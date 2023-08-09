Shanghai Electric поставляет первую партию VRFB-продуктов в Европу

News provided by

Shanghai Electric

09 Aug, 2023, 20:23 ET

САРАГОСА (Испания), 10 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric Energy Storage Technology Co., Ltd. (далее Shanghai Electric Energy Storage или "Компания") объявила о завершении заводских приемочных испытаний своего оборудования для ванадиевых окислительно-восстановительных проточных аккумуляторов (VRFB), которое в настоящее время направляется в Сарагосу (Испания) для коммерческого проекта в сфере накопления энергии. Впервые Shanghai Electric оптом поставляет свою продукцию для проточных батарей европейскому партнеру.

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Shanghai Electric Delivers the First Batch of VRFB Products to Europe.
Shanghai Electric Delivers the First Batch of VRFB Products to Europe.

В рамках соглашения с местным партнером в Испании, которое стало шестым субконтрактом, подписанным Shanghai Electric с испанским поставщиком решений в сфере накопления энергии, Shanghai Electric Energy Storage будет поставлять на заказ VRFB-продукты для местных проектов в области возобновляемых источников энергии. Сотрудничество этих двух компаний демонстрирует рыночную адаптируемость решений Shanghai Electric в области проточных аккумуляторов, а также ее способность поставлять продукты по индивидуальным заказам, чтобы помочь европейским странам ускорить процесс перехода к новой энергетике.

В то же время Shanghai Electric и местные партнеры ведут переговоры о разработке нескольких системных проектов, которые включают в себя поставку стандартных контейнерных систем и продуктов. Обе компании также планируют сотрудничать в строительстве объектов в масштабах МВт.

Технология накопления энергии является одной из основ революции в области возобновляемых источников энергии и играет ключевую роль в достижении целей по снижению выбросов углерода во всем мире. Компания Shanghai Electric, имеющая многолетний опыт разработки новых энергетических технологий, является первопроходцем, расширяющим границы решений для аккумуляторных батарей, и инициатором инноваций в сфере VRFB-продуктов, повышающих  надежность, устойчивость и доступность возобновляемых источников энергии.

В 2023 году компания Shanghai Electric совершила значительный прорыв в области аккумуляторных технологий, выпустив систему накопления энергии мощностью 500кВт/3 000кВт·ч. Это новое решение стало важной вехой в развитии технологии ванадиевых окислительно-восстановительных проточных аккумуляторов (VRFB). Усовершенствовав форм-фактор, функционал и эксплуатационные характеристики VRFB, Shanghai Electric открыла новые возможности для хранения возобновляемой энергии, что позволит Китаю и другим странам снизить зависимость от ископаемых видов топлива и внести свой вклад в более чистое и устойчивое будущее.

В этой системе используется высокопроизводительный блок мощностью 65 кВт, который является самым большим стеком, разработанным китайской энергетической компанией. Батарея мощностью 500 кВт имеет конфигурацию 4s2p, что делает ее самым большим одиночным модулем среди проточных аккумуляторов длительного действия в Китае. КПД системы со стороны постоянного тока превышает 85%, а общая энергоэффективность достигает 90%, что позволяет снизить стоимость электроэнергии за кВт·ч до 0,2 юаней (0,028 долларов США).

Благодаря электролиту, состоящему из воды и неорганических солей, система способна функционировать при нормальной температуре и давлении без риска воспламенения или взрыва, обеспечивая 20 000 циклов заряда и разряда без снижения емкости на протяжении всего срока службы.

Она разработана как мощная система длительного хранения энергии для проектов ветровой энергетики и солнечных фотоэлектрических систем, а ее расширяемая конструкция помогает сэкономить 50% земельных площадей. Модуль легко транспортируется, быстро устанавливается и развертывается, подходит для использования в местах с температурным диапазоном от -30 до 60 градусов Цельсия и суровыми климатическими условиями.

Оснащенная самой современной технологией управления аккумуляторами на базе технологии визуализации и управления Digital Twin, система точно отслеживает рабочее состояние и оптимизирует его с помощью интеллектуальных алгоритмов, которые обеспечивают максимальную защиту батареи, интеллектуальную эксплуатацию и техническое обслуживание и гарантируют долгосрочную надежность продукта.

Революционная инновация компании Shanghai Electric в сфере VRFB позволила завоевать награды China Energy Storage Industry Technology Innovation Brand Award и China Energy Storage Battery Brand Award в 2023 году. Это двойное признание говорит о технологическом лидерстве в сфере накопления энергии и способности разрабатывать передовые VRFB-продукты, отвечающие будущим потребностям нового энергетического сектора.

В 2023 году Shanghai Electric и China Vanadium Energy Storage Technology совместно приступили к строительству VRFB-аккумулирующей станции мощностью 100 МВт/600 МВт·ч в Байчэне (провинция Гирин). Shanghai Electric Energy Storage будет предоставлять экологически чистые, экономичные и эффективные VRFB-продукты и комплексные решения, способствуя декарбонизации местной экономики и развитию новой энергетической отрасли провинции Гирин.

Продолжая внедрять инновации в сфере аккумуляторных технологий и расширять свое присутствие на мировом рынке, компания Shanghai Electric Energy Storage по-прежнему уделяет особое внимание обеспечению своих клиентов надежными и экологически чистыми энергетическими решениями. В соответствии с этим обязательством компания будет наращивать инвестиции в исследования и разработки для дальнейшего развития технологий накопления энергии, повышения безопасности и экологической устойчивости своих продуктов и услуг, а также искать инновационные решения, позволяющие всему миру сократить свой углеродный след и содействовать более экологичному будущему для всех.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2182355/Shanghai_Electric_Delivers_First_Batch_VRFB_Products_Europe.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1800747/4212998/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric

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