooperação de longo prazo com a Siemens para impulsionar a inovação tecnológica nos setores de saúde e energia em uma recente visita paga pelos principais executivos da Siemens Healthineers e da Siemens Energy. Os dois grupos de energia e saúde estão preparados para buscar maior colaboração em apoio à construção de uma China mais saudável e ecológica, aproveitando os laços bilaterais fortes entre a China e a Alemanha e intensificando a colaboração na ação climática para impulsionar a sustentabilidade e a inovação em vários setores.

Em 5 de julho, uma visita de Elisabeth Staudinger, membro do conselho administrativo da Siemens Healthineers, à sede da Shanghai Electric foi recebida por Leng Weiqing, presidente do conselho da Shanghai Electric, seguida de uma viagem por Karim Amin, vice-presidente executivo da Siemens Energy, no mesmo dia. Durante as reuniões, a Shanghai Electric realizou conversas com representantes de alto nível da Siemens, sua parceira de longa data em equipamentos médicos de ponta e novas energias, para discutir os resultados frutíferos de sua colaboração que impulsionaram a inovação no setor de saúde da China e buscam possibilidades para atualizar sua sinergia para desenvolver soluções mais ecológicas em armazenamento de energia e novas fontes de energia.

"A colaboração entre a Shanghai Electric e a Siemens nos permitiu aproveitar ao máximo nossa experiência e capacidades em diferentes setores, mercados e tecnologias para aprimorar nossa P&D e inovação de produtos, com equipes nas duas empresas obtendo inúmeras conquistas impressionantes nas últimas décadas. Esperamos fortalecer ainda mais nossa parceria com a Siemens para impulsionar a inovação doméstica de equipamentos médicos, melhorar as instalações de saúde pública da China no nível de base e capacitar o país a construir um sistema de energia seguro, de baixo carbono e eficiente, beneficiando mais cidadãos chineses, fornecendo conjuntamente mais soluções de saúde de alta qualidade e energia sustentável", disse Leng Weiqing.

Destacando a crescente demanda por serviços de saúde na China, Elisabeth Staudinger enfatizou que o 14º Plano Quinquenal da China, que estabelece a estratégia para aprimorar a fabricação de equipamentos médicos domésticos e a inovação tecnológica, trará mais oportunidades de cooperação para as duas empresas. "A Siemens Healthineers deseja trabalhar de mãos dadas com a Shanghai Electric para acelerar o desenvolvimento do setor médico da China, melhorar os padrões de saúde e higiene e contribuir para a realização da visão 'China saudável 2030'", disse ela.

Karim Amin reconheceu as conquistas notáveis da colaboração entre a Shanghai Electric e a Siemens e ofereceu informações sobre o desenvolvimento de negócios da Siemens Energy. "A Siemens Energy visa aprofundar a cooperação estratégica com a Shanghai Electric para apoiar o esforço da China em alcançar a transformação energética. Isso significa que vamos aumentar o investimento em P&D, explorar ativamente novas aplicações de novas tecnologias e oferecer produtos e serviços com melhor qualidade. À medida que trazemos mais suporte técnico para ajudar a China a acelerar em direção ao objetivo de "carbono duplo", também prevemos a união com a Shanghai Electric para alcançar mais avanços no setor de novas energias", disse ele.

A visita ocorreu depois que o principal oficial da China realizou as primeiras consultas pessoais do governo com o chanceler alemão Olaf Scholz desde o surto de COVID-19 em junho, durante as quais os principais funcionários dos dois países expressaram sua vontade de fortalecer a cooperação em questões de desenvolvimento de carbono de baixo custo e acelerar sua transição para uma economia mais favorável ao clima. Enquanto Pequim e Berlim continuam a trabalhar em conjunto em questões como a descarbonização dos processos industriais, o reforço das políticas para a mudança para a mobilidade ecológica e a construção da economia circular, novas oportunidades serão apresentadas às duas empresas para aproveitar seus vinte anos de parceria na catalisação da inovação para tecnologia renovável e saúde.

Desde a aquisição da Westinghouse Electric, há mais de duas décadas, a Siemen tem sido uma parceira-chave da Shanghai Electric no setor de energia, com as duas empresas co-desenvolvendo soluções de energia limpas e eficientes com uma joint venture, a Shanghai Electric Power Generation Equipment. Ostentando uma participação de mercado de 40%, a empresa ultrapassou 150 bilhões de yuans em receita com seus equipamentos de geração de energia a carvão, que estabeleceu vários recordes de desempenho, capacidade e baixas emissões de carbono.

O ano de 2022 marca o início de uma nova parceria entre a Shanghai Electric e a Siemens Healthineers, por meio da qual as duas empresas buscam promover a inovação doméstica em equipamentos médicos por toda a China e melhorar o acesso a recursos médicos de qualidade para instituições de saúde do país. As duas empresas confirmaram profunda cooperação em várias áreas em um acordo que engloba sistemas de negócios, desenvolvimento de produtos e serviços pós-venda, facilitando o crescimento da Shanghai Electric no setor médico em expansão da China.

